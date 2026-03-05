Новинки ×
  • Рестайлинговый Hyundai Ioniq 6 не доберётся до Штатов, но им обещан «заряженный» Ioniq 6 N

Рестайлинговый Hyundai Ioniq 6 не доберётся до Штатов, но им обещан «заряженный» Ioniq 6 N

05.03.2026 53 0 0
Рестайлинговый Hyundai Ioniq 6 не доберётся до Штатов, но им обещан «заряженный» Ioniq 6 N

Пока что на американском рынке доступен дореформенный «обычный» Ioniq 6, однако когда его экземпляры закончатся, модель покинет США.

Полностью электрический седан Hyundai Ioniq 6, в основу которого легла модульная платформа E-GMP, дебютировал летом 2022 года. Выпуск четырёхдверки налажен в Корее, при этом одним из главных рынков для этой модели считались Штаты. Рестайлинг «зелёный» седан пережил весной 2025 года, однако до американского рынка электромобиль с «акульим дизайном» пока добрался. И, судя по всему, не доберётся.

На фото: Hyundai Ioniq 6 N

Как сообщает Edmunds со ссылкой на неназванного представителя Hyundai, корейский бренд решил не отправлять обновлённый стандартный Ioniq 6 на американский рынок. В издании предположили, что на это решение повлияли в том числе повышенные в прошлом году пошлины на импортируемые в Штаты машины (официально в компании об этом не заявляли).

Стоит отметить, что в актуальной американской линейке Hyundai пока что по-прежнему присутствует дореформенный стандартный Ioniq 6. Его цена здесь варьируется в диапазоне от 37 850 до 51 100 долларов, что эквивалентно примерно 2,97 – 4 млн рублей по текущему курсу. Очевидно, когда дилеры распродадут остатки этих машин, «обычный» электроседан покинет модельный ряд Hyundai в США. Однако, отказ касается только Штатов: известно, что рестайлинговый седан в 2027 модельном году появится в Канаде.

По данным издания, американцы всё-таки получат новую «заряженную» версию седана – Ioniq 6 N. При этом отмечается, что модель позже в 2026-м поступит в США «в ограниченном количестве», каком именно, пока не сообщается. По предварительным данным, ориентировочная стоимость «зелёного» спортседана в Штатах составит порядка 70 000 долларов (около 5,49 млн рублей).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Hyundai Ioniq 6 N дебютировал в июле 2025 года в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания). Напомним, он разделил технику с соплатформенным кросс-хэтчбеком Ioniq 5 N. Спортседан оснастили двухмоторной установкой, в состав которой входят передний электромотор мощностью 226 л.с. и задний 383-сильный электродвигатель.

Максимальная совокупная отдача системы, в которую входит также тяговая батарея ёмкостью 84 кВт*ч, равна 609 л.с., крутящий момент – 770 Нм. В режиме N Grin Boost, который активируется красной клавишей на руле (длится 10 секунд), пиковая мощность вырастает до 650 л.с. На разгон с места до «сотни» такой четырёхдверке требуется 3,2 секунды, а её максимальная скорость составляет 257 км/ч.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Ещё модель получила подвеску с адаптивными регулируемыми амортизаторами, которая перенастроена на спортивный лад. Разработчики «заряженного» седана увеличили жёсткость кузова за счёт дополнительных распорок в багажнике. Кроме того, Hyundai Ioniq 6 N положены 400-миллиметровые тормозные диски c четырёхпоршневыми суппортами спереди и 360-миллиметровые с однопоршневыми суппортами сзади.

седан США Южная Корея авторынок новинки Hyundai Hyundai Ioniq 6
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и общество Секреты идеального кофе: советы профессионального бариста Кофе на АЗС давно стал неотъемлемой частью любой поездки. Но как выбрать правильный напиток и сделать его еще вкуснее? Вместе с основателем проекта Russian Barista Николаем Стрельниковым и о... 46 0 0 05.03.2026
Статьи / Шины и диски Кремнекислотный наполнитель и активный туринг: тест новых шин Gislaved ActiveControl Gislaved представил новые шины ActiveControl. И не простые, а туринговые. Эта модель, по утверждению производителя, вдохновлена героями былых времен и предназначена для любителей активного в... 355 0 0 04.03.2026
Статьи / Колёсная база Типичные зимние ошибки водителей и как их избежать Зимняя дорога требует другой техники управления и обслуживания автомобиля. Скользкое покрытие, низкая температура и ограниченная видимость усиливают последствия любой неточности. Ниже – типи... 312 0 0 04.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77320 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47305 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 17878 12 6 05.12.2025
Обсуждаемое
26 Эстетика салона автомобиля: мода свернула не туда?
14 Стартовало производство новых седанов и универсалов Lada Vesta Sport
7 Звездолёт с компромиссами: тест-драйв Geely EX5 EM-i
Новые комментарии
Change privacy settings