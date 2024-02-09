Отправленный в отставку Audi R8 покинет конвейер в следующем месяце

Спорткар немецкой марки пока по-прежнему выпускается, хотя предполагалось, что модель станет частью истории ещё в 2023 году.

Компания Audi начала выпуск двухдверного спортивного автомобиля R8 в 2007 году. Несмотря на солидный возраст, модель всего лишь раз сменила генерацию – в 2015-м. О том, что суперкар завершит свою карьеру в 2023 году стало известно ещё осенью предыдущего года. Немногим позже в компании даже презентовали прощальную версию. Однако теперь стало известно, что сроки выхода двухдверки на пенсию немного сдвинули.

На фото: Audi R8 V10 performance RWD (версия для американского рынка)

Как сообщает Motor1.com со ссылкой на представителя немецкой компании Лизу Келлнер, Audi R8 всё ещё производится. По её словам, последний экземпляр модели сойдет с конвейера завода Audi Böllinger Höfe (Неккарзульм, Германия) в конце первого квартала 2024 года. Это значит, что история спорткара будет завершена в следующем месяце. Ещё она добавила, что производство полностью электрического Audi e-tron GT на этой площадке будет продолжено.



В издании отметили, что известие о скором уходе модели подстегнуло состоятельных поклонников модели к покупке: в частности, в США продажи спорткара за последний год выросли примерно вдвое – с 314 единиц в 2022-м до 631 шт., реализованных в 2023 году.



В Audi подтвердили, что компания на данный момент продолжает следовать стратегии «озеленения» моделей во всех сегментах. Как Kolesa.ru сообщал ранее, у Audi R8 прямого наследника не будет. При этом производитель намерен всё же выпустить преемника спорткара в 2025-м, но у него, конечно, будет полностью электрическая техника и, скорее всего, другое название.

Официальных данных о «начинке» будущего Audi R8 пока нет. По предварительным данным, в его основу может лечь платформа SSP Sport с плоской батареей, расположенной в полу; второй вариант – «тележка», на которой будет базироваться новый «зелёный» Porsche 718: вертикально ориентированная батарея у него расположена за спинами водителя и единственного пассажира. Прототип такой «электрички» был показал ещё весной 2022-го.



Пока что немецкая компания продолжает выпускать последние экземпляры Audi R8 с ДВС. Напомним, роль прощальной исполняет версия Audi R8 Coupe GT RWD: этот заднеприводный спорткар снабдили карбоновым аэродинамическим обвесом и настраиваемым дрифт-режимом. У него под капотом располагается 620-сильный бензиновый мотор V10 объёмом 5,2 литра, а его максимальный крутящий момент равен 565 Нм. Для сравнения, у «стандартного» R8 Performance RWD отдача атмосферного двигателя составляет 570 л.с., а у купе R8 V10 Performance Quattro – 610 л.с.

В конце минувшей осени стало известно о том, что был завершён выпуск двухдверок Audi TT после четверти века на конвейере. Последний экземпляр был выпущен в рамках торжественного мероприятия на заводе Audi в Дьере (Венгрия). Им стало купе TTS, оснащённое 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 320 л.с. (400 Нм) и системой полного привода Quattro.

