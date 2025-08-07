Рестайлинг ×

Обновлённый кроссовер Toyota Frontlander: первые изображения

Toyota готовит рестайлинг для своего самого доступного кроссовера на китайском рынке, а пока у нас есть возможность оценить все изменения во внешнем виде паркетника.

Модель Frontlander первого и единственного поколения была представлена в конце 2021 года. Она представляет из себя китайскую версию глобального кроссовера Corolla Cross, дебютировавшего годом ранее. Паркетник для Европы и США обновился в начале мая этого года, а спустя пару недель обновление получила версия для Японии. Теперь же на очереди китайский вариант Frontlander, у которого будут свои особенности внешнего вида.

Дорестайлинговый Toyota Frontlander
Дорестайлинговый Toyota Frontlander
Салон обновлённой Toyota Corolla Cross
Сильнее всего новинка будет отличаться спереди: здесь появится оригинальный бампер с узкими горизонтальными воздухозаборниками и чёрной изогнутой декоративной полоской, при этом кроссовер лишится противотуманных фар. Блоки основного света сохранят свою форму, при этом их начинка полностью новая и аналогичная обновлённой Corolla Cross. В базовых версиях модель сохранит фонари дорестайлинговой версии, а в более дорогих модификациях появятся новая оптика с горизонтальными светодиодными полосками. Здесь оригинальным будет оформление нижней части заднего бампера, где разместятся горизонтальные элементы светотехники (скорее всего, противотуманные фонари).

Рендер обновлённого Toyota Frontlander

Frontlander, как и Corolla Cross, базируется на платформе GA-C, которую также используют Corolla в кузовах седан, хэтчбек и универсал. Длина дорестайлингового кроссовера составляет 4490 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1625 мм, колёсная база — 2640 мм (по размерам он близок к популярному в России Haval Jolion). Скорее всего, обновлённая модель сохранит 2,0-литровые бензиновые моторы, которые могут быть как самостоятельными (169 л.с.)., так и в составе гибридной силовой установки (156 л.с. плюс 111-сильный электромотор). В обоих случаях кроссоверу положены вариатор и передний привод.

Рендер обновлённого Toyota Frontlander

Премьера новинки ожидается в самое ближайшее время. Между тем, в прошлом месяце новые версии получил кроссовер Toyota Crown Sport.

