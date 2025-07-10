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Обновлённый Dacia Sandero Stepway: первые изображения

10.07.2025 133 1 0

Самый популярный автомобиль в Европе по итогам продаж 2024 года готовится к рестайлингу, и мы представили, как будет выглядеть обновлённая вседорожная версия.

Хэтчбек Sandero третьего поколения дебютировал вместе с седаном Logan осенью 2020 года. Летом 2022 года модели обновились для соответствия новому фирменному стилю и эмблеме. Хэтчбек получился очень успешным: в первый же год он сумел навязать борьбу многолетнему лидеру европейских продаж Volkswagen Golf. По итогам продаж 2021 года он занял 4-ю строчку, лишь немного уступив первой тройке, состоящей из вышеупомянутого Гольфа, родственного Renault Clio и Peugeot 208. А в прошлом году Сандеро впервые стал бестселлером с результатом в 268 тысяч проданных экземпляров.   

Нынешний Dacia Sandero Stepway
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Нынешний Dacia Sandero Stepway
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Нынешний Dacia Sandero Stepway
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Закрепить успех призвано грядущее обновление, и прототипы рестайлинговых хэтчбеков уже неоднократно попадались в объектив фотошпионов. Сегодня мы рассмотрим кросс-версию с приставкой Stepway, которая получит ряд характерных деталей, отличных от обычного хэтчбека. Так, у неё будет оригинальный передний бампер с декоративными вставками по краям, в которые встроены круглые противотуманки. Схожие по форме вставки появятся и в заднем бампере (правда, элементы задней оптики останутся на своих прежних местах), а ниша номерного знака сделают немного уже. Общими для всех версий хэтчбека станут новые фары, более узкая решётка радиатора и изменённая графика фонарей с горизонтальными светодиодными полосками. Кроме того, Sandero получит колёсные диски с новым 4-спицевым дизайном, а на крыше появится более современная антенна в виде плавника.   

Рендер нового Dacia Sandero Stepway

Dacia Sandero третьего поколения построен на модульной платформе CMF-B, которую также используют европейские Renault Clio, Captur и Arkana. Хэтчбек предлагается исключительно с 3-цилиндровыми моторами мощностью 90 либо 100 л.с. Есть вероятность, что после рестайлинга гамму пополнит гибридная версия, которая уже есть у моделей Jogger, Duster и Bigster.

Рендер нового Dacia Sandero Stepway

Премьера рестайлингового Sandero ожидается в ближайшие месяцы. Между тем, в прошлом месяце фотошпионам попался также обновлённый седан Logan.  

рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг Dacia Dacia Sandero

 

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1 комментарий
10.07.2025 12:58
Papirus

Интересно было б сравнить сколько за тот же период было продано электрических тележек для супермаркетов?

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