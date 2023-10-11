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Официально: Great Wall выводит на российский рынок марку Ora

11.10.2023 197 0 0

Новый электромобильный бренд стартует в РФ с компактным хэтчбеком и его «оспортивленной» версией. В продажу пятидверки поступят до конца осени.

О планах китайского концерна Great Wall Motor (GWM) запустить в России «зеленую» марку Ora стало известно в июле: об этом в одном из своих интервью рассказал глава местного подразделения Haval (этим брендом тоже владеет Great Wall). Так вот теперь о появлении Оры на нашем рынке объявлено официально, она присоединится, собственно, к Хавейлу, внедорожному бренду Tank и GWM (под этим брендом продают пикапы). Как сообщили Kolesa.ru во внешней пресс-службе GWM, новую марку в РФ будет представлять Haval Motor Rus.

Хэтчбек Ora Good Cat, он же Ora 03 в России
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Ora Lightning Cat
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Ora Ballet Cat
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Напомним, Ora была создана в 2018 году, под ней выпускают исключительно электрокары. Бренд осуществляет продажи не только в родном Китае, но также в Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Европе. Сегодня в гамму входят вполне себе самобытный хэтчбек Good Cat (китайское название – Haomao, он же Funky Cat в Европе), похожий на классический VW Beetle компакт Ballet Cat и крупный фастбек Lightning Cat с дизайном в стиле Porsche Panamera. В России марка дебютирует с хэтчем Good Cat, причем для нашего рынка модель переименовали в Ora 03. А компанию пятидверке составит «оспортивленный» вариант с приставкой GT.

Ora 03 для России
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Ora 03 для России
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В основе Ora 03 лежит платформа Lemon, на которой построены многие модели Haval. Длина «тройки» равна 4235 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1596 мм (в китайской спецификации, в европейской высота составляет 1603 мм). Колесная база – 2650 мм. У электрохэтча облик с ретромотивами и современный лаконичный интерьер с табло. Фишки Ora 03 GT – чуть более агрессивные бамперы и черно-красный декор внутри.

Ora 03 для России

В России хэтчбек будет доступен с электромотором мощностью 171 л.с. (установлен на передней оси). Про батарею нашей версии пока не рассказали, сообщается лишь, что ее хватит на 500 км пробега (по какому циклу рассчитан этот показатель – не уточняется). Заявлено, что первую «сотню» электрохэтч наберет за 7,6 секунды, максимальная скорость – 150 км/ч.

Ora 03 для России
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Ora 03 для России
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Российскому электрокару Ora 03 обещаны светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, панорамная крыша, шесть подушек безопасности, память настроек водительского кресла (плюс функция массажа), автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Ora 03 GT для России
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Ora 03 GT для России
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Ora 03 GT для России
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Ora 03 GT для России
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Цены и комплектации раскроют ближе к дате старта продаж. Ну а полномасштабный выход Ora на российский рынок должен состояться до конца осени текущего года. По предварительным данным, к нам электрокары будут поставлять напрямую из Китая.

Между тем ранее сообщалось о том, что Great Wall также планирует представить в РФ премиальный суббренд Wey.

хэтчбек Россия Китай авторынок электромобиль новинки Great Wall Haval Ora Ora 03

 

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