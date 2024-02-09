Бизнес ×
  • Отправленный в отставку Audi R8 покинет конвейер в следующем месяце

Отправленный в отставку Audi R8 покинет конвейер в следующем месяце

09.02.2024 63 0 0

Спорткар немецкой марки пока по-прежнему выпускается, хотя предполагалось, что модель станет частью истории ещё в 2023 году.

Компания Audi начала выпуск двухдверного спортивного автомобиля R8 в 2007 году. Несмотря на солидный возраст, модель всего лишь раз сменила генерацию – в 2015-м. О том, что суперкар завершит свою карьеру в 2023 году стало известно ещё осенью предыдущего года. Немногим позже в компании даже презентовали прощальную версию. Однако теперь стало известно, что сроки выхода двухдверки на пенсию немного сдвинули.

На фото: Audi R8 V10 performance RWD (версия для американского рынка)

Как сообщает Motor1.com со ссылкой на представителя немецкой компании Лизу Келлнер, Audi R8 всё ещё производится. По её словам, последний экземпляр модели сойдет с конвейера завода Audi Böllinger Höfe (Неккарзульм, Германия) в конце первого квартала 2024 года. Это значит, что история спорткара будет завершена в следующем месяце. Ещё она добавила, что производство полностью электрического Audi e-tron GT на этой площадке будет продолжено.

В издании отметили, что известие о скором уходе модели подстегнуло состоятельных поклонников модели к покупке: в частности, в США продажи спорткара за последний год выросли примерно вдвое – с 314 единиц в 2022-м до 631 шт., реализованных в 2023 году.

В Audi подтвердили, что компания на данный момент продолжает следовать стратегии «озеленения» моделей во всех сегментах. Как Kolesa.ru сообщал ранее, у Audi R8 прямого наследника не будет. При этом производитель намерен всё же выпустить преемника спорткара в 2025-м, но у него, конечно, будет полностью электрическая техника и, скорее всего, другое название.

Официальных данных о «начинке» будущего Audi R8 пока нет. По предварительным данным, в его основу может лечь платформа SSP Sport с плоской батареей, расположенной в полу; второй вариант – «тележка», на которой будет базироваться новый «зелёный» Porsche 718: вертикально ориентированная батарея у него расположена за спинами водителя и единственного пассажира. Прототип такой «электрички» был показал ещё весной 2022-го.

Пока что немецкая компания продолжает выпускать последние экземпляры Audi R8 с ДВС. Напомним, роль прощальной исполняет версия Audi R8 Coupe GT RWD: этот заднеприводный спорткар снабдили карбоновым аэродинамическим обвесом и настраиваемым дрифт-режимом. У него под капотом располагается 620-сильный бензиновый мотор V10 объёмом 5,2 литра, а его максимальный крутящий момент равен 565 Нм. Для сравнения, у «стандартного» R8 Performance RWD отдача атмосферного двигателя составляет 570 л.с., а у купе R8 V10 Performance Quattro – 610 л.с.

В конце минувшей осени стало известно о том, что был завершён выпуск двухдверок Audi TT после четверти века на конвейере. Последний экземпляр был выпущен в рамках торжественного мероприятия на заводе Audi в Дьере (Венгрия). Им стало купе TTS, оснащённое 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 320 л.с. (400 Нм) и системой полного привода Quattro.

купе спортивные авто авторынок производство бизнес Audi Audi R8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Мокрое дело: откуда в баке появляется вода и как её оттуда удалить Историй про то, как машина отказывалась нормально ехать или даже заводиться из-за воды, попавшей в топливный бак, довольно много, и зимой их количество заметно подрастает. Но при этом многие... 166 0 0 09.02.2024
Статьи / История Buick GNX: аэродинамика кирпича, пятиместный салон и динамика Ferrari F40 Вторую половину 80-х сложно даже с натяжкой назвать эрой расцвета американского автопрома, если мы говорим о мощности и ускорении по прямой. Да и V6 между лонжеронов – совсем не то, что в ма... 1597 2 15 07.02.2024
Статьи / Гаджеты Почему современный радар-детектор не может справиться с радаром 2018 года?  Бытует мнение, что с дорожными радарами старых моделей даже самые дешевые детекторы справляются без труда. На самом деле – далеко не всегда. Неприятно удивить вас штрафом способен и весьма... 2485 1 0 06.02.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 14598 29 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 8944 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 7893 38 4 30.01.2024
Change privacy settings