Полный прайс-лист: стала известна цена топовой версии лифтбека Москвич 6

В ближайшее время дилеры российского бренда начнут получать лифтбеки Москвич 6, серийное производство которых налажено на столичном предприятии, ранее принадлежавшем французской компании Renault. Напомним, модель была представлена в апреле, а на конвейер встала в начале сентября текущего года. Новая пятидверка стала второй моделью возрожденной марки, первенцем является кроссовер Москвич 3, у которого есть «зелёная» модификация с собственным названием – 3e.

На фото: Москвич 6

Как Kolesa.ru сообщал ранее, лифтбек Москвич 6 представляет собой результат бэйдж-инжиниринга китайской модели Sehol Yao (одна из разновидностей модели JAC J7). Стоит отметить, что концерн JAC пока что использует бренд Sehol на родине, но планирует в скором времени от него отказаться.



Москвич 6 предложат на российском рынке с двумя вариантами «начинки». Так, сначала до дилеров доберётся лифтбек с бензиновой турбочетвёркой объёмом 1,5 литра с распределённым впрыском топлива, её мощность равна 136 л.с., а максимальный крутящий момент – 200 Нм. Этот двигатель работает в паре с бесступенчатым автоматом. Как мы сообщали ранее, цена базовой версии модели составляет 2 626 000 рублей, а среднее исполнение с тем же силовым агрегатом обойдётся клиентам в 2 826 000 рублей (стоимость указана без учёта действующих акций).



Позже в РФ начнутся продажи топовой комплектации пятидверки. Такой автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором TGDI с непосредственным впрыском топлива, который выдаёт 174 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Двигатель идёт в комплекте с шестиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод у любой из версий может быть только передним. Теперь автопроизводитель раскрыл ценник своего топового исполнения: согласно официальному прайс-листу, рекомендованная розничная стоимость такого Москвич 6 равна 2 976 000 рублей.



В оснащение стартового варианта Комфорт входят: светодиодная оптика, боковые зеркала с обогревом и электроприводом, 17-дюймовые колёсные диски, датчик дождя, задний парктроник, а также кондиционер, система бесключевого доступа в салон, кнопка запуска двигателя, подогрев передних кресел, информационно-развлекательная система с вертикальным тачскрином диагональю 10,4 дюйма, круиз-контроль, камера заднего вида, ESP и пара фронтальных подушек безопасности.



Комплектация Бизнес (с любым из двигателей в гамме) включает в себя дополнительно люк с электроприводом, климат-контроль, виртуальный щиток приборов, комплекс камер кругового обзора, а ещё боковые подушки безопасности.

На фото: салон Москвич 6

Отметим, по габаритам «шестёрка» близка к покинувшей авторынок РФ Skoda Octavia. Так, длина Москвича равна 4770 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм, а расстояние между осями у него составляет 2760 мм. Дорожный просвет пятидверки по паспорту – 140 мм, объём багажника – 540 литров, а со сложенными спинками второго ряда грузовое пространство увеличивается до 1650 литров.



В конце минувшего лета производитель раскрыл свой план по новинкам. В 2024 году на российский рынок выйдут компактный кроссовер Москвич 5, ещё одна новинка – Москвич 8, а также будущая модель, которая пока не имеет индекса.