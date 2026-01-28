На днях в Сети появились свежие шпионские фотографии прототипов рестайлингового универсала М5, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о его внешности.

Модель М5 впервые появилась в гамме немецкого автопроизводителя в 1984 году в виде седана с заводским индексом E28. Версия в кузове универсал при этом за шесть предыдущих поколений присутствовала лишь в двух из них — на базе моделей с заводскими индексами Е34 (производилась с 1992 по 1995 годы) и Е61 (2007-2010 годы). Летом 2024 года грузопассажирская версия самой мощной «пятёрки» была возрождена, а сейчас она вместе с остальным семейством 5 серии готовится к существенному рестайлингу (в начале года мы уже публиковали рендеры обновлённого седана М5).

Нынешний BMW M5 Touring 1 / 3 Нынешний BMW M5 Touring 2 / 3 Нынешний BMW M5 Touring 3 / 3

Как и в случае с седаном, прототипы универсала М5 имеют совершенно новую переднюю часть, включая даже передние крылья и капот (обычно их стараются не трогать при рестайлинге в целях экономии). Автомобиль получит полностью новые фары, расположенные вертикально. Решётка радиатора пока под вопросом: первые прототипы обновлённой 5 серии имели пару вытянутых по горизонтали «ноздрей», объединённых с фарами, а последние тестовые образцы как будто получили традиционную решётку, подобную нынешней модели. Впрочем, это может быть лишь «обманкой», поэтому мы изобразили оба варианта передней части. Сзади же можно разглядеть фонари с новой светодиодной начинкой в виде единой узкой горизонтальной полосы, расширяющейся по краям. Впервые на прототипах универсала стало возможным рассмотреть очертания нового заднего бампера, который получит более традиционную форму контрастной вставки с диффузором в нижней части.

Рендеры обновлённого универсала BMW M5 Touring с двумя вариантами передней части 1 / 2 Рендеры обновлённого универсала BMW M5 Touring с двумя вариантами передней части 2 / 2

Нынешнее семейство М5 сохранило модульную платформу CLAR от предыдущей модели в кузове F90. Модель оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового битурбомотора V8 объёмом 4,4 литра (585 л.с., 750 Нм) и 197-сильного электродвигателя (280 Нм). Общая отдача системы – 727 л.с., максимальный крутящий момент составляет 1000 Нм. M5 комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом M xDrive. В ходе рестайлинга можно ожидать небольшого увеличения мощности при той же силовой установке.

Рендер обновлённого универсала BMW M5 Touring

Дебют обновлённой BMW M5 ожидается ближе к 2027 году. Напомним, немецкий автопроизводитель также готовит к премьере длиннобазный кроссовер iX3.