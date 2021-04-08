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  • Обновлённый Audi A8 получит версию XL (она же Horch) и поборется с Mercedes-Maybach

Обновлённый Audi A8 получит версию XL (она же Horch) и поборется с Mercedes-Maybach

08.04.2021 1379 1 0

В 2018 году инсайдеры из компании Audi утверждали, что нынешнее четвёртое поколение флагманского седана A8 при плановом рестайлинге получит роскошную версию Horch. Появившиеся на этой неделе в Сети шпионские снимки обновлённого Audi A8 явно указывают на то, что в Audi не отказались от планов создать конкурента Mercedes-Maybach S-класса: предсерийные прототипы имеют дополнительно увеличенную колёсную базу.

 

Audi A8 четвёртого поколения дебютировал летом 2017 года и должен был стать витриной технологических достижений немецкой премиальной марки: в оснащении значился автопилот третьего уровня по классификации SAE, но он так и не заработал из-за неготовности нормативно-правовой базы для использования таких систем на дорогах общего пользования. Напичканный сенсорными панелями салон скоро стал общим местом для всех новых моделей Audi, и получилось так, что кроме больших размеров «восьмёрке» нечего особенно предложить.

По продажам Audi A8 на всех ключевых рынках в два-три раза отстаёт от двух основных конкурентов — BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-класса. Например, в России в прошлом году, по данным АЕБ, Audi A8 разошёлся тиражом 258 шт., тогда как «семёрка» BMW – 855 шт., а дилеры Mercedes-Benz продали 923 седана S-класса плюс 403 роскошных Mercedes-Maybach S-класса. Эти Майбахи давно не дают покоя менеджменту Audi, и сейчас компания готовит свой роскошный седан, ради которого может возродить историческое имя Horch в виде роскошного суббренда.

Рестайлинговый Audi A8 L, рендер Kolesa.ru

Официально Audi не объявляла о том, что хочет вернуть в оборот марку Horch, но с исторической точки зрения она равноценна Maybach и её столкновение с Maybach на современном рынке лакшери-автомобилей представляется вполне логичным. Август Хорьх был гениальным конструктором, который начинал свою карьеру в компании Карла Бенца, а в 1899 году основал свою фирму — Horch. Через десять лет, когда акционеры выгнали Хорьха из его собственной компании, он придумал новую — Audi. В 1932 году Audi и Horch вместе с Wanderer и DKW вошли в состав концерна Auto Union AG, символом которого стали дожившие до наших дней четыре кольца. Автомобильные коллекционеры очень ценят старые Хорьхи за их высокий технический уровень, элегантный дизайн и роскошную отделку — короче говоря, исторический фундамент для нового суббренда идеальный.

На этой неделе западные СМИ (в частности журнал Autoevolution) опубликовали очередную дозу шпионских фотографий обновлённого Audi A8 (на базе прошлых снимков наш художник сделал несколько рендеров), но в этот раз флагманский седан предстал на них с сильно увеличенной колёсной базой и камуфляжными наклейками на С-стойках кузова, за которыми могут скрываться шильдики Horch или места под их установку. Сейчас Audi A8 L имеет колёсную базу 3128 мм и габаритную длину 5302 мм, но на снимках явно ещё более крупный автомобиль, на что указывают огромные задние двери. Получилась своеобразная версия XL или гипотетический Horch.

Заметим, что Mercedes-Benz делает для Майбаха S-класса отдельный кузов с полностью перекроенной задней частью, а в Audi, похоже, решили сэкономить и сделать стреч малой кровью, то есть просто увеличили центральную вставку. Но по длине колёсной базы условный Audi-Horch наверняка будет сопоставим с Майбахом S-класса, у которого в новом поколении между осями 3396 мм.

Рестайлинговый Audi A8 L, рендер Kolesa.ru

Главная техническая интрига — получит ли роскошный Audi A8 двигатель W12 объёмом 6,0 л. Он предлагался на седане прошлого поколения, а нынешний пока довольствуется топовым V8 объёмом 4,0 л. Понятно, что с V8 сегодня можно снять практически любую мощность, но лишние «горшки» в данном случае — это фактор престижа, и в борьбе с Mercedes-Maybach S-класса они были бы совсем не лишними. Но Audi наверняка негласно ограничена внутрифольксвагеновским табелем о рангах: сочетание удлинённого кузова, улучшенной отделки и мотора W12 – это прямое покушение на территорию Bentley Flying Spur, что вряд ли понравится руководству немецкого концерна. В Европе появление Audi A8 с мотором W12 ещё более маловероятно в связи с драконовскими штрафами за избыточный корпоративный СО2. В общем, посмотрим. Официальная премьера обновлённого Audi A8 ожидается в этом году.

Что до пятого поколения Audi A8, то его в свете общего курса концерна VW на электрификацию его может вообще не быть, и в роли флагмана марка в этом случае выступит электрический лифтбек Landjet — потенциальный конкурент Mercedes-Benz EQS.

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1 комментарий
08.04.2021 20:38
Игорь Мирзоев

Низкие продажи А8 возможно объяснимы из-за очень невнятной ситуации с V8 дизелем, появился спустя год после дебюта D5 и теперь опять пропал в Европе. В прошлых поколениях любили этот двигатель, знаю лично одного депутата в Ростовской Области, фанат "Авосек", D3 и D4 кузов и оба с 4.2 TDI у него.))

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