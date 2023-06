Opel Rocks e-Xtreme: городской электрокар превратился в экстремальный внедорожник

Rocks-e — самая дешёвая модель в гамме Opel, она адресована преимущественно молодёжи. Низкая цена (от 7999 евро в Германии) объясняется тем, что Opel Rocks-e — это не полноценный автомобиль, а электрический квадрицикл, которому в силу ограниченных законодательством технических характеристик не требуются современные дорогостоящие системы пассивной и активной безопасности. Rocks-e дебютировал в 2021 году, он является клоном представленного годом ранее французского электрокара Citroen Ami, а скоро на рынок выйдет ещё один родственник — итальянский Fiat Topolino.

Прошлой осенью марка Opel решила привлечь к Rocks-e дополнительное внимание и организовала конкурс конверсий Rocks-e Design Hack среди молодых дизайнеров, победитель был объявлены в декабре, им стал Лукас Венцхёфер из Хюнфельдена (Германия, земля Гессен), решивший превратить Rocks-e в экстремальный внедорожник, его проект получил название Rocks e-Xtreme.



Opel Rocks e-Xtreme выглядит так, словно собрался штурмовать Пайкс-Пик вслед за монструозным Ford SuperVan 4.2, но на самом деле таких задач перед ним никто не ставил, агрессивный облик и радикально расширенная колея в данном случае не обещают выдающихся динамических качеств, силовая установка стандартная: единственный электромотор на передней оси выдаёт всего 6 кВт (8 л.с.), полного заряда батареи ёмкостью 5,5 кВт·ч хватит максимум на 75 км пробега по асфальту, максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч.



Opel Rocks e-Xtreme в сравнении с обычным Opel Rocks-e

Rocks e-Xtreme получил внешний защитный трубчатый каркас с дополнительными фарами и огромное заднее антикрыло от гоночного Opel Vectra GTS V8 DTM из позапрошлого десятилетия. Распухшие колёсные арки и некоторые другие элементы декора изготовлены на 3D-принтере. Фирменный Opel Vizor (верхняя секция фар с эмблемой) выглядит намного круче, чем у серийной модели, благодаря новым трёхсекционным светодиодным фарами и чёрному глянцевому покрытию. Дорожный просвет увеличен примерно в три раза, стандартные колёса обуты в «зубастые» шины для бездорожья.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Opel Rocks e-Xtreme изготовлен в единственном экземпляре и в таком виде точно не пойдёт даже в мелкосерийное производство, однако спецверсия по мотивам e-Xtreme вполне возможна, тем более что есть живой аналог в виде Citroen My Ami Buggy. Изначально My Ami Buggy был концептом, но затем Citroen решил изготовить 50 экземпляров с упрощённым дизайном на продажу, летом прошлого года их распродали всего за 18 минут. Глядя на то, какой ажиотаж вышел с первым тиражом, руководство Citroen рискнуло в этом году выпустить ещё 1000 экземпляров My Ami Buggy и не прогадало: 800 из 1000 машин, доступных для покупки через интернет, разлетелись на этой неделе примерно за десять часов, несмотря на немалую по сравнению с базовой моделью цену — 10 490 евро. Короче говоря, ясно, что публике подобные оффроудные конверсии нравятся, и мы не удивимся, если Opel тоже захочет на этой теме заработать.