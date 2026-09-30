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Новый Volkswagen ID. Tiguan: первые изображения

30.09.2026 598 0 0
Новый Volkswagen ID. Tiguan: первые изображения

Позавчера были опубликованы фотографии прототипа нового немецкого кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность составить практически полное представление о его внешнем виде.

Модель Tiguan появилась в гамме немецкого автопроизводителя в 2007 году, сегодня же на конвейере уже третье поколение кроссовера, которое дебютировало осенью 2023 года. Уже совсем скоро линейка пополнится ещё одним паркетником со знакомым именем, при этом он не имеет практически ничего общего с нынешней моделью.

Нынешний Volkswagen Tiguan с ДВС
Нынешний Volkswagen Tiguan с ДВС
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Нынешний Volkswagen Tiguan с ДВС
Нынешний Volkswagen Tiguan с ДВС
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Нынешний Volkswagen Tiguan с ДВС
Нынешний Volkswagen Tiguan с ДВС
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Новый ID. Tiguan будет производиться параллельно с обычным Тигуаном и придёт на смену сразу двум электрокроссоверам компании – ID.4 и ID.5. Внешне от также заметно отличается от привычных моделей бренда: у новинки широкая контрастная вставка спереди, в которую встроены габаритные огни в виде растянутой во всю ширину светодиодной полоски, а под ней расположились блоки основного света. Боковины сделаны чуть более строгими по сравнению с обычным Tiguan, сохранены традиционные дверные ручки, а оригинальной деталью можно считать молдинг в нижней части дверей, визуально частично переходящий на передний бампер. Сзади также расположилась контрастная вставка с встроенными в неё фонарями, последние сделаны в стилистике ещё одной электрической новинки компании – хэтчбека ID. Polo.

Рендер нового электрического Volkswagen ID. Tiguan

Подтверждённой информации о технических особенностях нового кроссовера пока нет, однако ожидается, что ID.Tiguan будет построен на платформе VW MEB+ и получит более ёмкие батареи по сравнению с предшественниками. Для ориентира, покидающий конвейер стандартный VW ID.4 оснащается тяговой батареей ёмкостью 77 кВт*ч и единственным электродвигателем на задней оси, выдающим 286 л.с. и 545 Нм крутящего момента. Есть также мощная двухмоторная версия GTX мощностью 340 л.с.

Рендер нового электрического Volkswagen ID. Tiguan

Премьера новинки состоится в начале следующего месяца. Между тем, на днях к заказу стал доступен новый гибридный кроссовер Volkswagen ID.Era 8X.

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