Skoda 100: потенциальный новый флагман чешской марки с заднемоторной компоновкой

Дизайнеры Skoda продолжают упражняться в переосмыслении богатого исторического наследия чешской марки: на сей раз Мартин Пацлт, работающий в компании Skoda уже более 11 лет, предложил свой вариант реинкарнации классической модели Skoda 100, выпущенной в период с 1969 по 1977 год тиражом более миллиона экземпляров. Современная Skoda 100 получилась гораздо более крупной по сравнению с историческим предком, но при этом сохранила заднемоторную компоновку и пропорции классического седана.

Череда концептов, использующих старые имена и отдельные черты классических моделей, — это попытка компании Skoda привлечь внимание широкой аудитории к своему богатому историческому наследию. Раннее штатные дизайнеры Skoda показали нам, какими могли бы быть новые хэтчбек Skoda Favorit, пикап Skoda Felicia Fun, купе Skoda 110 R и купе Skoda 1000 MBX. Теперь же нашему вниманию предложен новый и весьма эффектный седан Skoda 100.

Мартин Пацлт и классическая Skoda 100

Оригинальная Skoda 100 была семейным, но весьма компактным по современным меркам заднемоторным седаном (длина — 4155 мм), причём моторчики были довольно чахлые — 48-63 л.с. в зависимости от модификации, но в станах соцлагеря, в который входила тогдашняя Чехословакия, на лучшее рассчитывать не приходилось, да и Шкоду 100 могли себе позволить лишь очень зажиточные граждане. Тем не менее машин таких на дорогах было много, шкодовский дизайнер Мартин Пацлт помнит их с детства, создание современной Шкоды 100 было для него интересной задачей.

Мартин Пацлт, как и его коллеги, не стал буквально цитировать классическую модель, но постарался передать её дух в новом фирменном стиле Skoda, получившим название Modern Solid. Мартин отталкивался от пропорций современного флагманского лифтбека Skoda Superb, отчего новая Skoda 100 получилась довольно крупной, тянущей на статус бизнес-седана. Мартин специально сохранил чётко выраженный третий объём кузова, которым многие современные дизайнеры пренебрегают, но ведь такой объём был у классической Шкоды 100, без него сложно было бы говорить о преемственности.

Более того, Мартин сохранил заднемоторную компоновку, что было несложно, так как предполагается, что новая Skoda 100 — это электромобиль. Компактный силовой модуль занимает лишь нижнюю часть третьего объёма кузова, поэтому над ним осталось место для багажника, при этом основной багажник у новой Шкоды 100 находится спереди, как и у исторического предка.

Особенно интересной у Мартина получилась верхняя часть кормы: заднего стекла нет, благодаря чему получился максимально чётко очерченный объём, по центру которого размещён ещё одни воздухозаборник для охлаждения технических компонентов электромобиля. При взгляде в профиль можно заметить, что углы наклона лобового стекла и глухой задней секции с воздухозаборником одинаковые — так было и у классической Шкоды 100.

Основные признаки нового фирменного стиля Modern Solid — это, конечно, фары и фонари, тем более что Мартин Пацлт как раз специализируется на оптике: новой Шкоде 100 он подарил весьма интересный дизайн фар, как бы разделённых на два уровня горизонтальной светодиодной полосой во всю ширину кузова, а вот форма капота почти такая же, как у представленного в сентябре концепта Skoda Vision O, в работе над которым Мартин тоже принимал участие.

Новая Skoda 100, как и все прежние ретроспективные проекты дизайнеров Skoda, не имеет шансов стать серийной, но отдельные элементы её дизайна вполне могут быть взяты на вооружение при разработке реальных будущих моделей чешской марки.