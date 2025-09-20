Mercedes-Maybach GLS первого и единственного поколения дебютировал в конце 2019 года на базе кроссовера GLS второй генерации. Весной 2023 года семейство полноразмерных паркетников получило первое обновление, а сейчас последние доводочные испытания проходят прототипы второго рестайлинга, и ранее мы делали рендеры обычного обновлённого GLS.

Нынешний Mercedes-Maybach GLS 1 / 4 Нынешний Mercedes-Maybach GLS 2 / 4 Нынешний Mercedes-Maybach GLS 3 / 4 Нынешний Mercedes-Maybach GLS 4 / 4

Самая роскошная версия c ставкой Maybach получит аналогичные фары изменённой формы, которые станут крупнее и получат по две «звезды» светодиодных ходовых огней в каждой из них, расположенные друг над другом. Есть вероятность, что фары «примкнут» к решётке радиатора, как это сделано у новых кроссоверов GLC и его электрической версии, представленной на прошлой неделе. Форма же самой решётки уже хорошо видна на шпионских фотографиях: она немного увеличится по высоте, при этом её сделают зауженной в нижней части. Она сохранит множество вертикальных хромированных перекладин и крупный радар по центру. Немного изменится и бампер, боковые декоративные вставки в котором могут стать крупнее. Основным изменением сзади (а может быть и единственным существенным) станут фонари, которые сохранят свою форму, но получат новую графику в виде трёх стилизованных под логотип элементов с каждой стороны.

Рендер обновлённого Mercedes-Maybach GLS

Рестайлинг наверняка затронет и салон кроссовера, где может появиться мультимедийный экран существенно большего размера. Что же касается технической части, то здесь всё может быть по большей части аналогичным нынешнему Mercedes-Maybach GLS. Последний оснащается мягкогибридной силовой установкой, основой которого является 8-цилиндровый битурбированный мотор М177 объёмом 4,0 литра, выдающий 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Для сравнения, в модели GLS 63 этот же мотор располагает чуть более высокой отдачей — 612 л.с и 850 Нм.

Премьера обновлённого семейства GLS ожидается в следующем году. Между тем, в прошлом месяце стало известно, что Mercedes-Benz может начать использовать моторы BMW в своих моделях.