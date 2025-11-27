Концепткар ×
27.11.2025 225 0 0
Skoda 100: потенциальный новый флагман чешской марки с заднемоторной компоновкой

Дизайнеры Skoda продолжают упражняться в переосмыслении богатого исторического наследия чешской марки: на сей раз Мартин Пацлт, работающий в компании Skoda уже более 11 лет, предложил свой вариант реинкарнации классической модели Skoda 100, выпущенной в период с 1969 по 1977 год тиражом более миллиона экземпляров. Современная Skoda 100 получилась гораздо более крупной по сравнению с историческим предком, но при этом сохранила заднемоторную компоновку и пропорции классического седана.

Череда концептов, использующих старые имена и отдельные черты классических моделей, — это попытка компании Skoda привлечь внимание широкой аудитории к своему богатому историческому наследию. Раннее штатные дизайнеры Skoda показали нам, какими могли бы быть новые хэтчбек Skoda Favorit, пикап Skoda Felicia Fun, купе Skoda 110 R и купе Skoda 1000 MBX. Теперь же нашему вниманию предложен новый и весьма эффектный седан Skoda 100.

Мартин Пацлт и классическая Skoda 100

Оригинальная Skoda 100 была семейным, но весьма компактным по современным меркам заднемоторным седаном (длина — 4155 мм), причём моторчики были довольно чахлые — 48-63 л.с. в зависимости от модификации, но в станах соцлагеря, в который входила тогдашняя Чехословакия, на лучшее рассчитывать не приходилось, да и Шкоду 100 могли себе позволить лишь очень зажиточные граждане. Тем не менее машин таких на дорогах было много, шкодовский дизайнер Мартин Пацлт помнит их с детства, создание современной Шкоды 100 было для него интересной задачей.

Мартин Пацлт, как и его коллеги, не стал буквально цитировать классическую модель, но постарался передать её дух в новом фирменном стиле Skoda, получившим название Modern Solid. Мартин отталкивался от пропорций современного флагманского лифтбека Skoda Superb, отчего новая Skoda 100 получилась довольно крупной, тянущей на статус бизнес-седана. Мартин специально сохранил чётко выраженный третий объём кузова, которым многие современные дизайнеры пренебрегают, но ведь такой объём был у классической Шкоды 100, без него сложно было бы говорить о преемственности.

Более того, Мартин сохранил заднемоторную компоновку, что было несложно, так как предполагается, что новая Skoda 100 — это электромобиль. Компактный силовой модуль занимает лишь нижнюю часть третьего объёма кузова, поэтому над ним осталось место для багажника, при этом основной багажник у новой Шкоды 100 находится спереди, как и у исторического предка.

Особенно интересной у Мартина получилась верхняя часть кормы: заднего стекла нет, благодаря чему получился максимально чётко очерченный объём, по центру которого размещён ещё одни воздухозаборник для охлаждения технических компонентов электромобиля. При взгляде в профиль можно заметить, что углы наклона лобового стекла и глухой задней секции с воздухозаборником одинаковые — так было и у классической Шкоды 100.

Основные признаки нового фирменного стиля Modern Solid — это, конечно, фары и фонари, тем более что Мартин Пацлт как раз специализируется на оптике: новой Шкоде 100 он подарил весьма интересный дизайн фар, как бы разделённых на два уровня горизонтальной светодиодной полосой во всю ширину кузова, а вот форма капота почти такая же, как у представленного в сентябре концепта Skoda Vision O, в работе над которым Мартин тоже принимал участие.

Новая Skoda 100, как и все прежние ретроспективные проекты дизайнеров Skoda, не имеет шансов стать серийной, но отдельные элементы её дизайна вполне могут быть взяты на вооружение при разработке реальных будущих моделей чешской марки.

седан концепты электромобиль новинки концепткар Skoda
