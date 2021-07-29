Новый минивэн Hyundai Custo внутри напомнил «другую» Крету: официальные фото салона

Компания Хёндэ продолжает постепенно рассекречивать свой новый однообъемник. На рынок модель должна выйти до конца текущего года, правда, она может оказаться эксклюзивом.

Мы уже видели новый минивэн Hyundai без какого-либо камуфляжа и на шпионских фото, и на снимках минпрома КНР. Однако сама марка раскрыла облик машины лишь несколько дней назад, а теперь опубликованы официальные изображения интерьера. Напомним, модель назвали Custo, пока она адресована только китайскому рынку, ее выпуск наладят на заводе совместного предприятия Beijing Hyundai. Кстати, это первая модель сегмента MPV в гамме СП.

Главная «фишка» внутри – мультимедийная система с вертикальным тачскрином диагональю 10,4 дюйма, как у паркетника Hyundai ix25 второй генерации (так в Поднебесной зовется кросс, который у нас известен под именем Creta). Отдельного блока управления климат-контролем нет – все настройки встроены в дисплей. Также минивэн получил усеченное рулевое колесо в стиле местных Elantra и Sonata, виртуальную «приборку», двухэтажный центральный тоннель и два люка в крыше. Вместо традиционного рычага коробки установили кнопочный пульт, дефлекторы обдува спрятаны в единую линию, плюс на передней панели есть вставки «под дерево».

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Пока засвечен только семиместный Hyundai Custo (2+2+3), во втором ряду — отдельные кресла с выдвижными подставками для ног, причем кнопки электрорегулировок расположены с внутренней стороны подлокотников. Еще будет шестиместный вариант – по крайней мере, его сертифицировали.



Что же касается дизайна экстерьера, то Custo досталась внушительная радиаторная решетка с блестящими пластинами и интегрированными ходовыми огнями (как у последнего Tucson). Задние фонари объединены между собой светящейся полоской, а наружные зеркала установили на отдельных ножках. Также имеются неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова и черные же накладки на колесных арках. При этом, судя по документам китайского минпрома, будет версия и без «защиты».

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Длина новинки равна 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм, колесная база – 3055 мм. Таким образом, Custo оказался компактнее свежего Kia Carnival. Габариты базовой версии модели Kia (в корейской спецификации): 5155/1995/1740 мм, расстояние между осями – 3090 мм. Ну и отметим, что до сих пор точно неизвестно, являются ли вэны корейских марок родственниками.



По предварительным данным, китайцам Custo предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор, знакомыми по другим моделям Beijing Hyundai: это «турбочетверки» 1.5 (заводской индекс G4FS) и 2.0 (G4NN), на минивэне они выдают 170 и 236 л.с. соответственно. «Поднебесные» СМИ пишут, что модель комплектуется восьмиступенчатым «автоматом», привод только передний.

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До дилеров MPV должен добраться уже в этом году, в Китае он составит конкуренцию Buick GL8, Honda Odyssey, Roewe iMax8 и GAC M8. Если Custo так и останется китайским эксклюзивом, то унывать не стоит, ведь для остальных рынков есть Staria с «космическим» дизайном (эту модель привезут и в РФ).

