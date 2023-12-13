Производитель электромобилей российской марки Evolute оказался под санкциями

Компания «Моторинвест», основавшая «зелёный» бренд, попала в SDN list, об этом рассказали в управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Минувшей осенью стало известно о том, что ряд российских автомобильных компаний и производителей спецтехники попали под санкции, в их числе, в частности, тогда оказались АВТОВАЗ, Соллерс, а также возрожденный Москвич. Напомним, это означает, что все активы организаций, включённых в перечень, на территории США будут заблокированы. Помимо этого, для американских юридических и физических лиц был введён запрет на любое взаимодействие с попавшим под санкции компаниями.

На фото: Evolute i-Pro

Теперь санкционный список пополнился ещё одним российским автопроизводителем, речь идёт о компании «Моторинвест», об этом стало известно из данных OFAC (управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США). Из-за попадания в SDN list на бизнес российского производителя наложили те же ограничения.



На фото: Evolute i-Joy

Напомним, Моторинвест основал марку Evolute в 2022 году, на сегодняшний день в её модельную линейку входит несколько полностью электрических моделей, «донорами» для которых стали модели Dongfeng или других связанных с этой китайской компанией брендов. Производство Эволютов для российского рынка налажено на заводе в Липецкой области.



На фото: Evolute i-Van

Нынешний модельный ряд Evolute включает в себя: седан i-Pro (это модернизированный Dongfeng Aeolus E70), кроссовер i-Joy (в его основе лежит Fengon E3 EV / Seres 3; Fengon – это бренд СП Dongfeng и фирмы Sokon, а Seres принадлежит Sokon), а также паркетник i-Sky (базируется на Forthing Thunder, марка тоже входит в портфель компании Dongfeng).



На фото: Evolute i-Jet

В списке моделей, которые готовятся к выходу на рынок, числятся минивэн i-Van (в Китае он продаётся под названием Forthing Lingzhi M5EV), паркетник i-Jet (в его основе – Seres SF5), а также недавно анонсированный первый гибрид бренда – кроссовер i-Space (базируется на Dongfeng Fengon E5 / Landian E5; суббренд принадлежит компании Seres).



На фото: Evolute i-Space

Помимо выпуска Эволютов компания «Моторинвест» является дистрибьютором автомобилей Dongfeng и Voyah на российском рынке. Кстати, одной из недавних новинок премиального бренда в РФ стал роскошный четырёхместный минивэн Voyah Dream с гибридной силовой установкой. Его рекомендованная розничная стоимость стартует с отметки 16 990 000 рублей.

