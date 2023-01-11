Peugeot 508 появился в гамме французского бренда в 2010 году, став наследником сразу двух моделей – 407 и 507. Сегодня на конвейере второе поколение автомобиля, дебютировавшее в начале 2018 года. В настоящее время модель готовится к рестайлингу, и недавно мы опубликовали рендеры обновлённой версии. А сейчас мы решили заглянуть в ещё более далёкое будущее и представить, как может выглядеть полностью новое поколение флагманской модели компании.
Она вполне могла бы быть выполнена в стиле концепта Inception, который показали на прошлой неделе. Одной из самых характерных его черт является оформление передней части, которую можно считать отсылкой к старым моделям компании, среди которых предшественники 508-го – Peugeot 504 и 505, производившийся в Европе с 1979 по 1992 годы (их фотографии ниже в галерее). При этом передняя оптика сделана в нынешнем стиле компании и состоит из трёх наклонённых светодиодных полосок. Похожее решение применено и для фонарей, которые также расположены под отрицательным углом. Что же касается боковин, то они сделаны «чистыми» с минимальных количеством выштамповок и выдвижными дверными ручками.
Пока рано говорить о технических особенностях будущего 508, можно лишь предположить, что он получит полностью электрическую версию аналогично концепту. Inception построен на модульной электромобильной платформе STLA Large, впервые анонсированной в 2021 году. Он оснащён двумя электромоторами (по одному на каждую ось), совокупно выдающими 500 кВт (680 л.с.). Заявленный разгон до 100 км/ч составляет менее 3 секунд, а пробег на одной зарядке – до 800 км.
Сегодня в России из легковых моделей Peugeot официально предлагается только седан 408, который был впервые представлен в 2010 году (в 2017-м версия для российского рынка получила рестайлинг). Он предлагается с единственным бензиновым мотором 1.6 мощностью 115 л.с., базовая модификация с 5-ступенчатой «механикой» оценивается в 2 149 000 рублей. Вариант с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач обойдётся минимум в 2 236 000 рублей.
Между тем, ранее мы выясняли, стоит ли покупать бюджетный седан Peugeot 301 за 500 тысяч рублей.
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До чего же он хорош)
Нынешний 508 живьём смотрится круче чем на любом фото или на эскизах. Безумно жаль что он так и не доехал к нам. Хотя конечно объем продаж был бы не большим, при заявленной цене выше 30 кило-евро его брали бы только ценители марки. Теперь же в этой стране вообще о новых машинах можно забыть навсегда.