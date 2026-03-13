Салон спецверсий Jeep Wrangler и Gladiator Rockslide одели в джинсы

Американская марка подготовила ещё одно особенное исполнение для внедорожника и пикапа в рамках кампании Twelve 4 Twelve. Цены известны.

Бренд Jeep, ныне принадлежащий автогиганту Stellantis, отмечает 85-летие: одним из пунктов «праздничной программы», посвящённой этой дате, является реализация кампании Twelve 4 Twelve, которая предполагает выпуск 12 спецверсий Wrangler в течение 12 месяцев. Кампания стартовала в ноябре 2025 года, сейчас она насчитывает уже пять особенных исполнений внедорожника.

На фото: Jeep Wrangler Rockslide

Как мы рассказывали ранее, роль первенца исполнил Jeep Wrangler Moab 392, затем появился Wrangler Whitecap, в начале 2026-го был рассекречен Wrangler 85th Anniversary Edition, в прошлом месяце линейку пополнил новый Wrangler Willys 392. Теперь настала очередь ещё одной спецверсии – Wrangler Rockslide. Кстати, аналогичное особенное исполнение получил также соплатформенный пикап Jeep Gladiator.

В основу спецверсии Rockslide у Jeep Wrangler ляжет Sahara и Rubicon, а у Gladiator – Rubicon и Mojave. Особенным версиям внедорожника и пикапа положены жёсткая крыша Anvil, а также тёмная окантовка фирменной радиаторной решётки с семью вертикальными прорезями.

Кузов автомобилей снабдили полосами в цвете Blue Agave на боковинах, причём они дополнены графикой с изображением гор. На боковым частях капота есть надписи с названием модификации, а на корме – наклейка с надписью «4 Wheel Drive».

Главная «фишка» находится в салоне: у Jeep Wrangler Rockslide и Gladiator Rockslide интерьер отделан в синем цвете и с использованием джинсовой ткани. Этим материалом, в частности, отделаны сидения, а также внутренняя часть передней панели. Остальная часть панели, центральная консоль, а также подлокотники выполнены из экокожи в цвете Indigo Blue и дополнены контрастной светло-серебристой прострочкой.

В списке оснащения Jeep Wrangler Rockslide в исполнениях Sahara и Rubicon числятся: крылья, окрашенные в цвет кузова, светодиодные фары, дневные ходовые огни и противотуманки, тонированные окна, лобовое стекло Gorilla Glass и подогрев наружных зеркал. Помимо этого, внедорожнику положены ещё адаптивный круиз-контроль, функция предупреждения о лобовом столкновении и усовершенствованная система автоторможения.

На фото: салон Jeep Wrangler Rockslide

О технике в пресс-релизе ничего не сказано, скорее всего, «начинка» у Jeep Wrangler и Gladiator Rockslide стандартная. В этом случае под капотом у внедорожника находится либо 2,0-литровый четырёхцилиндровый мотор мощностью 274 л.с. (максимальный крутящий момент – 400 Нм), идущий в паре с восьмиступенчатым автоматом, либо бензиновый атмосферник Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, его отдача равна 289 л.с. и 353 Нм, идущий в комплекте с шестиступенчатой механикой. Пикапу положен только 289-сильный двигатель, идущий в паре с 8АКП.

Цена Jeep Wrangler Rockslide на американском рынке варьируется в диапазоне от 50 060 до 53 280 долларов (эквивалентно примерно 4,01 – 4,27 млн рублей по текущему курсу), а стоимость спецверсии пикапа Gladiator Rockslide равна 53 390 долларов (около 4,28 млн рублей).