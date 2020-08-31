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Обновлённый Kia K900: первые изображения

31.08.2020 116 0 0

На днях фотошпионами во время испытаний впервые был замечен рестайлинговый представительский седан от Kia. Мы представили, как он будет выглядеть.

 

Флагманский седан Kia производится с 2018 года, на разных рынках он обозначается по-разному: на домашнем рынке в Южной Корее, например, он носит имя K9, а в США и России – K900. Автомобиль пришёл на смену достаточно хорошо известному на нашем рынке седану Quoris. В ближайшем будущем К900 ожидает обновление, и, судя по появившимся шпионским фотографиям, оно может оказаться весьма существенным. Подобное уже произошло с родственным седаном Genesis G90, который в прошлом году кардинально преобразился внешне. Передняя часть тестовых закамуфлированных образцов пока не попала в кадр фотошпионов, однако мы предполагаем, что «лицо» представительского седана будет обновлено в соответствии с актуальными тенденциями в дизайне бренда. Одна из основных – визуально объединённые фары и решётка радиатора, именно такое решение применено на новых кроссоверах Seltos и Sorento, седане К5 и минивэне Carnival. На их фоне округлая решётка нынешнего К900 выглядит простоватой и уже устаревшей. Бампер также наверняка получит новый дизайн.

Единственное, что пока отчётливо видно на шпионских фотографиях – номерной знак теперь будет располагаться на заднем бампере, а не на крышке багажника. Возможно, образовавшуюся пустоту между фонарями заполнит светодиодная полоска, тем более что подобное решение уже применено на моделях К5, ProCeed и Carnival. Хромированные патрубки выхлопной системы немного увеличатся в размерах и получат чуть иную форму. Боковины флагманского седана, скорее всего, не подвергнутся существенным изменениям.

Техническая часть К900 может остаться прежней, как это произошло и с родственным Genesis G90 в ходе рестайлинга. Оба седана в Корее оснащаются тремя вариантами бензиновых моторов – атмосферными V6 3.8 GDI (315 л.с.) и V8 5.0 GDI (425 л.с.), а также битурбированным 370-сильным V6 3.3 T-GDI. Модели могут быть как заднеприводными, так и с полным приводом, коробка передач – 8-ступенчатый «автомат».

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Нынешний Kia K900
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Нынешний Kia K900
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Сегодня в России К900 предлагается только с атмосферными моторами, вариант с двигателем V6 3.3 и «доналоговой» мощностью в 249 л.с. обойдётся в 3 664 900 рублей. 413-сильная модификация V8 5.0 оценивается в 5 094 900 рублей. Кстати, это почти на 2 миллиона дешевле, чем Genesis G90 с таким же мотором. Все представленные на нашем рынке версии оснащены полным приводом.

Напомним, несколько дней назад был официально представлен рестайлинговый Kia Stinger.

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