Перечень автомобилей для чиновников пополнился за счёт Xcite X-Cross 7 и Lada Largus

Министерство промышленности и торговли РФ актуализировало список моделей российского производства, которые рекомендованы государственным и муниципальным служащим для использования в качестве служебного транспорта. Известно, что нынешний перечень содержит автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в РФ «в рамках исполнения обязательств по локализации продукции в соответствии со специальными инвестиционными контрактами».
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе недавней актуализации список пополнился за счёт автомобилей Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также коммерческими моделями Газель и Соболь. В общей сложности Минпромторг РФ рекомендовал при закупках обратить внимание на более чем 40 автомобилей, выпускаемых под 14 марками.
|Марка
|Модели
|Aurus
Senat
Komendant
|Baic
U5 Plus
X35
X55
BJ40 Plus
X7
|Citroёn
|С5 Aircross (производства компании ООО «Автомобильные технологии» в Калужской области)
|Evolute
i-Pro
i-Joy
i-Sky
i-Jet
|Haval
Jolion
Dargo
F7 / F7x
H9
M6
|Kaiyi
E5
X3 Pro
X3
X7
|Lada
Vesta
Vesta SW Cross
Granta
Niva Legend
Niva Travel
Largus
|Sollers
|ST6
|SWM
G05 Pro
G01
|Xcite
|X-Cross 7
|Амберавто
|A5
|ГАЗ
Газель Next
Газель NN
Соболь
Соболь NN
|Москвич
3
3е
6
|УАЗ
Патриот
Пикап
Профи
Хантер
СГР
Производство кроссовера Xcite X-Cross 7 налажено на мощностях бывшего предприятия Nissan в Санкт-Петербурге, сейчас он называется ООО «Автозавод Санкт-Петербург». Первая партия сошла с конвейера в январе текущего года, в продажу на российском рынке новинка поступила в конце мая. Напомним, бренд Xcite ведёт бизнес под крылом марки Lada и продаёт автомобили через дилерские центры её сети. Первые экземпляры появились в шоу-румах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.
Xcite X-Cross 7 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором, его мощность равна 147 л.с., а максимальный крутящий момент – 210 Нм. Двигатель работает в паре с безальтернативным вариатором, привод – только передний. Рекомендованная розничная стоимость базовой комплектации – 2 499 000 рублей, а за актуальный топовый вариант просят не менее 2 636 000 рублей.
Lada Largus вернулся в строй недавно: производство универсалов и фургонов было перенесено на площадку в Ижевске, первые экземпляры сошли с этого конвейера в середине мая текущего года, а продажи стартовали во второй половине прошлого месяца.
Сейчас пассажирская версия предлагается с бензиновым мотором объёмом 1,6 литра, мощностью 90 л.с. (максимальный крутящий момент – 143 Нм) и 106 л.с. (148 Нм). В пару предлагается только пятиступенчатая механическая коробка передач. Рекомендованная розничная стоимость на сегодняшний день равна 1 660 000 рублей, за топовое исполнение придётся заплатить минимум 1 735 000 рублей.
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