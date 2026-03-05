Рестайлинговый Hyundai Ioniq 6 не доберётся до Штатов, но им обещан «заряженный» Ioniq 6 N

Пока что на американском рынке доступен дореформенный «обычный» Ioniq 6, однако когда его экземпляры закончатся, модель покинет США.

Полностью электрический седан Hyundai Ioniq 6, в основу которого легла модульная платформа E-GMP, дебютировал летом 2022 года. Выпуск четырёхдверки налажен в Корее, при этом одним из главных рынков для этой модели считались Штаты. Рестайлинг «зелёный» седан пережил весной 2025 года, однако до американского рынка электромобиль с «акульим дизайном» пока добрался. И, судя по всему, не доберётся.

На фото: Hyundai Ioniq 6 N

Как сообщает Edmunds со ссылкой на неназванного представителя Hyundai, корейский бренд решил не отправлять обновлённый стандартный Ioniq 6 на американский рынок. В издании предположили, что на это решение повлияли в том числе повышенные в прошлом году пошлины на импортируемые в Штаты машины (официально в компании об этом не заявляли).

Стоит отметить, что в актуальной американской линейке Hyundai пока что по-прежнему присутствует дореформенный стандартный Ioniq 6. Его цена здесь варьируется в диапазоне от 37 850 до 51 100 долларов, что эквивалентно примерно 2,97 – 4 млн рублей по текущему курсу. Очевидно, когда дилеры распродадут остатки этих машин, «обычный» электроседан покинет модельный ряд Hyundai в США. Однако, отказ касается только Штатов: известно, что рестайлинговый седан в 2027 модельном году появится в Канаде.

По данным издания, американцы всё-таки получат новую «заряженную» версию седана – Ioniq 6 N. При этом отмечается, что модель позже в 2026-м поступит в США «в ограниченном количестве», каком именно, пока не сообщается. По предварительным данным, ориентировочная стоимость «зелёного» спортседана в Штатах составит порядка 70 000 долларов (около 5,49 млн рублей).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Hyundai Ioniq 6 N дебютировал в июле 2025 года в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания). Напомним, он разделил технику с соплатформенным кросс-хэтчбеком Ioniq 5 N. Спортседан оснастили двухмоторной установкой, в состав которой входят передний электромотор мощностью 226 л.с. и задний 383-сильный электродвигатель.

Максимальная совокупная отдача системы, в которую входит также тяговая батарея ёмкостью 84 кВт*ч, равна 609 л.с., крутящий момент – 770 Нм. В режиме N Grin Boost, который активируется красной клавишей на руле (длится 10 секунд), пиковая мощность вырастает до 650 л.с. На разгон с места до «сотни» такой четырёхдверке требуется 3,2 секунды, а её максимальная скорость составляет 257 км/ч.

Ещё модель получила подвеску с адаптивными регулируемыми амортизаторами, которая перенастроена на спортивный лад. Разработчики «заряженного» седана увеличили жёсткость кузова за счёт дополнительных распорок в багажнике. Кроме того, Hyundai Ioniq 6 N положены 400-миллиметровые тормозные диски c четырёхпоршневыми суппортами спереди и 360-миллиметровые с однопоршневыми суппортами сзади.