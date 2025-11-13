Первый кроссовер McLaren уже показали дилерам: атлетичные формы и мощный V8

Долгожданный кроссовер от компании McLaren выйдет на рынок 2028 году, он получит гибридную силовую установку на основе бензинового двигателя V8. Также McLaren представит в ближайшие три года несколько традиционных спорткаров с ДВС.

Слухи о кроссовере McLaren муссируются в зарубежных СМИ уже минимум лет пять. В 2023 году наш художник Никита Чуйко представил свой вариант дизайна кроссовера McLaren, и, как ни странно, он не утратил актуальность — словестное описание машины, показанной 11 ноября на дилерской конференции McLaren в Великобритании, очень похоже на то, что нарисовал два с половиной года назад Никита.

Кроссовер McLaren, рендер kolesa.ru

Первый показ кроссовера McLaren с заводским индексом P47 проходил в закрытом режиме, поскольку на рынок он выйдет только в 2028 году. Дилерам кроссовер представили в виде макета, запретив его фотографировать, но один из них описал увиденное деловому изданию Automotive News. По его словам, кроссовер McLaren похож пропорциями на топовый купеобразный Porsche Cayenne Turbo GT, но McLaren чуть крупнее немецкой модели и имеет более развитой аэродинамическое оперение, в том числе большой задний спойлер и огромный диффузор. На макете были установлены большие 24-дюймовые колёса, боковых дверей — четыре, а в салоне — минимум четыре полноценных места.

Кроссовер McLaren, рендер kolesa.ru

Подробностей о силовой установке кроссовера McLaren пока нет, известно только, что она будет гибридной, но безрозеточной, что избавит владельцев от простоев у зарядных терминалов, основную мощность будет генерировать бензиновый двигатель V8.

Помимо кроссовера, McLaren обещает в ближайшие годы несколько новых среденмоторных спорткаров. В 2027 году ожидается купе с заводским индексом P34 и гибридной силовой установкой на базе V6, как у McLaren Artura, но P34 будет крупнее и мощнее (около 800 л.с.), чем Artura. Также в 2027 году на смену младшей модели McLaren GTS придёт некое новое купе Gran Turismo с посадочной формулой 2+2. В 2028 году ожидается преемник McLaren 750S, который составит конкуренцию Ferrari 849 Testarossa. Электрические модели, ранее значившиеся в планах McLaren, отложены на неопределённый срок — ясно, что клиентам они сейчас не нужны.

Добавим, что в апреле этого года компания McLaren полностью перешла под контроль компании CYVN Holdings из Абу-Даби (столица ОАЭ). CYVN Holdings присоединила к McLaren Automotive британский электромобильный стартап Forseven, в результате чего была образована новая объединённая компания McLaren Group Holdings. Также CYVN Holdings владеет контрольным пакетом акций компании Gordon Murray Technologies (является частью Gordon Murray Group) и крупнейшим пакетом акций (около 20%) китайской компании Nio.

К весенней реструктуризации McLaren была приурочена и смена гендиректора: на смену Михаэлю Ляйтерсу, руководившему компанией с 2021 года, пришёл Ник Коллинз, выходец из Jaguar Land Rover. Ляйтерс между тем только что стал новым гендиректором компании Porsche.

