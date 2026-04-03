Представлен Haval Jolion Max – это возрождённый Xiaolong с новым дизайном и другой начинкой

В России сегодня представлена только одна модель Haval Jolion. А вот в некоторых странах Джолион – это отдельное семейство. Так, пару лет назад к «истинному» паркетнику присоединился кросс, который в Китае изначально продавали как Haval Chitu: на экспортных рынках такая пятидверка появилась под именем Jolion Pro. Теперь же линейку вновь расширили – в Чили и Перу открыли прием заказов на кроссовер Haval Jolion Max. И это тоже переименованный Haval, который прежде был доступен только в Поднебесной. Другое название получил паркетник Haval Xiaolong (не путать с Xiaolong Max). Причем и Chitu, и Xiaolong в родном Китае спросом не пользовались, так что там их продажи уже прекращены.

Haval Jolion Max для Южной Америки

От почившего паркетника для КНР южноамериканский Haval Jolion Max отличается оформлением передней части. Максу достался новый бампер, а вместо гладкой панели отныне гигантская радиаторная решетка. Т-образные фары оставили, корму менять тоже не стали.

Все три паркетника семейства роднит платформа Lemon. Длина Haval Jolion Max равна 4590 мм, ширина – 1877 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2710 мм. Для сравнения, длина «просто» Jolion составляет 4472 мм, показатель южноамериканского Jolion Pro в зависимости от модификации – 4470 или те же 4472 мм, колесная база у них одинаковая – 2700 мм. Паспортный дорожный просвет Макса – 188 мм. Этой модели положены 18- или 19-дюймовые диски.

Внутри Jolion Max в целом повторил Xiaolong, разве что заменили руль и перекомпоновали центральный тоннель. В зависимости от страны и комплектации для паркетника предусмотрены: панорамная крыша, подогрев передних кресел, вентиляция сиденья водителя, виртуальная приборка, мультимедийная система с экраном диагональю 12,3 дюйма, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

Если в Китае Haval Xiaolong был доступен исключительно в виде подзаряжаемого гибрида, то в Южной Америке сейчас представлен чисто бензиновый Haval Jolion Max. В Перу кроссовер предложен с турбочетверкой 1.5 мощностью 141 л.с. (210 Нм), а в Чили наряду с этой версией мотора еще можно выбрать 171-сильный вариант (270 Нм). Коробка одна – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Позже Haval Jolion Max наверняка доберется и до других стран Южной Америки. А еще кроссовер ждут в Австралии. Причем там, по предварительным данным, будут продавать гибридный вариант. Но пока неизвестно с каким дизайном — чисто бензинового паркетника или почившего варианта для Китая.