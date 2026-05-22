22.05.2026 2203 0 0
Новый Tank 300 c мотором V6: первые изображения

Ранее в этом месяце в Сети были опубликованы первые фотографии нового китайского внедорожника, который внешне будет существенно отличаться от популярного на российском рынке Tank 300.

Внедорожник Tank 300 был впервые представлен в 2020 году, он также стал первой моделью бренда. Официальные продажи в России стартовали в начале 2023 года, а спустя ещё два года внедорожник получил рестайлинг. Теперь же к дебюту готовится ещё одна версия модели с серьёзными техническими отличиями.

Нынешний Tank 300
Эта версия засветилась на фотографиях, опубликованных Минпромом Китая. На них изображён Tank 300 с заметно увеличенной колёсной базой и передней осью, переместившейся вперёд. Благодаря этому по пропорциям он стал очень похож на пятидверный Jeep Wrangler, который явно был одним из источников вдохновения при создании первой модели бренда Tank. В передних крыльях появились декоративные вставки, а на правой стороне также закреплён шноркель, позволяющий преодолевать более глубокие броды. Среди других отличий — новые передний и задний бамперы, новая решётка радиатора с буквенным обозначением бренда, изменённая форма заднего стекла и стоп-сигнала над ним, а также колёсные диски нового дизайна.

Как и нынешний Tank 300, новинка будет построена на собственной рамной платформе китайской компании. Основной особенностью внедорожника станет мягкогибридная силовая установка с 3,0-литровым мотором V6 в её основе, совокупная мощность которой составит 360 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Для сравнения, нынешний Tank 300 для российского рынка оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с. (380 Нм). Размеры нового внедорожника также известны: его длина составляет 4886 мм (на 126 мм больше обычного Tank 300), ширина 1984 мм (+56 мм), высота 1960 мм (+57 мм), а колёсная база увеличилась аж на 260 мм до 3010 мм.  

Сегодня в России Tank 300 предлагается с единственным вышеупомянутым двигателем объёмом 2,0 литра. Базовый ценник в комплектации Adventure составляет 4 090 000 рублей с учётом акций, самая же дорогая версия City Premium оценивается в 4 849 000 руб.

