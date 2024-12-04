Новинки ×
  • Представлен новый бюджетный седан Honda Amaze: на картинках было эффектнее

Представлен новый бюджетный седан Honda Amaze: на картинках было эффектнее

04.12.2024 452 0 0

Компактная четырехдверка Хонды сохранила бензиновый атмосферник 1.2, мотор все так же сочетается с механикой или вариатором.

Самый первый маленький седан Honda Amaze дебютировал в 2013 году, он был сделан на базе хэтчбека Brio, а выпускали четырехдверку на таиландском и индийском заводах. Во второе поколение модель перешла в 2018-м, и Индия стала для нее единственной площадкой и основным рынком. Со временем седанчик Хонды там растерял покупателей: по итогам прошлого года ему не удалось попасть даже в ТОП-30 бестселлеров, тогда как его главный конкурент Maruti Suzuki Dzire занял шестую строчку (157 522 экз.). Однако японская компания от четырехдверки не отказывается – в Индии сегодня представили Amaze третьей генерации.

Honda Amaze нового поколения
1 / 4
Honda Amaze нового поколения
2 / 4
Дизайн-скетч Honda Amaze нового поколения
3 / 4
Дизайн-скетч Honda Amaze нового поколения
4 / 4

На выпущенных перед премьерой дизайн-скетчах казалось, что четырехдверка получит более солидные пропорции. На деле же перед нами все тот же куцый седанчик длиной 3995 мм (у предшественника аналогичный показатель), ведь таким машинам в Индии положены существенные налоговые льготы. Прежними остались высота (1500 мм) и колесная база (2470 мм), зато в ширину автомобиль прибавил 38 мм (теперь 1733 мм). А вот объем багажника стал меньше – 416 против 420 литров.

Honda Amaze нового поколения

Как бы то ни было, Honda Amaze получил внушительную радиаторную решетку. Фары и задние фонари приняли более лаконичную форму. Базовая четырехдверка «стоит» на 14-дюймовых колесах, у остальных версий 15-дюймовые диски.

Honda Amaze нового поколения
1 / 4
Honda Amaze нового поколения
2 / 4
Honda Amaze нового поколения
3 / 4
Honda Amaze нового поколения
4 / 4

В салоне – строгая передняя панель, планшет мультимедийной системы отныне возвышается над ней («простые» исполнения имеют 8-дюймовый, у топ-версии – диагональю 10,25 дюйма), из-за чего центральные дефлекторы обдува перенесли ниже. Индийцам седан предложен в трех комплектациях. В списке оборудования самой дешевой четырехдверки значатся обычный кондиционер и шесть подушек безопасности. В «средней» версии появляются климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, система бесключевого доступа, кнопка запуска мотора и камера заднего вида. Ну а самый роскошный седан имеет адаптивный круиз-контроль и систему слежения за разметкой.

Honda Amaze нового поколения
1 / 2
Honda Amaze нового поколения
2 / 2

Техника перешла с предыдущей модели. В Индии седан Honda Amaze оснащается бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.2 мощностью 90 л.с. (110 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором. Привод, разумеется, только передний.

Предыдущий седан Honda Amaze
1 / 3
Предыдущий седан Honda Amaze
2 / 3
Предыдущий седан Honda Amaze
3 / 3

Дилеры уже принимают заказы на Amaze нового поколения, модель оценили в 799 900 – 1 089 900 рупий, что эквивалентно примерно 1 млн – 1,4 млн рублей по актуальному курсу. Седан второй генерации пока в строю, он стоит от 762 800 рупий (956 000 рублей).

Между тем упомянутый выше конкурент четырехдверки Хонды тоже только что сменил поколение, и он намного дешевле. Цена свежего Suzuki Maruti Dzire начинается с отметки 679 000 рупий (851 000 рублей).

седан Индия авторынок новинки Honda Honda Amaze

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Ford Kuga II с пробегом: мрачный EcoBoost и надежда на классические агрегаты В первой части материала о выборе Ford Kuga второго поколения с пробегом мы выяснили, что кузов, несмотря на внешний лоск, уже может иметь точечные проблемы вплоть до сквозных, салон не все... 227 4 0 04.12.2024
Статьи / Тесты Duster – не Renault, Lancer – не Mitsubishi: угадываем разные машины с одинаковыми названиями Встречали ли вы хоть в раз в жизни своего однофамильца? Наверняка да. В автомобильном мире маркетологи стараются такого избегать, чтобы не тратить силы на рекламу конкурентов. Но иногда одно... 1666 3 0 01.12.2024
Статьи / Ретроавтомобили Первые грузовики страны: 100 лет автопробегу АМО-Ф-15 Ровно 100 лет назад, 25 ноября 1924 года, три автомобиля АМО-Ф-15 из первой производственной партии, насчитывавшей 10 машин, стартовали с Красной площади в свой первый автопробег по маршруту... 918 1 3 30.11.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66096 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 52749 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21378 11 9 30.07.2024
Change privacy settings