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  • Перечень автомобилей для чиновников пополнился за счёт Xcite X-Cross 7 и Lada Largus

Перечень автомобилей для чиновников пополнился за счёт Xcite X-Cross 7 и Lada Largus

04.07.2024 23 0 0

Производство кроссовера налажено на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, а универсалы и фургоны сходят с конвейера ижевской площадки.

Министерство промышленности и торговли РФ актуализировало список моделей российского производства, которые рекомендованы государственным и муниципальным служащим для использования в качестве служебного транспорта. Известно, что нынешний перечень содержит автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в РФ «в рамках исполнения обязательств по локализации продукции в соответствии со специальными инвестиционными контрактами».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе недавней актуализации список пополнился за счёт автомобилей Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также коммерческими моделями Газель и Соболь. В общей сложности Минпромторг РФ рекомендовал при закупках обратить внимание на более чем 40 автомобилей, выпускаемых под 14 марками.

МаркаМодели
Aurus
Senat
Komendant
Baic
U5 Plus
X35
X55
BJ40 Plus
X7
CitroёnС5 Aircross (производства компании ООО «Автомобильные технологии» в Калужской области)
Evolute
i-Pro
i-Joy
i-Sky
i-Jet
Haval
Jolion
Dargo
F7 / F7x
H9
M6
Kaiyi
E5
X3 Pro
X3
X7
Lada
Vesta
Vesta SW Cross
Granta
Niva Legend
Niva Travel
Largus
SollersST6
SWM
G05 Pro
G01
XciteX-Cross 7
АмберавтоA5
ГАЗ
Газель Next
Газель NN
Соболь
Соболь NN
Москвич
3
6
УАЗ
Патриот
Пикап
Профи
Хантер
СГР

Производство кроссовера Xcite X-Cross 7 налажено на мощностях бывшего предприятия Nissan в Санкт-Петербурге, сейчас он называется ООО «Автозавод Санкт-Петербург». Первая партия сошла с конвейера в январе текущего года, в продажу на российском рынке новинка поступила в конце мая. Напомним, бренд Xcite ведёт бизнес под крылом марки Lada и продаёт автомобили через дилерские центры её сети. Первые экземпляры появились в шоу-румах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.

На фото: Xcite X-Cross 7
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На фото: Xcite X-Cross 7
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Xcite X-Cross 7 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором, его мощность равна 147 л.с., а максимальный крутящий момент – 210 Нм. Двигатель работает в паре с безальтернативным вариатором, привод – только передний. Рекомендованная розничная стоимость базовой комплектации – 2 499 000 рублей, а за актуальный топовый вариант просят не менее 2 636 000 рублей.

На фото: универсал Lada Largus
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На фото: универсал Lada Largus
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Lada Largus вернулся в строй недавно: производство универсалов и фургонов было перенесено на площадку в Ижевске, первые экземпляры сошли с этого конвейера в середине мая текущего года, а продажи стартовали во второй половине прошлого месяца.

Сейчас пассажирская версия предлагается с бензиновым мотором объёмом 1,6 литра, мощностью 90 л.с. (максимальный крутящий момент – 143 Нм) и 106 л.с. (148 Нм). В пару предлагается только пятиступенчатая механическая коробка передач. Рекомендованная розничная стоимость на сегодняшний день равна 1 660 000 рублей, за топовое исполнение придётся заплатить минимум 1 735 000 рублей.

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