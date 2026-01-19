Обновлённый Kia Sportage добрался до Казахстана и Узбекистана: два мотора на выбор

Рестайлинг ×
Компания Kia начала продажи рестайлингового кроссовера Sportage в соседних с нами странах. Там модель предложена с атмосферниками 2.0 и 2.5, оба сочетаются только с автоматом.

В родной Корее модернизированный Kia Sportage дебютировал еще осенью 2024-го, в прошлом году паркетник обновился и в других регионах, включая Северную Америку и Европу. Но лишь сейчас рестайлинговая модель добралась до наших соседей – продажи такого Sportage почти одновременно стартовали в Узбекистане и Казахстане. При этом казахстанские профильные медиа отмечают, что в их стране доступен паркетник локальной сборки.

В плане дизайна предназначенные для разных стран машины в целом повторяют друг друга. Рестайлинг принес Kia Sportage клыкастую головную оптику, новые бамперы и радиаторную решетку, в задних фонарях заменили начинку. В Узбекистане и Казахстане все так же представлен и «внедорожный» Sportage X-Line, его фишки – собственная радиаторная решетка, более внушительный обвес и более развитые рейлинги на крыше.

Как и на большинстве остальных рынков, нашим соседям доступен растянутый кроссовер («короткий» вариант адресован в основном Старому Свету). После модернизации длина SUV выросла с 4660 мм до 4685 мм. Колесная база не изменилась – 2755 мм.

В салоне появились модернизированная передняя панель, двухспицевый руль и новое табло. Дефлекторы обдува теперь спрятаны в сплошную горизонтальную плашку (у прежней модели по бокам от табло имеются «уголки»).

В Казахстане и Узбекистане рестайлинговая модель предложена с бензиновыми атмосферниками 2.0 MPI и 2.5 GDI. Отдача топового двигателя совпадает – 190 л.с. Базовый же мотор на казахстанском паркетнике выдает 150 л.с., а на узбекском – 156 л.с. Двигатели сочетаются с автоматом. При этом казахстанское подразделение Kia о коробках иных подробностей не привело. В Узбекистане мотору 2.0 положена 6АТ, 2.5 – 8AT. В обеих странах Sportage с двухлитровым мотором бывает как с передним, так и с полным приводом. С топовым движком кроссовер исключительно полноприводный.

И в Казахстане, и в Узбекистане в списке оборудования самого дешевого обновленного паркетника заявлены: датчики света и дождя, подогрев передних кресел, аналоговые приборы, тачскрин мультимедиа-системы на 12,3 дюйма, климат-контроль, камера заднего вида. У казахстанского базового Kia Sportage дополнительно есть обогрев лобового стекла и подогрев руля. Топ-версии в обеих странах имеют панорамный люк, виртуальную приборку (тоже 12,3 дюйма), беспроводную зарядку, проекционный дисплей, подогрев задних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой.

В Казахстане рекомендованные цены обновленного Kia Sportage варьируются от 16 490 000 до 21 990 000 тенге (примерно 2,5 млн – 3,3 млн рублей по текущему курсу). В Узбекистане кроссовер оценили в 454 900 000 – 619 900 000 сумов (около 2,9 млн – 4 млн рублей).

