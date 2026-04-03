Представлен Haval Jolion Max – это возрождённый Xiaolong с новым дизайном и другой начинкой

В России сегодня представлена только одна модель Haval Jolion. А вот в некоторых странах Джолион – это отдельное семейство. Так, пару лет назад к «истинному» паркетнику присоединился кросс, который в Китае изначально продавали как Haval Chitu: на экспортных рынках такая пятидверка появилась под именем Jolion Pro. Теперь же линейку вновь расширили – в Чили и Перу открыли прием заказов на кроссовер Haval Jolion Max. И это тоже переименованный Haval, который прежде был доступен только в Поднебесной. Другое название получил паркетник Haval Xiaolong (не путать с Xiaolong Max). Причем и Chitu, и Xiaolong в родном Китае спросом не пользовались, так что там их продажи уже прекращены.
От почившего паркетника для КНР южноамериканский Haval Jolion Max отличается оформлением передней части. Максу достался новый бампер, а вместо гладкой панели отныне гигантская радиаторная решетка. Т-образные фары оставили, корму менять тоже не стали.
Все три паркетника семейства роднит платформа Lemon. Длина Haval Jolion Max равна 4590 мм, ширина – 1877 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2710 мм. Для сравнения, длина «просто» Jolion составляет 4472 мм, показатель южноамериканского Jolion Pro в зависимости от модификации – 4470 или те же 4472 мм, колесная база у них одинаковая – 2700 мм. Паспортный дорожный просвет Макса – 188 мм. Этой модели положены 18- или 19-дюймовые диски.
Внутри Jolion Max в целом повторил Xiaolong, разве что заменили руль и перекомпоновали центральный тоннель. В зависимости от страны и комплектации для паркетника предусмотрены: панорамная крыша, подогрев передних кресел, вентиляция сиденья водителя, виртуальная приборка, мультимедийная система с экраном диагональю 12,3 дюйма, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.
Если в Китае Haval Xiaolong был доступен исключительно в виде подзаряжаемого гибрида, то в Южной Америке сейчас представлен чисто бензиновый Haval Jolion Max. В Перу кроссовер предложен с турбочетверкой 1.5 мощностью 141 л.с. (210 Нм), а в Чили наряду с этой версией мотора еще можно выбрать 171-сильный вариант (270 Нм). Коробка одна – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод только передний.
Позже Haval Jolion Max наверняка доберется и до других стран Южной Америки. А еще кроссовер ждут в Австралии. Причем там, по предварительным данным, будут продавать гибридный вариант. Но пока неизвестно с каким дизайном — чисто бензинового паркетника или почившего варианта для Китая.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться