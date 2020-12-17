Обогнавший конкурентов на родине кросс Nissan Kicks обрёл топ-версию со своим дизайном

В гамме Nissan кросс Kicks появился еще в 2016-м, свою рыночную карьеру модель начала с Бразилии, затем она появилась во многих других странах, включая Китай и США. Но вот до Японии паркетник добрался лишь в конце июня 2020-го, зато сразу в обновленном виде. На родине марки кроссовер пока доступен только в двух комплектациях, и все же Kicks японцы приняли довольно тепло: с июня по ноябрь модель разошлась тиражом в 14 797 экземпляров. До Toyota Raize паркетнику Nissan еще далеко (модель Тойоты в Японии находит примерно по 10 000 покупателей ежемесячно), однако некоторых конкурентов в последние месяцы Кикс уже обогнал. Например, в октябре и ноябре выбор на этом Ниссане остановили 3542 и 4292 клиента соответственно, тогда как результаты Honda Vezel (он же HR-V) за тот же период – 2985 и 2177 шт., Daihatsu Rocky (близнец Raize) – 2610 и 1400 шт., Mazda CX-3 – 776 и 731 шт. На этом фоне Nissan готовится вывести на домашний рынок топ-версию Kicks Autech.
Напомним, Autech – это подразделение Ниссана, которое занимается доработкой серийных машин с упором на «спорт» и «роскошь». С 2017-го его выделили в отдельный бренд, сегодня такие версии имеются у многих моделей Nissan, включая минивэн Serena, кроссовер X-Trail, компакт Note нового поколения и даже кей-кар Roox.
Пока японцы поделились только одной картинкой Kicks Autech. Внешне от стандартного паркетника новая версия отличается чуть подретушированным передним бампером, наличием горизонтальных светодиодных полосок ходовых огней с хромированной окантовкой, также по-другому оформили противотуманки. Кузов окрашен в фирменный для Autech синий цвет, при этом наружные зеркала сделали серебристыми. Ну и еще кросс обрел черные диски оригинального дизайна.
Что же касается салона, то кресла, скорее всего, обиты черно-синей «кожей» (как у последнего Note Autech), да на передней панели могли появиться новые декоративные вставки. Кроме того, Kicks Autech наверняка уже в «базе» имеет оборудование, которое для обычного кросса предлагается за доплату.
Технику реформы вряд ли затронули: в Японии паркетник бывает только с гибридной установкой e-Power, ее особенность заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, колеса же вращает электродвигатель, установленный на месте коробки. В состав установки Кикса входят трехцилиндровый «атмосферник» HR12DE 1.2 мощностью 82 л.с. (103 Нм) и электромотор EM57 с отдачей в 129 л.с. и 260 Нм. Привод только передний, хотя у нового Nissan Note, который тоже доступен только с e-Power, в следующем году появится полноприводная версия с 68-сильным электромотором, установленным на задней оси.
Полноценную презентацию Nissan Kicks Autech проведут в январе 2021-го. Стандартный кросс в Японии сегодня стоит от 2 759 900 йен, что эквивалентно около 1 960 000 рублей по актуальному курсу.
В России Кикс не представлен, хотя информация о том, что кросс появится и в нашей стране, гуляет по Сети давно. Увы, в местном офисе марки планов относительно продуктовой линейки не комментируют. Если Nissan Kicks все же и доберется до РФ, то российская версия, скорее всего, окажется аналогом модели для Индии, то есть наш вариант переведут на платформу B0 (глобальный Кикс базируется на «тележке» V).
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