Авторынок ×
  • Родина не принимает: Audi внезапно прекратила оформлять заказы на седан A8 в Германии

Родина не принимает: Audi внезапно прекратила оформлять заказы на седан A8 в Германии

06.03.2026 110 0 0
Родина не принимает: Audi внезапно прекратила оформлять заказы на седан A8 в Германии

Карьера флагманского седана Audi четвёртого поколения (Typ 4N), похоже, подходит к концу, а преемника как не было, так и нет…

Актуальный Audi A8 четвёртого поколения выпускается с 2017 года, в 2021 году он пережил рестайлинг, тогда же дебютировала роскошная версия Horch, состряпанная специально для китайского рынка. Все версии, в том числе Horch, собираются в Германии на заводе Audi в Неккарзульме.

Ещё весной 2024 года kolesa.ru рассказывали читателям о том, что судьба Audi A8 повисла в воздухе , потому что компания потеряла веру в то, что чисто электрический флагманский седан (возможно, лифтбек) пятого поколения будет иметь успех у покупателей. Тогда мы предположили, что нынешний «углеводородный» Audi A8 четвёртого поколения надолго задержится на рынке и даже, возможно, получит ещё один рестайлинг, но, как оказалось, его жизнь внезапно подошла к концу — по крайней мере, в родной Германии.

Немецкий журнал motor1 обратил внимание на то, что на потребительском сайте Audi в Германии не работает конфигуратор ни для одной из версий седана A8, причём немецкие коллеги впоследствии выяснили, что не работает он уже довольно давно — примерно с 18 февраля. В ответ на запрос motor1 по поводу судьбы модели представитель Audi Марсель Бестле не сказал, когда было или будет прекращено производство A8, но дал понять, что время модели на исходе, а информацию по поводу возможного преемника компания обнародует позже.

Формулировка «возможный преемник» говорит о том, что преемника может и не быть — во всяком случае, в обозримой перспективе. Дела у Audi сейчас идут неважно, продажи падают, новинки не вызывают большого энтузиазма у трудящихся, так что пока всё грустно. Конкретно Audi A8 в последние годы продавался на ключевых рынках сильно хуже, чем BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class, причём S-Class последнего поколения, недавно переживший рестайлинг, тоже за последние годы сильно просел в продажах.

На момент выхода нашей публикации Audi A8 всё ещё был доступен для заказа на потребительских сайтах Audi в Великобритании и США, конфигуратор для китайского Хорьха тоже работал, что даёт основания предположить, что выпуск Audi A8 всё же пока продолжается, но не для рынка Германии.

Как мог бы выглядеть Audi A8 следующего поколения в русле нового фирменного стиля марки, минувшей осенью показал наш художник Никита Чуйко.

седан Германия авторынок Audi Audi A8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Разгруженные и полуразгруженные полуоси: особенности конструкции и обслуживания При выборе внедорожника или модернизации уже имеющегося, когда речь заходит о действительно высоких нагрузках, конструкция задних полуосей имеет одно из первостепенных значений. Как в плане... 194 0 0 06.03.2026
Статьи / Авто и общество Секреты идеального кофе: советы профессионального бариста Кофе на АЗС давно стал неотъемлемой частью любой поездки. Но как выбрать правильный напиток и сделать его еще вкуснее? Вместе с основателем проекта Russian Barista Николаем Стрельниковым и о... 1818 1 0 05.03.2026
Статьи / Шины и диски Кремнекислотный наполнитель и активный туринг: тест новых шин Gislaved ActiveControl Gislaved представил новые шины ActiveControl. И не простые, а туринговые. Эта модель, по утверждению производителя, вдохновлена героями былых времен и предназначена для любителей активного в... 516 0 0 04.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77357 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47338 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 17924 12 6 05.12.2025
Обсуждаемое
27 Эстетика салона автомобиля: мода свернула не туда?
14 Стартовало производство новых седанов и универсалов Lada Vesta Sport
7 Звездолёт с компромиссами: тест-драйв Geely EX5 EM-i
Новые комментарии
Change privacy settings