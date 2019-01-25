Новый компактный кроссовер Skoda: первые изображения

Несколько дней назад был распространён официальный тизер нового чешского кроссовера, что стало для нас поводом представить, как он будет выглядеть.

Судя по появившемуся тизеру, новый компактный кроссовер станет серийной версией концепта Vision X, который показали на женевском автосалоне в марте прошлого года. Он встанет на ступеньку ниже кроссовера Karoq, имеющего длину 4382 мм и колёсную базу 2630 или 2638 мм в зависимости от привода. Тизер показывает оригинальную «двухэтажную» переднюю оптику новинки, состоящую из светодиодных «бровей» габаритов, выполняющих также функцию динамических поворотников, и расположенного ниже блока фар ближнего и дальнего света. Кстати, на днях стало известно, что кроссовер получит имя Kamiq – так же называется кроссовер с куда более простой стилистикой, представленный на рынке Китая.

Пока нет даже шпионских фотоснимков будущей новинки, однако можно предположить, что и в остальном компактный кроссовер будет практически полностью повторять концепт Vision X, как это было в случае нового хэтчбека Scala и предшествующего ему концепта Vision RS. В этом случае новый Kamiq получит практически такую же форму боковин, как у Scala, похожие по дизайну фонари, при этом задняя часть в целом будет сильно перекликаться с самым крупным кроссовером марки Kodiaq.

Что касается технической части, то моторы новый паркетник может получить от соплатформенного Volkswagen T-Roc, показанного полтора года назад. Среди них: «турботройка» 1.0 TSI (115 л.с.), четырёхцилиндровые 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.) и дизельный 150-сильный 2.0 TDI. Пока предполагается, что у нового кроссовера не будет версии с полным приводом, хотя у соплатформенного T-Roc она есть.

Премьера нового Skoda Kamiq ожидается на Женевском автосалоне в марте этого года.

Вероятно, до российского рынка новый чешский кроссовер не доберётся, однако уже принято решение о выходе на наш рынок чуть более крупного Skoda Karoq.

Сегодня в России единственным официально представленным кроссовером является Kodiaq, цены на который стартуют с отметки в 1 413 000 рублей (1.4 TSI MT, 125 л.с., передний привод). Полноприводная модификация с DSG обойдётся минимум в 1 741 000 руб. Самый же дорогой вариант с 180-сильным дизелем в комплектации Laurin&Klement стоит без малого 3 миллиона.

Между тем, недавно был сфотографирован рестайлинговый Superb без камуфляжа.