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  • Новый минивэн Hyundai Custo внутри напомнил «другую» Крету: официальные фото салона

Новый минивэн Hyundai Custo внутри напомнил «другую» Крету: официальные фото салона

29.07.2021 275 0 0

Компания Хёндэ продолжает постепенно рассекречивать свой новый однообъемник. На рынок модель должна выйти до конца текущего года, правда, она может оказаться эксклюзивом.

 

Мы уже видели новый минивэн Hyundai без какого-либо камуфляжа и на шпионских фото, и на снимках минпрома КНР. Однако сама марка раскрыла облик машины лишь несколько дней назад, а теперь опубликованы официальные изображения интерьера. Напомним, модель назвали Custo, пока она адресована только китайскому рынку, ее выпуск наладят на заводе совместного предприятия Beijing Hyundai. Кстати, это первая модель сегмента MPV в гамме СП.

Главная «фишка» внутри – мультимедийная система с вертикальным тачскрином диагональю 10,4 дюйма, как у паркетника Hyundai ix25 второй генерации (так в Поднебесной зовется кросс, который у нас известен под именем Creta). Отдельного блока управления климат-контролем нет – все настройки встроены в дисплей. Также минивэн получил усеченное рулевое колесо в стиле местных Elantra и Sonata, виртуальную «приборку», двухэтажный центральный тоннель и два люка в крыше. Вместо традиционного рычага коробки установили кнопочный пульт, дефлекторы обдува спрятаны в единую линию, плюс на передней панели есть вставки «под дерево».

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Пока засвечен только семиместный Hyundai Custo (2+2+3), во втором ряду — отдельные кресла с выдвижными подставками для ног, причем кнопки электрорегулировок расположены с внутренней стороны подлокотников. Еще будет шестиместный вариант – по крайней мере, его сертифицировали.

Что же касается дизайна экстерьера, то Custo досталась внушительная радиаторная решетка с блестящими пластинами и интегрированными ходовыми огнями (как у последнего Tucson). Задние фонари объединены между собой светящейся полоской, а наружные зеркала установили на отдельных ножках. Также имеются неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова и черные же накладки на колесных арках. При этом, судя по документам китайского минпрома, будет версия и без «защиты».

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Длина новинки равна 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм, колесная база – 3055 мм. Таким образом, Custo оказался компактнее свежего Kia Carnival. Габариты базовой версии модели Kia (в корейской спецификации): 5155/1995/1740 мм, расстояние между осями – 3090 мм. Ну и отметим, что до сих пор точно неизвестно, являются ли вэны корейских марок родственниками.

По предварительным данным, китайцам Custo предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор, знакомыми по другим моделям Beijing Hyundai: это «турбочетверки» 1.5 (заводской индекс G4FS) и 2.0 (G4NN), на минивэне они выдают 170 и 236 л.с. соответственно. «Поднебесные» СМИ пишут, что модель комплектуется восьмиступенчатым «автоматом», привод только передний.

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До дилеров MPV должен добраться уже в этом году, в Китае он составит конкуренцию Buick GL8, Honda Odyssey, Roewe iMax8 и GAC M8. Если Custo так и останется китайским эксклюзивом, то унывать не стоит, ведь для остальных рынков есть Staria с «космическим» дизайном (эту модель привезут и в РФ).

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