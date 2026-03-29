Новинки ×

Обновлённый Mercedes-AMG SL: первые изображения

29.03.2026 621 0 2
Обновлённый Mercedes-AMG SL: первые изображения

На этой неделе в Сети появились свежие шпионские фотографии рестайлингового родстера SL, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

Модель SL (от нем. Sport Leicht — «спортивный лёгкий») является одной из самых старых в гамме немецкого автопроизводителя, ведь первое поколение дебютировало ещё в 1954 году. Сегодня производится уже седьмая генерация родстера, премьера которой состоялась осенью 2021 года. В этом году автомобилю исполняется пять лет, рестайлинга он пока не получал, зато впервые в своей истории обрёл версию Mercedes-Maybach SL. Обновлённый же родстер в настоящее время проходит испытания и несколько дней назад попался в объектив фотошпионов.

Нынешний Mercedes-AMG SL
Нынешний Mercedes-AMG SL
1 / 3
Нынешний Mercedes-AMG SL
Нынешний Mercedes-AMG SL
2 / 3
Нынешний Mercedes-AMG SL
Нынешний Mercedes-AMG SL
3 / 3

У прототипов практически полностью замаскированная передняя часть, однако уже видно, что рестайлинговый SL получит полностью новые фары с крупными трёхлучевыми звёздами габаритных огней. Форма блоков также должна измениться, решётка радиатора же по форме и размеру пока выглядит аналогичной нынешней, можно лишь ожидать добавление чёрной контрастной окантовки, подобно новому Е-классу и обновлённому совсем недавно флагманскому S-классу. Задняя часть тестовых образцов пока ничем не отличается от дорестайлингового родстера, однако можем предположить, что здесь появятся фонари с новой начинкой в виде тех же «звёздных» габаритных огней.

Рендер обновлённого Mercedes-AMG SL

Существенные изменения могут произойти под капотом: ожидается, что все 8-цилиндровые модификации перейдут на новый 4,0-литровый мотор V8 M177 Evo с двойным турбонаддувом, который недавно дебютировал в S-классе, соответствующий новейшим стандартам выбросов Евро-7. Во флагманском седане он развивает 537 л.с. и 750 Нм крутящего момента (версия S 580). Для сравнения, нынешний базовый восьмицилиндровый SL 55 располагает 476 л.с. и 700 Нм.

Рендер обновлённого Mercedes-AMG SL

Премьера обновлённого SL может состояться в течение этого года. Между тем, ранее на этой неделе был официально представлен рестайлинговый Mercedes-Maybach S-Class.

спортивные авто рендеры "Колёса.ру" новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz SL-класс Mercedes-AMG Mercedes-AMG SL
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Change privacy settings