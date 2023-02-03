Родной брат кроссовера Renault Koleos превратился в фургон

На производственной родине уже начали принимать заказы на новую версию, хотя такой кросс живьем еще не показали, да и цен пока нет.

Нам, как и всему остальному миру, этот кроссовер известен под именем Renault Koleos, в Корее же, где и налажен выпуск SUV, модель зовется Samsung QM6. Напомним, автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000-го, к производителю бытовой техники и смартфонов оно отношения не имеет; вдобавок с прошлого года корейское предприятие сменило название Renault Samsung Motors на Renault Korea Motors. Сам Колеос скоро покинет глобальный рынок (его вытеснит новый трехрядный кросс Renault Espace), так что новых исполнений не предвидится. А вот в Корее решили расширить гамму QM6: анонсирована грузовая версия Quest, причем такую модификацию предложат с газовым двигателем LPe.

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Двухместный фургон пока засвечен только на эскизах, при этом в Renault Korea Motors заявили, что никаких внешних отличий от исходного паркетника длиной 4675 мм не будет. К слову, после рестайлинга 2020 года QM6 в плане дизайна экстерьера отдалился от Renault Koleos – в частности, «корейцу» досталась оригинальная радиаторная решетка. Ну а превращение в развозной автомобиль прошло по стандартному сценарию: из салона убрали второй ряд кресел, за передними сиденьями установили перегородку, плюс на окнах задних дверей появились металлические поперечины. Объявлено, что длина грузового отсека варьируется от 1423 до 1760 мм («в зависимости от места измерения»), объем – 1413 литров.



Стандартный QM6 1 / 2 Стандартный QM6 2 / 2

QM6 Quest предложат с газовым мотором 2.0 LPe мощностью 140 л.с. – такой двигатель есть и у стандартного паркетника. Пассажирскому SUV еще положены бензиновый «атмосферник» 2.0 GDe (144 л.с.) и турбодизель 2.0 dCi (184 л.с.). Все версии укомплектованы вариатором, полноприводным бывает только дизельный кроссовер.



В Корее уже принимают заказы на фургон, хотя цены еще не объявлены. Обычный QM6 с двигателем 2.0 LPe там стоит примерно от 22 500 долларов (без учета льгот). Старт «живых» продаж грузовой версии намечен на март.

Стандартный QM6 1 / 2 Стандартный QM6 2 / 2

Россию паркетник Renault Koleos покинул задолго до начала всем известных событий, после которых последовал повальный исход автомобильных компаний из страны. Тем не менее, россиянам вновь доступен кроссовер Рено: за полноприводным Колеосом с бензиновым мотором 2.5 (171 л.с.) можно поехать в соседнюю Беларусь, там покупателям предоставят полный пакет документов, необходимый для постановки на учет.

