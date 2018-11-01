Обновлённая Mazda6 в России: турбомотор и подорожание на 56 000 – 105 000 рублей

Обновлённая Mazda6 в России: турбомотор и подорожание на 56 000 – 105 000 рублей

87 0 0
Японская марка готовится вывести на наш рынок рестайлинговую «шестёрку». У модели изменился дизайн экстерьера и интерьера, кроме того, седан обзавелся новым двигателем.

Мировая премьера посвежевшей Mazda6 состоялась в ноябре прошлого года. Модель получила новую радиаторную решетку и иные бамперы, у задних фонарей поменяли рисунок. Кузов также подвергся изменениям: выросла жесткость на кручение, появились дополнительные усилители, в задних колесных арках увеличена толщина металла. Также у машины перенастроили подвеску и рулевое управление. В салоне – другая передняя панель, новые сиденья, модернизированная «приборка».

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Еще одна важная обновка – у Mazda6 появилась бензиновая «турбочетверка» Skyactiv-G 2.5T (с турбокомпрессором Mitsubishi) от флагманского кроссовера CX-9. Любопытно, что европейской модификации такой двигатель не достался, но в России турбомотор будет. У нашей версии модели мощность мотора составляет 231 л.с., максимальный крутящий момент – 420 л.с. (у российского CX-9 2.5T те же характеристики).

Прежние «атмосферники» Skyactiv-G 2.0 и Skyactiv-G 2.5 остались в строю, но при этом они модернизированы. Согласно ОТТС рестайлинговой «шестерки», которое вступило в силу с 29 октября 2018-го, у базового двигателя геометрическая степень сжатия снижена с 14:1 до 13:1 (у двигателя 2.5 такой показатель был и раньше), отдача все так же составляет 150 л.с., а вот пиковый крутящий момент увеличен с 210 до 213 Нм. Мощность двигателя 2.5 выросла со 192 до 194 л.с., крутящий момент увеличен с 256 до 258 Нм. Все моторы сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», причем у турбированного седана АКП имеет иной ряд передаточных чисел, плюс «укорочена» главная пара (4,09:1 вместо 4,06:1).

Как стало известно Kolesa.ru, обновленный седан с мотором 2.0 в базовой комплектации Drive обойдется минимум в 1 451 000 рублей – на 74 000 рублей дороже предшественника. Модель с турбомотором предложат только в топовой версии Executive Plus, ее цена — от 2 172 000 рублей.

Цены и комплектации обновленного седана Mazda6

Версия 2.0 (150 л.с.), 6АКП 2.5 (194 л.с.), 6АКП 2.5T (231 л.с.), 6АКП
Drive 1 451 000 рублей
Active 1 501 000 рублей 1 616 000 рублей
Supreme Plus 1 636 000 рублей 1 751 000 рублей
Executive 2 047 000 рублей
Executive Plus 2 172 000 рублей

Версия Active с двигателем 2.0 «потяжелела» на 56 тысяч, Active с мотором 2.5 – на 61 000 рублей. Mazda6 2.5 в топовом варианте Executive подорожала сразу на 105 000 рублей. Впрочем, некоторые версии, напротив, стали дешевле: Mazda6 2.0 Supreme Plus «скинула» 60 000 рублей (1 636 000 р.), седан с мотором 2.5 в той же комплектации подешевел на 55 000 рублей (1 751 000 рублей). Отметим, за любой цвет кузова, кроме белого, придется доплатить.

Кстати, из линейки исчезла комплектация Supreme – у дореформенной модели это вторая по популярности версия (на первом месте – 2.0 Active), цена дорестайла в таком исполнении – от 1 666 500 рублей. Не исключено, что позже этот вариант вернется.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В «базе» у рестайлинговой Mazda6 имеются двухзонный климат-контроль, подогрев передних кресел, противобуксовочная система, система G-Vectoring Control. Для топового седана предусмотрены отделка салона кожей Nappa, подогрев рулевого колеса и задних сидений, круиз-контроль, проекционный дисплей, мультимедиа-система, вентиляция передних кресел, обогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей. Среди опций – система рекуперации энергии торможения, камеры кругового обзора, системы предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон.

