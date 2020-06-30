Кэмри пользуется хорошим спросом как в мире в целом, так и в России в частности, стабильно попадая в ТОП самых популярных автомобилей рынка. При этом модель выпускается пока только в одном типе кузова, мы же представили ещё один вариант исполнения, который мог бы стать весьма актуальным.

Toyota Camry с индексом XV70 выпускается с 2017 года, а в России продажи седана начались в апреле 2018 года. По итогам прошедшего мая Кэмри заняла 14 строчку в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей на российском рынке. Она является лидером своего класса и второй по популярности Тойотой, уступая лишь кроссоверу RAV4. Можно ли сделать модель ещё популярнее? Вполне, если предложить новый вариант кузова. В истории модели были универсалы, начиная с 1986 года (V20), затем в поколении XV10 образца 1992 года. На некоторых рынках (например, в Австралии) с 1997 года предлагался универсал генерации XV20. Многим наверняка не хватает подобного автомобиля сегодня, и мы изобразили не просто универсал, а его кросс-версию, что делает автомобиль ещё более практичным. Кстати, в некотором смысле подобный автомобиль в гамме Toyota был и назывался он Venza – это универсал повышенной проходимости с оригинальным кузовом, сделанный на базе Camry XV40 (на днях мы опубликовали большую статью, посвящённую Venza). Какое-то время он продавался и в России – с 2013-го по 2016-й, после чего японская компания оптимизировала свою линейку в условиях кризиса, а в новом поколении Venza превратилась в кроссовер. Сейчас эта ниша пуста, и кросс-универсал Кэмри наверняка мог бы стать заметно дешевле той же Вензы как при разработке, так и в реализации, что особенно актуально во время глобального экономического кризиса.

Представленный на рендерах автомобиль получил увеличенный дородный просвет, пластиковые накладки на колёсные арки и пороги, обновлённые передний и задний бампера. Также кросс-универсал имеет колёса увеличенного диаметра и новые диски. Кстати, стилистика обвеса перекликается с другим кросс-универсалом Toyota — Corolla Trek , который был представлен в прошлом году.

Моторную гамму кросс-универсал может разделить с седаном. Она различается на разных рынках, в Великобритании, например, есть единственный гибридный вариант с 2,5-литровым бензиновым двигателем A25A-FXS и электромотором, общая мощность составляет 221 л.с. А в США помимо гибрида есть обычные бензиновые версии с моторами объёмом 2.5 и 3.5.

Toyota Venza, выпускавшаяся с 2008 по 20015 годы 1 / 2 Toyota Venza, выпускавшаяся с 2008 по 20015 годы 2 / 2

В России же Camry представлена с тремя вариантами бензиновых двигателей, базовым из которых является 150-сильный 2.0, начальная стоимость – 1 690 000 рублей. Седан со 181-сильным 2.5 обойдётся минимум в 1 887 000 рублей. Самая же мощная 249-сильная модификация 3.5 в базовой версии оценивается в 2 478 000 руб.

Напомним, в начале июня обновился внедорожник Toyota Fortuner.