На прошлой неделе состоялась долгожданная премьера нового седана третьей серии , в скором будущем же можно ожидать появление грузопассажирской версии. Как она будет выглядеть?

Третья серия была впервые представлена в 1975 году, эта модель с заводским индексом Е21 производилась исключительно в виде двухдверного седана. Начиная со второго поколения Е30, появившегося в 1982 году, кузовная гамма заметно расширилась, и одним из вариантов стал пятидверный универсал. Эта версия была во всех последующих поколениях «трёшки», включая седьмое (G21), которое было представлено в 2019 году, а летом 2022 года получило рестайлинг.

Универсал BMW 3 серии предыдущего поколения (G21) 1 / 2 Универсал BMW 3 серии предыдущего поколения (G21) 2 / 2

Теперь же на очереди универсал восьмого поколения. Он пока не был замечен на улицах во время тестов, однако можем предположить, что его стилистика будет аналогична другим аналогичным моделям бренда. Вплоть до центральной стойки универсал наверняка будет идентичен четырёхдверной версии, сзади же появятся оригинальные двери и традиционная для этого типа кузова надстройка, задние стойки при этом получат достаточно большой наклон в угоду спортивному облику автомобиля. Скорее всего, фонари и задний бампер также будут позаимствованы у седана.

Рендер универсала BMW 3 серии нового поколения

Третья серия последнего поколения построена на той же платформе CLAR, что и предшественник в кузове G20/21. Автомобиль оснащается исключительно бензиновыми моторами, причём все они являются мягкогибридными (в состав всех установок входит 48-вольтовый стартер-генератор и небольшая буферная батарея). Базовая версия 318 комплектуется 2,0-литровым мотором мощностью 156 л.с. (250 Нм), топовая BMW M350 xDrive – рядным шестицилиндровым турбомотором объёмом 3,0 литра (443 л.с., 580 Нм). В дальнейшем ожидается появление подзаряжаемых PHEV-модификаций.

Рендеры универсала BMW 3 серии нового поколения 1 / 2 Рендеры универсала BMW 3 серии нового поколения 2 / 2