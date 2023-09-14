Семиместный кроссовер Dongfeng 580 снова можно купить в РФ, названа цена

Кроссовер с экспортным названием Dongfeng 580 на домашнем рынке продаётся под именем Fengguang 580. Эта модель появилась в Поднебесной ещё в 2016 году, а в 2018-м она пережила обновление. Годом позже появилась ещё одна версия паркетника, ей добавили приставку Pro, а в 2021 году Fengguang 580 сменил генерацию.

На фото: кроссовер Dongfeng 580, продажи которого стартовали в РФ

Напомним, семиместный кроссовер Dongfeng 580 россиянам уже знаком: в первый раз он появился на местном рынке в августе 2019 года. Примерно через пару лет, в июне 2021-го, до РФ добралась посвежевшая версия этого SUV, которая получила обновлённый салон и новый 1,5-литровый бензиновый турбомотор. Теперь стало известно о том, что модель возвращается в РФ: о рестарте рассказал нынешний официальный дистрибьютор линейки легковых автомобилей бренда, компания «Моторинвест».



Судя по снимкам, которыми дистрибьютор сопроводил пресс-релиз, прибывший в Россию кроссовер новинкой назвать нельзя: на рынок вернулась уже предлагаемая ранее версия семиместного паркетника предыдущего поколения (образца 2018 года). Длина такого трёхрядного SUV равна 4680 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1715 мм; расстояние между осями у «580-го» составляет 2780 мм. Объём багажного отделения при разложенных сидениях составляет 375 литров, а при сложенных максимальный показатель достигает 2215 литров.

Продажи семиместного кроссовера в РФ уже стартовали. Dongfeng 580 доступен в единственной комплектации – топовой Luxury. Рекомендованная розничная цена модели равна 2 750 000 рублей. У такого автомобиля есть парктроники, система камер кругового обзора, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мониторинг давления в шинах, люк с электроприводом, климатическая установка и круиз-контроль.



Кроме того, такой трёхрядный паркетник получил информационно-развлекательный комплекс с девятидюймовым тачскрином и шестью динамиками, интегрированную противоугонную систему, а также встроенный видеорегистратор. Ещё у автомобиля есть антипробуксовочная система (TCS), система стабилизации (ESP/ESC), фронтальные и боковые подушки безопасности для защиты водителя и переднего пассажира.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, под капотом вернувшегося в РФ кроссовера Dongfeng 580 находится бензиновая турбочетвёрка SFG15T объёмом 1,5 литра. Её отдача составляет 145 л.с., а максимальный крутящий момент равен 220 Нм. В пару к этому мотору предлагается только бесступенчатая автоматическая коробка передач; привод у такого паркетника может быть только передним.



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В конце прошлого месяца ООО «Моторинвест» провёл рестарт на российском рынке ещё одной модели марки Dongfeng: речь идёт о рамном пикапе DF6, который уже выходил на рынок в мае 2022 года. Сейчас стоимость этой модели, которая является близнецом Nissan Navara актуального поколения, составляет 3 289 000 рублей.

