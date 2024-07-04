Перечень автомобилей для чиновников пополнился за счёт Xcite X-Cross 7 и Lada Largus

Производство кроссовера налажено на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, а универсалы и фургоны сходят с конвейера ижевской площадки.

Министерство промышленности и торговли РФ актуализировало список моделей российского производства, которые рекомендованы государственным и муниципальным служащим для использования в качестве служебного транспорта. Известно, что нынешний перечень содержит автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в РФ «в рамках исполнения обязательств по локализации продукции в соответствии со специальными инвестиционными контрактами».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе недавней актуализации список пополнился за счёт автомобилей Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также коммерческими моделями Газель и Соболь. В общей сложности Минпромторг РФ рекомендовал при закупках обратить внимание на более чем 40 автомобилей, выпускаемых под 14 марками.



Марка Модели Aurus Senat Komendant Baic U5 Plus X35 X55 BJ40 Plus X7 Citroёn С5 Aircross (производства компании ООО «Автомобильные технологии» в Калужской области) Evolute i-Pro i-Joy i-Sky i-Jet Haval Jolion Dargo F7 / F7x H9 M6 Kaiyi E5 X3 Pro X3 X7 Lada Vesta Vesta SW Cross Granta Niva Legend Niva Travel Largus Sollers ST6 SWM G05 Pro G01 Xcite X-Cross 7 Амберавто A5 ГАЗ Газель Next Газель NN Соболь Соболь NN Москвич 3 3е 6 УАЗ Патриот Пикап Профи Хантер СГР

Производство кроссовера Xcite X-Cross 7 налажено на мощностях бывшего предприятия Nissan в Санкт-Петербурге, сейчас он называется ООО «Автозавод Санкт-Петербург». Первая партия сошла с конвейера в январе текущего года, в продажу на российском рынке новинка поступила в конце мая. Напомним, бренд Xcite ведёт бизнес под крылом марки Lada и продаёт автомобили через дилерские центры её сети. Первые экземпляры появились в шоу-румах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.



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Xcite X-Cross 7 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором, его мощность равна 147 л.с., а максимальный крутящий момент – 210 Нм. Двигатель работает в паре с безальтернативным вариатором, привод – только передний. Рекомендованная розничная стоимость базовой комплектации – 2 499 000 рублей, а за актуальный топовый вариант просят не менее 2 636 000 рублей.



На фото: универсал Lada Largus 1 / 2 На фото: универсал Lada Largus 2 / 2

Lada Largus вернулся в строй недавно: производство универсалов и фургонов было перенесено на площадку в Ижевске, первые экземпляры сошли с этого конвейера в середине мая текущего года, а продажи стартовали во второй половине прошлого месяца.



Сейчас пассажирская версия предлагается с бензиновым мотором объёмом 1,6 литра, мощностью 90 л.с. (максимальный крутящий момент – 143 Нм) и 106 л.с. (148 Нм). В пару предлагается только пятиступенчатая механическая коробка передач. Рекомендованная розничная стоимость на сегодняшний день равна 1 660 000 рублей, за топовое исполнение придётся заплатить минимум 1 735 000 рублей.