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Рестайлинг Skoda Kodiaq: новые изображения

07.04.2021 1698 0 1

Уже в этом месяце состоится официальная премьера обновлённого чешского кроссовера. Что же изменится при рестайлинге?

 

Флагманский кроссовер Kodiaq был впервые представлен осенью 2016 года на Парижском автосалоне, став серийной версией концепта VisionS, который был продемонстрирован в марте этого же года в Женеве. Уже давно подошло время для планового рестайлинга, и вчера компания опубликовала тизеры будущей новинки, благодаря которым у нас есть возможность оценить характер изменений. Спереди появятся новые фары, заужающиеся ближе к центру, и нам удалось угадать их форму по шпионским фотографиям ещё в конце прошлого года, когда мы сделали первые рендеры обновлённого кроссовера. Однако теперь стала более ясной форма переднего бампера и противотуманок, которые станут меньше по размеру, также немного изменится решётка радиатора.

Сбоку, скорее всего, никаких изменений не произойдёт, а вот сзади появятся фонари новой более сложной формы, которые напоминают купеобразный кроссовер Kodiaq GT, представленный в 2018 году для рынка Китая. При этом графика фонарей будет совершенно иная: светодиодные полоски сделают раздельными, они теперь будут состоять из треугольников и узких L-образных элементов. Появятся динамические поворотники, также фонари могут быть объединены между собой хромированным молдингом, такое же решение применено на рестайлинговом Superb. Наконец, вместо круглой эмблемы на крышке багажника появится буквенное обозначение бренда, как и на других новых моделях компании.

Подтверждённой информации об изменениях в моторной гамме пока нет, среди вероятных обновлений – 2-литровый мотор TDI Evo, разработанный Volkswagen. Кроме того, ожидается появление plug-in гибридной модификации, ранее подобную получили новые Octavia и Superb.

Премьера обновлённого Kodiaq состоится 13 апреля.

Нынешний Skoda Kodiaq
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Нынешний Skoda Kodiaq
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Нынешний Skoda Kodiaq
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Сегодня в России Skoda Kodiaq можно приобрести за 1 763 000 рублей (1.4 TSI МТ, 125 л.с., передний привод). Вариант со 150-сильным мотором, роботизированной коробкой DSG и полным приводом обойдётся минимум в 2 089 000 руб. Есть дизельный вариант с 2-литровым 150-сильным мотором, с «роботом» и полноприводной трансмиссией минимальная стоимость такого автомобиля составит 2 330 000 рублей. Наконец, самый дорогой Kodiaq оснащается 180-сильным бензиновым 2.0 TSI – от 2 396 000 рублей, а в топовой комплектации Laurin&Klement стоимость вырастает до 3 473 000 руб.

Кстати, ранее мы рассматривали 5 причин покупать или не покупать Skoda Kodiaq. Кроме того, в конце марта появился прейскурант на Skoda Octavia с моторами 1.6 MPI (110 л.с.) и топовым для нашего рынка 2.0 TSI (190 л.с.).    

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