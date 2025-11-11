Новинки ×

Новая Audi A8: какой она может быть

11.11.2025 2556 1 2

Флагманский седан Audi является самым старым в "большой немецкой тройке" представительских моделей и явно нуждается в преемнике. Мы решили представить, как могло бы выглядеть новое поколение в актуальном стиле марки. 

История модели А8 началась в 1994 году, именно тогда был представлен седан A8 первого поколения, ставший серийной версией концепта Audi ASF, продемонстрированного годом ранее. Он заменил в гамме модель V8, производившуюся с 1988 по 1994 годы. Сегодня на конвейере четвёртая генерация флагманского седана с заводским индексом D5, премьера которой состоялась летом 2017 года. В конце 2021 года автомобиль получил рестайлинг, и уже явно назрела необходимость смены поколения, так как основные конкуренты значительно свежее: Mercedes-Benz представил актуальный S-класс осенью 2020 года, а новая "семёрка" BMW увидела свет в апреле 2022 года, при этом оба седана в ближайшее время готовятся к обновлению. Однако сейчас судьба нового поколения остаётся неопределённой: ещё прошлой весной мы рассказывали о том, что премьера преемника, которая должна была состояться в прошлом году, была перенесена на неопределённый срок, а нынешняя А8 продолжит выпускаться и далее (возможно, с ещё одним обновлением). Пока же мы можем пофантазировать на тему того, как бы выглядел новый представительский седан, ориентируясь на последние концепты марки.

Нынешняя Audi A8
Нынешняя Audi A8
Нынешняя Audi A8
Audi A8 первого поколения
Audi A8 первого поколения
Audi A8 первого поколения
Точнее, для ориентира был взят единственный концепт Audi, кардинально отличающийся от большинства предыдущих — это купе-кабриолет Concept C. Его дизайн сделан максимально простым, а количество деталей и выштамповок минимально. Изображённый на рендерах седан получил схожую прямоугольную решётку радиатора (либо её имитацию, если силовая установка полностью электрическая) и узкие фары с четырьмя вертикальными светодиодными элементами с каждой стороны. Профиль седана традиционен для моделей Audi с этим типом кузова, разве что боковины сделаны более простыми по форме. Одной из условных проблем А8 можно считать переднеприводные пропорции с большим передним свесом, что в некоторой степени лишает автомобиль солидности на фоне основных конкурентов BMW и Mercedes-Benz. На рендерах передняя ось перенесена вперёд, чтобы придать автомобилю более представительский вид (как мы знаем, это не является трудностью для переднеприводных автомобилей, взять хотя бы последние поколения Volvo S60 и S90). Ещё одним источником вдохновения стал седан А8 самого первого поколения, в его стиле сделаны дверные ручки, которые на всех моделях Ауди того времени (середина 90-х) были клавишными. Им же вдохновлена и корма представительского седана: сами фонари созвучны передней оптике и позаимствованы у Concept C, а их расположение вместе с нишей номерного знака является отсылкой к самому первому поколению. Можно вспомнить, что нынешняя А8 стала одним из первых автомобилей с так называемой светодиодной "монобровью" фонарей, которая уже многим набила оскомину, и новое поколение в таком случае могло бы одним из первых от этого элемента отказаться.

Рендер новой Audi A8

Изначально предполагалось, что новая Audi A8 станет полностью электрической, а её дизайн мог быть вдохновлён концептом Grandsphere 2021 года. Судя по самому свежему концепту, стиль марки был пересмотрен, а электрическая тема в последнее время явно стала гораздо менее актуальной, в связи с чем дебют и был перенесён на неопределённый срок. Некоторые западные издания даже писали о том, что нового поколения вообще не будет. Нынешняя традиционная А8 тоже не может похвастаться высокими продажами: например, по итогам 2023 года было реализовано всего 3857 экземпляров, что в несколько раз меньше количества проданных за тот же период S-классов и 7 серий (9901 и 7234 соответственно).

Рендер новой Audi A8

Между тем, предлагаем ознакомиться с большими статьями, посвящёнными Audi A8 третьего поколения с пробегом.       

рендеры "Колёса.ру" новинки Audi Audi A8

 

1 комментарий
11.11.2025 14:59
altersin

Какой-то Крайслер, только хуже

