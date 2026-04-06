06.04.2026 110 0 0
Porsche анонсировала особенно драйверский 911 — вероятно, GT3 Cabriolet

Компания Porsche продолжает расширять семейство спорткаров 911 актуального поколения 992: на 14 апреля назначена премьера новой таинственной версии, позиционируемой как «исключительно приятная для вождения».

Весной 2024 года Porsche начала большой цикл обновления семейства 911 поколения 992, первой дебютировала рестайлинговая Carrera GTS, за ней последовали обновлённые Porsche 911 GT3, Carrera T, Carrera S, Turbo S и другие, а вот такой версии, что покажут 14 апреля, кажется, прежде не было.

Слово «кажется» мы употребили потому, что не знаем наверняка, какую именно версию Porsche 911 нам покажут через неделю, но догадываемся. Подсказки видны под чехлом автомобиля на единственной опубликованной картинке — это выступы на передней крышке, как у обновлённого купе Porsche 911 GT3, и линия разъёма над лобовым стеклом, прямо указывающая на наличие складного верха. То есть перед нами, скорее всего, Porsche 911 GT3 Cabriolet.

Косвенные «улики» есть и в коротком пресс-релизе — это, во-первых, обещание «особенно приятного в управлении Porsche 911», а во-вторых, место первого тест-драйва — горные дороги острова Тенерифе, это идеальная локация для знакомства с драйверским кабриолетом.

Актуальное купе Porsche 911 GT3

Прежде у заводского Porsche 911 GT3 не было кузова кабриолет, только купе, так как эта версия считается ориентированной на трек, поэтому лишний вес и уменьшение жёсткости кузова такой машине ни к чему, но, видимо, в отделе маркетинга Porsche посчитали, что время для кабриолета 911 GT3 пришло.

Исходное купе 911 GT3 оснащается 4,0-литровым «атмосферником» мощностью 510 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо с 7-ступенчатым «роботом» PDK с двумя сцеплениями, привод только задний. Кабриолет на «механике» позволит максимально насладиться рёвом свободно дышащей оппозитной «шестёрки» и тщательно выверенным шасси, эта версия точно будет иметь успех у любителей чистого драйва и автомобильных коллекционеров.

К слову, ещё более экстремальный Porsche 911 GT3 RS обновление пока не пережил, но оно точно будет, и, по слухам, «эр-эска» лишится атмосферного двигателя из-за грядущих экологических норм Euro 7, они просто не позволяют добиться улучшения производительности с прежним атмосферным мотором, поэтому после обновления будет турбонаддув. Атмосферный Porsche 911 GT3 Cabriolet будет своеобразным утешением для поклонников этой серии, которая до последнего держалась за атмосферные моторы. Впрочем, не будем забегать вперёд и дождёмся 14 апреля.

купе кабриолет спортивные авто новинки Porsche Porsche 911

 

