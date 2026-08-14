Обновлённый бюджетный седан Skoda Slavia: премьера уже скоро

Презентацию рестайлинговой четырехдверки Skoda проведут на следующей неделе. Предполагается, что модель не только изменится снаружи, но и получит новый автомат.

Седан Skoda Slavia длиной 4,54 метра дебютировал под конец 2021 года. Модель адресована прежде всего Индии, только там ее сначала и производили. Впрочем, c прошлого года четырехдверку стали собирать еще и во Вьетнаме. Но главным рынком для Slavia все же остается Индия, хотя каких-то особых успехов она и не добилась. К примеру, в июле 2026-го, по данным местных СМИ, реализовано всего 993 экземпляра. Взбодрить спрос призван плановый рестайлинг. Индийское подразделение Шкоды распространило пару маловразумительных тизеров и объявило дату премьеры – 18 августа.

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Замаскированные прототипы уже не раз ловили во время испытаний, так что программа модернизации в целом понятна. Skoda Slavia получит другие радиаторную решетку и бамперы, еще освежат оптику. В салоне дорогих версий, возможно, появится более крупный экран мультимедийной системы. Индийские СМИ еще надеются на то, что список оборудования пополнит массажер заднего дивана.

Дореформенный седан Skoda Slavia 1 / 2 Дореформенный седан Skoda Slavia 2 / 2

Напомним, в основе Skoda Slavia лежит платформа MQB-A0-IN, то есть упрощенная версия глобальной «тележки» MQB. Индийцам седан сейчас доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор. Это турботройка 1.0 TSI (115 л.с.) и турбочетверка 1.5 TSI (150 л.с.). Первый двигатель работает в паре с шестиступенчатыми механикой или автоматом, второму положен семиступенчатый робот DSG. При этом индийские медиа считают, что, как и в случае с рестайлинговым паркетником Skoda Kushaq, у Slavia с 1.0 TSI вместо 6АТ будет восьмиступенчатый автомат.

Дореформенный седан Skoda Slavia

Цены обновленного седана Skoda Slavia, вероятно, назовут после презентации на следующей неделе. Дореформенная четырехдверка сегодня стоит от 999 900 рупий, что эквивалентно примерно 878 000 рублей по актуальному курсу.