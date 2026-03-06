Родина не принимает: Audi внезапно прекратила оформлять заказы на седан A8 в Германии

Карьера флагманского седана Audi четвёртого поколения (Typ 4N), похоже, подходит к концу, а преемника как не было, так и нет…

Актуальный Audi A8 четвёртого поколения выпускается с 2017 года, в 2021 году он пережил рестайлинг, тогда же дебютировала роскошная версия Horch, состряпанная специально для китайского рынка. Все версии, в том числе Horch, собираются в Германии на заводе Audi в Неккарзульме.

Ещё весной 2024 года kolesa.ru рассказывали читателям о том, что судьба Audi A8 повисла в воздухе , потому что компания потеряла веру в то, что чисто электрический флагманский седан (возможно, лифтбек) пятого поколения будет иметь успех у покупателей. Тогда мы предположили, что нынешний «углеводородный» Audi A8 четвёртого поколения надолго задержится на рынке и даже, возможно, получит ещё один рестайлинг, но, как оказалось, его жизнь внезапно подошла к концу — по крайней мере, в родной Германии.

Немецкий журнал motor1 обратил внимание на то, что на потребительском сайте Audi в Германии не работает конфигуратор ни для одной из версий седана A8, причём немецкие коллеги впоследствии выяснили, что не работает он уже довольно давно — примерно с 18 февраля. В ответ на запрос motor1 по поводу судьбы модели представитель Audi Марсель Бестле не сказал, когда было или будет прекращено производство A8, но дал понять, что время модели на исходе, а информацию по поводу возможного преемника компания обнародует позже.

Формулировка «возможный преемник» говорит о том, что преемника может и не быть — во всяком случае, в обозримой перспективе. Дела у Audi сейчас идут неважно, продажи падают, новинки не вызывают большого энтузиазма у трудящихся, так что пока всё грустно. Конкретно Audi A8 в последние годы продавался на ключевых рынках сильно хуже, чем BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class, причём S-Class последнего поколения, недавно переживший рестайлинг, тоже за последние годы сильно просел в продажах.

На момент выхода нашей публикации Audi A8 всё ещё был доступен для заказа на потребительских сайтах Audi в Великобритании и США, конфигуратор для китайского Хорьха тоже работал, что даёт основания предположить, что выпуск Audi A8 всё же пока продолжается, но не для рынка Германии.

Как мог бы выглядеть Audi A8 следующего поколения в русле нового фирменного стиля марки, минувшей осенью показал наш художник Никита Чуйко.