Судя по ОТТС, как и прежнюю «шестерку», посвежевшую модель для нашего рынка производят на заводе Mazda Sollers во Владивостоке. О старте продаж рестайлингового седана российский офис марки пока не объявлял, вероятно, официальный релиз поступит в ближайшее время. Между тем обновленных машин в салонах пока нет — об этом свидетельствуют данные нашего каталога «Авто у дилеров».

mazda6_994

Дореформенная Mazda6 в период с января по сентябрь текущего года разошлась по России тиражом в 4219 единиц – это на 36 машин меньше, чем в 2017-м. Среди моделей Мазды «шестерка» занимает второе место по продажам, на первой строчке – кроссовер CX-5 (15 750 проданных за девять месяцев 2018-го штук, +20%). Mazda6 гораздо популярнее Ford Mondeo (1680 единиц, -20%; от 1 442 000 рублей) и Volkswagen Passat (1781 экземпляр, +12%; от 1 479 000 рублей), но до лидеров сегмента ей далеко: дилеры Toyota за тот же период реализовали 22 986 «четырехдверок» Camry (+8%; от 1 521 000 рублей), а Kia Optima обрела 14 813 владельцев (+71%; от 1 229 900 рублей).

Ранее онлайн-журнал Kolesa.ru провел сравнительный тест дореформенной Mazda6 и Toyota Camry. Все подробности — в нашем материале.

 

Теги: Авторынок , В России , Новинки , иномарки российской сборки , российский рынок , седаны , японская иномарка , Mazda , Mazda6
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
18 Статьи / Эксперт выбирает авто
Калина, рыжая Калина: покупаем Lada Kalina за 170 тысяч
18 Статьи / Авто Недели
Дешево, но надежно и комфортно: стоит ли покупать Toyota Mark II X90 за 200 тысяч рублей?
18 Выбор авто / Новые авто
Рамник за миллион с небольшим: выбираем недорогой рамный внедорожник
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Новый кроссовер Geely: два турбомотора и цены ниже, чем у Atlas. Модель доберется и до России

Китайская марка раскрыла прайс-лист своего компактного паркетника. Пока кросс доступен только на домашнем рынке, но его планируют поставлять и на…

6455 1 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Автотоп
Трендсеттеры: какие кроссоверы популярнее всех в России?

Они поймали волну и купаются в лучах рыночной славы. Они желанны, обожаемы и покупаемы. Они популярны до ужаса, но их число на улицах идет им только на пользу. О них можно сочинить еще две дюжины банальных фраз, каждая…

2239 0 1
Статьи / Шины и диски
Страсти по протектору: репортаж с производства зимних шин Viatti

Отношение к шинам для сурового времени года в России не менее трепетное, нежели к теплой экипировке или хитроумным печкам для дач. Максимум эффективности, по мнению среднестатистического покупателя, должен сочетаться с…

1671 2 0
Статьи / Авто Недели
Купить – не содержать: стоит ли покупать Chevrolet Suburban GMT400 за 450 тысяч?

Бывают машины вроде Toyota Mark II, которым с возрастом везет все меньше: цена падает до откровенно доступной, и все былые заслуги, весь огромный ресурс и выдающаяся надежность, становятся жертвами экономии и…

30260 1 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Elantra XD с пробегом: под хруст гранат и стук клапанов

Elantra этого поколения получилась на редкость удачной. Настолько, что первая часть обзора, посвящённая кузову, салону, ходовой части и электрике этого автомобиля, даже кажется скучной. Что ж, вся надежда на моторы и…

118 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Elantra XD с пробегом: антифриз в ногах и экономия на тормозах

Еще лет пятнадцать назад корейские автомобили не считались «настоящими» иномарками. Hyundai Elantra XD стала одной из тех машин, которая помогла корейским автомобилям изменить свой имидж в лучшую сторону. Она получилась…

855 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Audi Q3 I с пробегом: неудачи крупных моторов и удивительно человечный DSG

Желание иметь кроссовер, а особенно премиальный, вполне понятно. Может, это и не очень практично, зато модно и престижно. Вот только денег на обслуживание F-Pace, GLA или Q7 нужно много… А что если купить не такой…

4358 2 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

174138 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

68404 37 4
Тест-драйвы / Одиночные
Шо, опять? Тест-драйв обновленного УАЗ Патриот

Сахару залили дожди, в Антарктиде проросли баклажаны, в заповеднике сдох здоровенный медведь: Ульяновский завод решил провести тест-драйв обновленного Патриота до того как сошедшие с заводского конвейера автомобили…

29789 23 2
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

25693 5 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

18006 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

13783 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

37853 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

12237 0 0
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

11931 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

398741 6 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

267896 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

80424 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?