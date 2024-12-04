Представлен новый бюджетный седан Honda Amaze: на картинках было эффектнее

Компактная четырехдверка Хонды сохранила бензиновый атмосферник 1.2, мотор все так же сочетается с механикой или вариатором.

Самый первый маленький седан Honda Amaze дебютировал в 2013 году, он был сделан на базе хэтчбека Brio, а выпускали четырехдверку на таиландском и индийском заводах. Во второе поколение модель перешла в 2018-м, и Индия стала для нее единственной площадкой и основным рынком. Со временем седанчик Хонды там растерял покупателей: по итогам прошлого года ему не удалось попасть даже в ТОП-30 бестселлеров, тогда как его главный конкурент Maruti Suzuki Dzire занял шестую строчку (157 522 экз.). Однако японская компания от четырехдверки не отказывается – в Индии сегодня представили Amaze третьей генерации.

Honda Amaze нового поколения 1 / 4 Honda Amaze нового поколения 2 / 4 Дизайн-скетч Honda Amaze нового поколения 3 / 4 Дизайн-скетч Honda Amaze нового поколения 4 / 4

На выпущенных перед премьерой дизайн-скетчах казалось, что четырехдверка получит более солидные пропорции. На деле же перед нами все тот же куцый седанчик длиной 3995 мм (у предшественника аналогичный показатель), ведь таким машинам в Индии положены существенные налоговые льготы. Прежними остались высота (1500 мм) и колесная база (2470 мм), зато в ширину автомобиль прибавил 38 мм (теперь 1733 мм). А вот объем багажника стал меньше – 416 против 420 литров.

Honda Amaze нового поколения

Как бы то ни было, Honda Amaze получил внушительную радиаторную решетку. Фары и задние фонари приняли более лаконичную форму. Базовая четырехдверка «стоит» на 14-дюймовых колесах, у остальных версий 15-дюймовые диски.

Honda Amaze нового поколения 1 / 4 Honda Amaze нового поколения 2 / 4 Honda Amaze нового поколения 3 / 4 Honda Amaze нового поколения 4 / 4

В салоне – строгая передняя панель, планшет мультимедийной системы отныне возвышается над ней («простые» исполнения имеют 8-дюймовый, у топ-версии – диагональю 10,25 дюйма), из-за чего центральные дефлекторы обдува перенесли ниже. Индийцам седан предложен в трех комплектациях. В списке оборудования самой дешевой четырехдверки значатся обычный кондиционер и шесть подушек безопасности. В «средней» версии появляются климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, система бесключевого доступа, кнопка запуска мотора и камера заднего вида. Ну а самый роскошный седан имеет адаптивный круиз-контроль и систему слежения за разметкой.

Honda Amaze нового поколения 1 / 2 Honda Amaze нового поколения 2 / 2

Техника перешла с предыдущей модели. В Индии седан Honda Amaze оснащается бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.2 мощностью 90 л.с. (110 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором. Привод, разумеется, только передний.

Предыдущий седан Honda Amaze 1 / 3 Предыдущий седан Honda Amaze 2 / 3 Предыдущий седан Honda Amaze 3 / 3

Дилеры уже принимают заказы на Amaze нового поколения, модель оценили в 799 900 – 1 089 900 рупий, что эквивалентно примерно 1 млн – 1,4 млн рублей по актуальному курсу. Седан второй генерации пока в строю, он стоит от 762 800 рупий (956 000 рублей).

Между тем упомянутый выше конкурент четырехдверки Хонды тоже только что сменил поколение, и он намного дешевле. Цена свежего Suzuki Maruti Dzire начинается с отметки 679 000 рупий (851 000 рублей).