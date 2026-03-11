Последняя настоящая Alpina: кроссовер XB7 в эксклюзивном исполнении Manufaktur

В начале этого года марка Alpina перешла в собственность BMW Group и превратилась лакшери-суббренд BMW Alpina, под которым будут выпускаться наиболее роскошные и дорогие версии моделей BMW — они будут конкурировать с Mercedes-Maybach. Кроссовер BMW Alpina XB7 Manufaktur, предназначенный для североамериканского рынка, подводит итог 60-летней истории Alpina как самостоятельной компании.

Оригинальную компанию Alpina из баварского города Бухлоэ основал в 1965 году немецкий предприниматель Буркард Бовензипен, она прославилась инженерным тюнингом автомобилей BMW. В 2022 году Флориан и Андреас Бовензипены, сыновья Буркарда Бовензипена, договорились о продаже марки Alpina компании BMW, но сделка вступила в силу только 1 января 2026 года. Сами братья Бовензипены остаются в автобизнесе, но теперь производимые ими в Бухлоэ автомобили носят марку Bovensiepen. Обновлённый логотип Alpina пресс служба BMW Group показала 12 февраля.

Последней оригинальной моделью Alpina, разработанной в Бухлоэ, стал представленный в начале прошлого года спортседан Alpina B8 GT, а кроссовер Alpina XB7 дебютировал ещё в 2020 году и в 2022 году пережил рестайлинг. Любопытно, что Alpina XB7 изначально выпускался не в Бухлоэ, а на заводе BMW в Спартанбурге (США, штат Южная Каролина), но разработан он был всё-таки в Бухлоэ, то есть в инженерном и эстетическом плане это полноценная Alpina эпохи Бовензипенов.

Версия Manufaktur для Европы появилась у Alpina XB7 ещё в 2024 году, а свежепредставленный BMW Alpina XB7 Manufaktur для США и Канады, во-первых, лимитированный (тираж — 120 экземпляров), во-вторых, имеет некоторые косметические и комплектационные особенности и, в-третьих, он прощальный. Премьера BMW Alpina XB7 Manufaktur состоялась в конце прошлой недели в рамках американского автомобильного конкурса элегантности Amelia Concours d'Elegance в штате Флорида.

Покупатель версии Manufaktur может выбрать один из двух уникальных цветов кузова, прежде не предлагавшихся на модели XB7: зелёный Frozen Alpina Green и синий Frozen Alpina Blue. В комплект входят чёрный глянцевый декор Shadowline для элементов наружной отделки (ноздри, молдинги, окантовки окон), чёрные выхлопные патрубки, чёрные декоративные полосы Alpina Deco-Set на боковинах, тёмные 23-дюймовые кованые колёса с двадцатью спицами, тёмная эмблема XB7 Manufaktur на крышке багажника, выгравированная лазером надпись Manufaktur на центральных стойках кузова.

В салоне спецверсии кресла и дверные карты обиты коричневой кожей Tartufo Full Merino, на каждом подголовнике синими и зелёными нитками вышита надпись Alpina. На центральной консоли имеется табличка, напоминающая об ограниченном тираже BMW Alpina XB7 Manufaktur. Передние коврики снабжены объёмными медальонами Alpina. В комплект входят две изготовленными вручную из коричневой кожи Lavalina дорожные сумки Alpina и топовая аудиосистема Bowers & Wilkins.

Техническая начинка — стандартная для модели XB7: 4,4-литровый бензиновый битурбомотор V8, доработанный специалистами Alpina, выдаёт 640 л.с. и 800 Нм, он обеспечивает тяжёлому кроссоверу разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 3,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 290 км/ч. В оснащение входят регулируемая по высота адаптивная пневмоподвеска с уникальными настройками от Alpina и полноуправляемое шасси — задние колёса могут поворачиваться на угол до 2,3 градуса.

Цена BMW Alpina XB7 Manufaktur — 181 550 долларов США с учётом доставки, комплектация у всех 120 экземпляров будет одна, покупатель может выбрать лишь цвет кузова. Производство BMW Alpina XB7 Manufaktur начнётся в сентябре, поставки — в четвёртом квартале текущего года.