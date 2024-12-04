Месяц назад мы представляли, как выглядел бы большой внедорожник Haval H5 последнего поколения в премиальном исполнении , а сегодня на очереди — его соплатформенник, пикап Great Wall KingKong Poer.

Самый большой пикап от китайской компании Great Wall дебютировал в конце 2021 года, а в 2023 году модель добралась до России под именем Poer KingKong. Кстати, тогда же мы провели тест-драйв новинки. Несмотря на внушительные размеры, этот пикап имеет весьма простую отделку как внешности, так и интерьера. Мы решили изобразить его премиальную версию, воспользовавшись внешним сходством с родственным по компании Great Wall Motor внедорожником Tank 500, который позиционируется как самый настоящий премиум.

Стандартный Great Wall Poer KingKong 1 / 3 Стандартный Great Wall Poer KingKong 2 / 3 Стандартный Great Wall Poer KingKong 3 / 3

У них очень схожие очертания передней части, форма фар и решётки, при этом начинка оптики более простая, а решётка радиатора выкрашена в неприметный чёрный цвет. Представленный на рендерах пикап получил полностью светодиодную линзованную оптику и хромированную решётку с более богатой отделкой, а также новый передний бампер. Заметным отличием от стандартного Poer KingKong стали многоспицевые хромированные колёсные диски большего диаметра, позаимствованные у Tank. Что же касается задней части, то здесь появились новые фонари с хромированной окантовкой, а также широкий хромированный молдинг на заднем борту. Кроме того, пикап изображён в фирменном бежевом цвете внедорожника Tank 500.

Рендер Great Wall Poer KingKong в премиальном стиле

Пикап Poer KingKong имеет рамную конструкцию и рессорную заднюю подвеску. По сложившейся в США классификации его можно отнести к полноразмерным: к таковым причисляют модели с колёсной базой от 3000 до 3800 мм (у KingKong 3410 мм) и длиной от 5100 до 6000 мм (у KingKong она составляет 6000 мм). Пикап поставляется в Россию с двумя моторами — двухлитровым бензиновым турбомотором GW4C20B мощностью 190 л.с. (хорошо знакомым по таким моделям, как Haval F7 и F7x) и двухлитровым турбодизелем GW4D20M мощностью 150 л.с.

Рендер Great Wall Poer KingKong в премиальном стиле

Оба варианта имеют одинаковый ценник: базовая комплектация Comfort оценивается минимум в 2 999 000 рублей, более богатая версия Elite — от 3 199 000 рублей. Все модификации оснащены полным приводом и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Между тем чуть более месяца назад на рынок вышел мотоцикл от Great Wall с мотором V8.