Рестайлинг BMW M5 (G90): новые изображения

05.01.2026 5175 0 1
Рестайлинг BMW M5 (G90): новые изображения

Немецкий автопроизводитель готовит масштабное обновление для своего спортседана, и благодаря свежим шпионскими фотографиям у нас есть возможность составить более точное представление о его внешнем виде.

Самая мощная версия пятой серии ведёт свою историю с 1984 года, именно тогда появилось первое поколение седана на базе кузова Е28. Нынешняя же M5, сделанная на основе «пятёрки» восьмого поколения с заводским индексом G60, была представлена летом 2024 года. Казалось бы, прошло совсем немного времени, однако BMW уже достаточно давно тестирует прототипы рестайлинговой модели.

Нынешняя BMW M5 G90
Нынешняя BMW M5 G90
Нынешняя BMW M5 G90
Нынешняя BMW M5 G90
Нынешняя BMW M5 G90
Нынешняя BMW M5 G90
Наши первые рендеры были сделаны почти год назад, однако сейчас у нас в распоряжении свежие шпионские фотографии, на которых видны новые детали рестайлингового спортседана. Самые заметные изменения произойдут спереди: здесь появится полностью новая передняя часть в актуальном стиле марки под названием Neue Klasse, частью которой станут характерные фары с диагональными ходовыми огнями. Последние прототипы (в том числе и обычной пятой серии) получили дополнительные элементы, похожие на классические «ноздри» решётки радиатора, что нашло отражение в нашем рендере. При этом есть мнение, что это просто маскировка, призванная запутать желающих распознать внешность обновлённого седана, поэтому мы также изобразили вариант без этих «ноздрей» (а какой вид вам нравится больше? Напишите об этом в комментариях). Что же касается задней части, то здесь самым заметным (может быть, и единственным) изменением станет переработанная графика фонарей, которая теперь будет выполнена в виде одной узкой горизонтальной линии, расширяющейся по краям.

Рендеры обновлённой BMW M5 с двумя вариантами передней части
Рендеры обновлённой BMW M5 с двумя вариантами передней части
Рендеры обновлённой BMW M5 с двумя вариантами передней части
Рендеры обновлённой BMW M5 с двумя вариантами передней части
Как и спортседан предыдущего поколения с заводским индексом F90, нынешняя M5 (G90) сделана на модульной платформе CLAR. Она оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового битурбомотора V8 объёмом 4,4 литра (585 л.с., 750 Нм) и 197-сильного электродвигателя (280 Нм). Общая отдача системы равна 727 л.с., максимальный крутящий момент – 1000 Нм. Седан комплектуется 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом M xDrive. Скорее всего, в ходе рестайлинга самой мощной «пятёрке» немного добавят мощности для более успешного противостояния грядущим конкурентам, среди которых первый за долгое время серийный седан Audi RS6 нового поколения. Нельзя не упомянуть и солидный вес модели, который в нынешнем поколении составляет 2445 кг, что на 474 кг превышает показатель предыдущей M5.    

Рендер обновлённой BMW M5

Премьера новинки ожидается ближе к 2027 году. Напомним, чуть более месяца назад была представлена прощальная версия BMW Z4.

спортивные авто рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг BMW BMW 5 серия BMW M5
