Обновлённая Mazda6 в России: турбомотор и подорожание на 56 000 – 105 000 рублей

Японская марка готовится вывести на наш рынок рестайлинговую «шестёрку». У модели изменился дизайн экстерьера и интерьера, кроме того, седан обзавелся новым двигателем.

Мировая премьера посвежевшей Mazda6 состоялась в ноябре прошлого года. Модель получила новую радиаторную решетку и иные бамперы, у задних фонарей поменяли рисунок. Кузов также подвергся изменениям: выросла жесткость на кручение, появились дополнительные усилители, в задних колесных арках увеличена толщина металла. Также у машины перенастроили подвеску и рулевое управление. В салоне – другая передняя панель, новые сиденья, модернизированная «приборка».

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Еще одна важная обновка – у Mazda6 появилась бензиновая «турбочетверка» Skyactiv-G 2.5T (с турбокомпрессором Mitsubishi) от флагманского кроссовера CX-9. Любопытно, что европейской модификации такой двигатель не достался, но в России турбомотор будет. У нашей версии модели мощность мотора составляет 231 л.с., максимальный крутящий момент – 420 л.с. (у российского CX-9 2.5T те же характеристики).

Прежние «атмосферники» Skyactiv-G 2.0 и Skyactiv-G 2.5 остались в строю, но при этом они модернизированы. Согласно ОТТС рестайлинговой «шестерки», которое вступило в силу с 29 октября 2018-го, у базового двигателя геометрическая степень сжатия снижена с 14:1 до 13:1 (у двигателя 2.5 такой показатель был и раньше), отдача все так же составляет 150 л.с., а вот пиковый крутящий момент увеличен с 210 до 213 Нм. Мощность двигателя 2.5 выросла со 192 до 194 л.с., крутящий момент увеличен с 256 до 258 Нм. Все моторы сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», причем у турбированного седана АКП имеет иной ряд передаточных чисел, плюс «укорочена» главная пара (4,09:1 вместо 4,06:1).

Как стало известно Kolesa.ru, обновленный седан с мотором 2.0 в базовой комплектации Drive обойдется минимум в 1 451 000 рублей – на 74 000 рублей дороже предшественника. Модель с турбомотором предложат только в топовой версии Executive Plus, ее цена — от 2 172 000 рублей.

Цены и комплектации обновленного седана Mazda6

Версия 2.0 (150 л.с.), 6АКП 2.5 (194 л.с.), 6АКП 2.5T (231 л.с.), 6АКП Drive 1 451 000 рублей — — Active 1 501 000 рублей 1 616 000 рублей — Supreme Plus 1 636 000 рублей 1 751 000 рублей — Executive — 2 047 000 рублей — Executive Plus — — 2 172 000 рублей

Версия Active с двигателем 2.0 «потяжелела» на 56 тысяч, Active с мотором 2.5 – на 61 000 рублей. Mazda6 2.5 в топовом варианте Executive подорожала сразу на 105 000 рублей. Впрочем, некоторые версии, напротив, стали дешевле: Mazda6 2.0 Supreme Plus «скинула» 60 000 рублей (1 636 000 р.), седан с мотором 2.5 в той же комплектации подешевел на 55 000 рублей (1 751 000 рублей). Отметим, за любой цвет кузова, кроме белого, придется доплатить.

Кстати, из линейки исчезла комплектация Supreme – у дореформенной модели это вторая по популярности версия (на первом месте – 2.0 Active), цена дорестайла в таком исполнении – от 1 666 500 рублей. Не исключено, что позже этот вариант вернется.

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В «базе» у рестайлинговой Mazda6 имеются двухзонный климат-контроль, подогрев передних кресел, противобуксовочная система, система G-Vectoring Control. Для топового седана предусмотрены отделка салона кожей Nappa, подогрев рулевого колеса и задних сидений, круиз-контроль, проекционный дисплей, мультимедиа-система, вентиляция передних кресел, обогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей. Среди опций – система рекуперации энергии торможения, камеры кругового обзора, системы предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон.

Судя по ОТТС, как и прежнюю «шестерку», посвежевшую модель для нашего рынка производят на заводе Mazda Sollers во Владивостоке. О старте продаж рестайлингового седана российский офис марки пока не объявлял, вероятно, официальный релиз поступит в ближайшее время. Между тем обновленных машин в салонах пока нет — об этом свидетельствуют данные нашего каталога «Авто у дилеров».

Дореформенная Mazda6 в период с января по сентябрь текущего года разошлась по России тиражом в 4219 единиц – это на 36 машин меньше, чем в 2017-м. Среди моделей Мазды «шестерка» занимает второе место по продажам, на первой строчке – кроссовер CX-5 (15 750 проданных за девять месяцев 2018-го штук, +20%). Mazda6 гораздо популярнее Ford Mondeo (1680 единиц, -20%; от 1 442 000 рублей) и Volkswagen Passat (1781 экземпляр, +12%; от 1 479 000 рублей), но до лидеров сегмента ей далеко: дилеры Toyota за тот же период реализовали 22 986 «четырехдверок» Camry (+8%; от 1 521 000 рублей), а Kia Optima обрела 14 813 владельцев (+71%; от 1 229 900 рублей).

Ранее онлайн-журнал Kolesa.ru провел сравнительный тест дореформенной Mazda6 и Toyota Camry. Все подробности — в нашем материале.