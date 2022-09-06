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Обновлённая Hyundai Sonata: первые изображения

06.09.2022 1312 0 0

На прошлой неделе в Сети были опубликованы фотографии закамуфлированных образцов рестайлинговой Сонаты, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть новинка.

 

Sonata является частью модельной гаммы южнокорейской компании с 1985 года, именно тогда было представлено первое поколение седана. Сегодня на конвейере уже восьмая генерация с заводским индексом DN8, её премьера состоялась в марте 2019 года. Подходит время для планового рестайлинга, и тестовые экземпляры уже были замечены на дорогах. Пока они сильно закамуфлированы, но какие-то особенности внешнего вида уже можно разглядеть.

Рендер обновлённой Сонаты

Судя по имеющимся фотографиям, седан получит полностью изменённую переднюю часть. Скорее всего, Соната получит горизонтальную светодиодную полоску габаритных огней вдоль кромки капота, подобно футуристичному минивэну Hyundai Staria, представленному весной прошлого года. Основные блоки фар разместятся чуть ниже по краям бампера, также седан может получить крупную трапециевидную решётку радиатора. Сбоку существенных изменений не ожидается, задняя же часть пока закамуфлирована ещё сильнее, чем передняя. Может предположить, что здесь тоже произойдут заметные перемены в виде новой задней оптики – мы изобразили один из возможных вариантов.

Рендер обновлённой Сонаты

Пока нет информации об изменениях в интерьере и технике. Нынешняя Соната на домашнем рынке в Южной Корее предлагается с бензиновыми моторами – атмосферным 2.0 (160 л.с.) и турбированным 1.6 (180 л.с.). Также есть газовый мотор 2.0 LPI (140 л.с.) и гибридная модификация.

Премьера новинки может состояться в начале следующего года.

Нынешняя Hyundai Sonata
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Нынешняя Hyundai Sonata
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Нынешняя Hyundai Sonata
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Сегодня в России Hyundai Sonata представлена с двумя атмосферными бензиновыми двигателями. Базовым является 150-сильный 2.0, его минимальный официальный ценник составляет 2 769 000 рублей. Более мощный 180-сильный 2.5 обойдётся минимум в 3 019 000 рублей. Все версии комплектуются 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Между тем, корейская компания готовит новое поколение кроссовера Santa Fe с совершенно другим дизайном.     

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