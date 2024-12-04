Новинки ×
  • Пикап Great Wall Poer KingKong в премиальном стиле: каким он мог бы быть

Пикап Great Wall Poer KingKong в премиальном стиле: каким он мог бы быть

04.12.2024 95 0 4

Месяц назад мы представляли, как выглядел бы большой внедорожник Haval H5 последнего поколения в премиальном исполнении, а сегодня на очереди — его соплатформенник, пикап Great Wall KingKong Poer.

Самый большой пикап от китайской компании Great Wall дебютировал в конце 2021 года, а в 2023 году модель добралась до России под именем Poer KingKong. Кстати, тогда же мы провели тест-драйв новинки. Несмотря на внушительные размеры, этот пикап имеет весьма простую отделку как внешности, так и интерьера. Мы решили изобразить его премиальную версию, воспользовавшись внешним сходством с родственным по компании Great Wall Motor внедорожником Tank 500, который позиционируется как самый настоящий премиум.

Стандартный Great Wall Poer KingKong
1 / 3
Стандартный Great Wall Poer KingKong
2 / 3
Стандартный Great Wall Poer KingKong
3 / 3

У них очень схожие очертания передней части, форма фар и решётки, при этом начинка оптики более простая, а решётка радиатора выкрашена в неприметный чёрный цвет. Представленный на рендерах пикап получил полностью светодиодную линзованную оптику и хромированную решётку с более богатой отделкой, а также новый передний бампер. Заметным отличием от стандартного Poer KingKong стали многоспицевые хромированные колёсные диски большего диаметра, позаимствованные у Tank. Что же касается задней части, то здесь появились новые фонари с хромированной окантовкой, а также широкий хромированный молдинг на заднем борту. Кроме того, пикап изображён в фирменном бежевом цвете внедорожника Tank 500.

Рендер Great Wall Poer KingKong в премиальном стиле

Пикап Poer KingKong имеет рамную конструкцию и рессорную заднюю подвеску. По сложившейся в США классификации его можно отнести к полноразмерным: к таковым причисляют модели с колёсной базой от 3000 до 3800 мм (у KingKong 3410 мм) и длиной от 5100 до 6000 мм (у KingKong она составляет 6000 мм). Пикап поставляется в Россию с двумя моторами — двухлитровым бензиновым турбомотором GW4C20B мощностью 190 л.с. (хорошо знакомым по таким моделям, как Haval F7 и F7x) и двухлитровым турбодизелем GW4D20M мощностью 150 л.с.

Рендер Great Wall Poer KingKong в премиальном стиле

Оба варианта имеют одинаковый ценник: базовая комплектация Comfort оценивается минимум в 2 999 000 рублей, более богатая версия Elite — от 3 199 000 рублей. Все модификации оснащены полным приводом и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Между тем чуть более месяца назад на рынок вышел мотоцикл от Great Wall с мотором V8.

пикап рендеры "Колёса.ру" новинки Great Wall Great Wall Poer KingKong
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тесты Duster – не Renault, Lancer – не Mitsubishi: угадываем разные машины с одинаковыми названиями Встречали ли вы хоть в раз в жизни своего однофамильца? Наверняка да. В автомобильном мире маркетологи стараются такого избегать, чтобы не тратить силы на рекламу конкурентов. Но иногда одно... 1564 2 0 01.12.2024
Статьи / Ретроавтомобили Первые грузовики страны: 100 лет автопробегу АМО-Ф-15 Ровно 100 лет назад, 25 ноября 1924 года, три автомобиля АМО-Ф-15 из первой производственной партии, насчитывавшей 10 машин, стартовали с Красной площади в свой первый автопробег по маршруту... 883 1 3 30.11.2024
Статьи / Практика От катушки до свечи: как проверить и заменить высоковольтные провода Когда индивидуальных катушек зажигания для каждой свечи ещё не было, а высоковольтные провода стоили копейки, их меняли по любому поводу. Глохнет, дёргается на ходу, трудно запускается – мен... 654 0 1 29.11.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66072 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 52725 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21362 11 9 30.07.2024
Change privacy settings