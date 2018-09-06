Все версии вазовского внедорожника 2019 модельного года теперь имеют «приборку» с черно-оранжевой подложкой в стиле Lada Vesta. Фотографий интерьера обновленной Lada 4×4 производитель не распространил. Между тем такая «приборка» появилась у модели еще в 2017-м, но только в «юбилейной» модификации.

1 / 2 Салон "юбилейной" Lada 4x4 2 / 2 Салон прежней стандартной Lada 4x4

Для пятидверной Lada 4×4 разработали новую комплектацию Black Edition – «трехдверка» в таком варианте исполнения вышла на рынок также в прошлом году. «Черная» версия создана на базе топовой модификации, в списке ее оборудования значатся: кондиционер, электропривод и обогрев наружных зеркал, улучшенная виброизоляция (на щитке передка, наружных панелях дверей, на полу и боковинах наклеены дополнительные демпфирующие прокладки). Кузов Lada 4×4 Black Edition, разумеется, окрашен в черный, в том же цвете выполнены и 16-дюймовые диски. Цена пятидверного «черного» внедорожника – 598 900 рублей.

Для Lada 4×4 Urban предусмотрены новые двухцветные диски «Гризли», у которых черный фон сочетается с серебристой полированной поверхностью спиц. «Городской» трехдверный внедорожник 2019 модельного года стоит от 566 900 рублей – это на 10 100 рублей больше, чем прежде.

«Просто» Lada 4×4 в топовой комплектации Luxe обзавелась электрорегулировкой и обогревом боковых зеркал (ранее эта опция была только у Урбана и спецверсий), плюс добавлены серебристые легкосплавные диски нового дизайна. Цена люксовой трехдверной версии выросла на 7 000 рублей до 522 900 рублей.

Об обновках в плане техники АВТОВАЗ не сообщил. Полноприводный внедорожник Lada 4х4 оснащается бензиновым двигателем 1.7 мощностью 83 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Кстати, ранее в базу Росстандарта внесли обновленное ОТТС модели, согласно которому мотору официально разрешено потреблять бензин АИ-92. Однако на сайте Lada пока размещены старые прайс-листы Lada 4×4, в них в качестве рекомендованного топлива указан бензин АИ-95.

Напомним, на прошлой неделе АВТОВАЗ представил концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision. Ожидается, что внешний облик Lada 4×4 нового поколения будет выполнен по мотивам этого прототипа. Впрочем, сроки появления товарной модели новой генерации вазовцы так и не озвучили.