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  • Обновлённый Geely Preface раскрылся досрочно: седан отличился не только салоном

Обновлённый Geely Preface раскрылся досрочно: седан отличился не только салоном

16.06.2023 349 0 0

Китайской четырехдверке переделали и «личико», и корму. Кроме того, модель подросла и обзавелась гибридной установкой.

Мы уже видели рестайлинговый седан Geely Preface (китайское название – Xingrui) на шпионских фото, но то был замаскированный тестовый прототип. Теперь же в базу Минпрома КНР внесли «чистые» снимки серийной машины. Напомним, четырехдверка в строю с 2020 года – это самая престижная легковушка в актуальной линейке компании. А еще это первый седан непосредственно бренда Джили, в основу которого легла платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная китайцами вместе с Volvo. Кстати, в прошлом году Preface модернизировали, но на этот раз доработок намного больше.

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У седана новое «лицо» — заменили бампер, фары и капот. Радиаторная решетка тоже другая, хотя вертикальные клинья все же оставили (но они стали массивнее). Также Geely Preface достался новый задний бампер, а фонари сделали в виде единой плашки. После рестайлинга длина увеличилась на 40 мм до 4825 мм, в ширину модель прибавила 11 мм (теперь 1880 мм). Высота и колесная база прежние – 1469 и 2800 мм соответственно.

В салон ранее заглянули шпионы, внутри – новые передняя панель, рулевое колесо и виртуальная приборка. Кроме того, Preface досталась мультимедийная система с вертикальным планшетом, как у свежих кроссоверов Geely Boyue L (у нас его предшественник зовется Atlas Pro) и Boyue Cool. Вдобавок четырехдверке отрядили штатный видеорегистратор.

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В документах Минпрома пока обнаружена только гибридная версия (у дореформенного седана такой нет) с установкой на основе бензинового турбомотора 1.5 (163 л.с.). Нынешний Geely Preface доступен с турбочетверкой 2.0 мощностью 190 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Вдобавок в Китае буквально на днях стартуют продажи прежнего седана с полуторалитровым четырехцилиндровым турбодвижком мощностью 181 л.с. (тоже с 7DCT). Привод в любом случае только передний.

Актуальный Geely Preface
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Актуальный Geely Preface
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Актуальный Geely Preface
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Ожидается, что Geely Preface с новым дизайном дебютирует на родине до конца текущего года. Не исключено, что такому седану присвоят какую-нибудь приставку и будут продавать параллельно с дореформенной моделью.

В России четырехдверка Джили официально не представлена, для нашего рынка ее не анонсировали. Впрочем, учитывая появление у нас крупных седанов Dongfeng Shine Max и Chery Arrizo 8, вероятность того, что Preface привезут в РФ, возрастает.

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