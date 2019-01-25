Новый компактный кроссовер Skoda: первые изображения
Судя по появившемуся тизеру, новый компактный кроссовер станет серийной версией концепта Vision X, который показали на женевском автосалоне в марте прошлого года. Он встанет на ступеньку ниже кроссовера Karoq, имеющего длину 4382 мм и колёсную базу 2630 или 2638 мм в зависимости от привода. Тизер показывает оригинальную «двухэтажную» переднюю оптику новинки, состоящую из светодиодных «бровей» габаритов, выполняющих также функцию динамических поворотников, и расположенного ниже блока фар ближнего и дальнего света. Кстати, на днях стало известно, что кроссовер получит имя Kamiq – так же называется кроссовер с куда более простой стилистикой, представленный на рынке Китая.
Пока нет даже шпионских фотоснимков будущей новинки, однако можно предположить, что и в остальном компактный кроссовер будет практически полностью повторять концепт Vision X, как это было в случае нового хэтчбека Scala и предшествующего ему концепта Vision RS. В этом случае новый Kamiq получит практически такую же форму боковин, как у Scala, похожие по дизайну фонари, при этом задняя часть в целом будет сильно перекликаться с самым крупным кроссовером марки Kodiaq.
Что касается технической части, то моторы новый паркетник может получить от соплатформенного Volkswagen T-Roc, показанного полтора года назад. Среди них: «турботройка» 1.0 TSI (115 л.с.), четырёхцилиндровые 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.) и дизельный 150-сильный 2.0 TDI. Пока предполагается, что у нового кроссовера не будет версии с полным приводом, хотя у соплатформенного T-Roc она есть.
Премьера нового Skoda Kamiq ожидается на Женевском автосалоне в марте этого года.
Вероятно, до российского рынка новый чешский кроссовер не доберётся, однако уже принято решение о выходе на наш рынок чуть более крупного Skoda Karoq.
Сегодня в России единственным официально представленным кроссовером является Kodiaq, цены на который стартуют с отметки в 1 413 000 рублей (1.4 TSI MT, 125 л.с., передний привод). Полноприводная модификация с DSG обойдётся минимум в 1 741 000 руб. Самый же дорогой вариант с 180-сильным дизелем в комплектации Laurin&Klement стоит без малого 3 миллиона.
Между тем, недавно был сфотографирован рестайлинговый Superb без камуфляжа.
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