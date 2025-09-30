Редкий Porsche 904 вернётся в виде рестомода от Aerfal Automotive на базе Porsche 914

Молодая нидерландская компания Aerfal Automotive анонсировала мелкосерийный рестомод Æ94 по мотивам среднемоторного спорткара Porsche 904 из седерины 1960-х. Поскольку использовать в качестве донора оригинальные Porsche 904 невозможно, то за основу проекта Æ94 будет взято шасси более массового и доступного Porsche 914, выпускавшегося в период с 1969 по 1976 год.

Тираж Porsche 914, на базе которого, к слову, уже делает рестомоды британская компания Fifteen Eleven Design, составил без малого 120 тысяч экземпляров, тогда как официальный тираж Porsche 904, выпускавшегося в период с 1963 по 1965 год, составил всего 106 экземпляров — те, что уцелели и дожили до наших дней, стоят целое состояние, никто их на «распиливание» под рестомод не отдаст. Поэтому Даниэль Робледо, основатель Aerfal Automotive, решил строить свои рестомоды на базе Porsche 914 — на вторичном рынке таких машин пока предостаточно и стоят они не очень дорого.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Porsche 904 разрабатывался как гоночный автомобиль, но были у него и дорожные версии, именуемые Porsche Carrera GTS, все они оснащались 2,0-литровым 4-цилиндровым оппозитным двигателем. Были ещё примерно полтора десятка не предназначенных для продажи экземпляров с 6- и 8-цилиндровыми оппозитными двигателями, такие теперь вообще на вес золота. Узенький кузов Porsche 904 шириной всего 1540 мм имел инновационную для своего времени стеклопластиковую обшивку.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Рестомод Aerfal Æ94 весьма дотошно повторяет облик Porsche 904, но он немного шире и, очевидно, предлагает более комфортную посадку водителю и единственному пассажиру. Дизайн Aerfal Æ94 разработал француз Алан Дерозье, известный нашим читателям по суперкару Marc Philipp Gemballa Marsien, рестомоду Renault 5 Turbo 3 и спорткару Kiska APG-1. Салон будет отделан дублёной кожей и титаном. Разработкой щитка приборов займётся некая известная часовая фирма, она же сделает для владельца каждого рестомода уникальный хронограф.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Технических подробностей о проекте Aerfal Æ94 пока немного. Известно, что 4,0-литровый атмосферный 8-цилиндровый двигатель разработает компания Cosworth (мощность будет порядка 400 л.с.), а шасси, в котором будут использоваться компоненты Multimatic, доведёт до ума компания Tuthill. Шины будет поставлять Michelin, тормозные механизмы — Brembo. От исходного Porsche 914 останется, по сути, только остов кузова, да и тот основательно усиленный, от этого кузова машине достанется VIN-номер.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Тираж и дата начала производства Aerfal Æ94 пока не раскрыты. Цена, понятное дело, будет огромной, но спрос на эксклюзивные рестомоды в последние годы растёт как на дрожжах, поэтому можно не сомневаться, что дебютную модель Aerfal Automotive ждёт успех.