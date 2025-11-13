Гибридные авто ×
  • Первый кроссовер McLaren уже показали дилерам: атлетичные формы и мощный V8

Первый кроссовер McLaren уже показали дилерам: атлетичные формы и мощный V8

13.11.2025 119 0 0

Долгожданный кроссовер от компании McLaren выйдет на рынок 2028 году, он получит гибридную силовую установку на основе бензинового двигателя V8. Также McLaren представит в ближайшие три года несколько традиционных спорткаров с ДВС.

Слухи о кроссовере McLaren муссируются в зарубежных СМИ уже минимум лет пять. В 2023 году наш художник Никита Чуйко представил свой вариант дизайна кроссовера McLaren, и, как ни странно, он не утратил актуальность — словестное описание машины, показанной 11 ноября на дилерской конференции McLaren в Великобритании, очень похоже на то, что нарисовал два с половиной года назад Никита.

Кроссовер McLaren, рендер kolesa.ru

Первый показ кроссовера McLaren с заводским индексом P47 проходил в закрытом режиме, поскольку на рынок он выйдет только в 2028 году. Дилерам кроссовер представили в виде макета, запретив его фотографировать, но один из них описал увиденное деловому изданию Automotive News. По его словам, кроссовер McLaren похож пропорциями на топовый купеобразный Porsche Cayenne Turbo GT, но McLaren чуть крупнее немецкой модели и имеет более развитой аэродинамическое оперение, в том числе большой задний спойлер и огромный диффузор. На макете были установлены большие 24-дюймовые колёса, боковых дверей — четыре, а в салоне — минимум четыре полноценных места.

Кроссовер McLaren, рендер kolesa.ru

Подробностей о силовой установке кроссовера McLaren пока нет, известно только, что она будет гибридной, но безрозеточной, что избавит владельцев от простоев у зарядных терминалов, основную мощность будет генерировать бензиновый двигатель V8.

Помимо кроссовера, McLaren обещает в ближайшие годы несколько новых среденмоторных спорткаров. В 2027 году ожидается купе с заводским индексом P34 и гибридной силовой установкой на базе V6, как у McLaren Artura, но P34 будет крупнее и мощнее (около 800 л.с.), чем Artura. Также в 2027 году на смену младшей модели McLaren GTS придёт некое новое купе Gran Turismo с посадочной формулой 2+2. В 2028 году ожидается преемник McLaren 750S, который составит конкуренцию Ferrari 849 Testarossa. Электрические модели, ранее значившиеся в планах McLaren, отложены на неопределённый срок — ясно, что клиентам они сейчас не нужны.

Добавим, что в апреле этого года компания McLaren полностью перешла под контроль компании CYVN Holdings из Абу-Даби (столица ОАЭ). CYVN Holdings присоединила к McLaren Automotive британский электромобильный стартап Forseven, в результате чего была образована новая объединённая компания McLaren Group Holdings. Также CYVN Holdings владеет контрольным пакетом акций компании Gordon Murray Technologies (является частью Gordon Murray Group) и крупнейшим пакетом акций (около 20%) китайской компании Nio.

К весенней реструктуризации McLaren была приурочена и смена гендиректора: на смену Михаэлю Ляйтерсу, руководившему компанией с 2021 года, пришёл Ник Коллинз, выходец из Jaguar Land Rover. Ляйтерс между тем только что стал новым гендиректором компании Porsche.

кроссовер спортивные авто слухи новинки гибридные авто McLaren
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Выбор авто Электронные системы и панорамная крыша: изучаем комплектации Solaris HC В предыдущем материале мы подробно рассказали о моторах и трансмиссиях популярного кроссовера Solaris HC. Однако в случае с этим автомобилем выбирать понадобится не только двигатель, коробк... 591 0 0 13.11.2025
Статьи / Практика Танцы поршней с клапанами: почему «безвтыковые» двигатели уходят в прошлое Многие еще помнят замечательные моторы, у которых при обрыве ремня ГРМ или другой неисправности системы газораспределения встреча поршня с клапанами была невозможной. В последнее время таких... 1070 2 0 13.11.2025
Статьи / Авто и технологии От Bosch до Cordiant: история одной технологической эстафеты Несмотря на официальный уход концерна Bosch с российского рынка, его свечи зажигания никуда не исчезли. Продукция стала поступать в Россию параллельным импортом – путём сложных и трудно конт... 2175 3 1 12.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 40373 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 15533 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13877 25 3 28.09.2025
Обсуждаемое
14 5 причин покупать и не покупать Geely Monjaro
14 Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5
8 Других нет: почём премиум для народа?
Новые комментарии
Change privacy settings