Дизайнеры Skoda переосмыслили классическое купе 1000 MBX

Дизайнеры чешской марки продолжают переосмысливать её историческое наследие, на этот раз процесс затронул классическое купе Skoda 1000 MBX, которое представляет собой одну из наиболее редких серийных моделей бренда. Напомним, ранее подобные проекты уже были организованы на базе пикапа Felicia Fun, хэтчбека Favorit и купе 110 R.

Купе Skoda 1000 MBX было создано на основе седана 1000 MB, модель выпускалась в период с 1966 по 1969 годы на заводе в Млада-Болеславе. В общей сложности было выпущено всего 2517 единиц. Над новым концептом, который представляет собой переосмысление классического автомобиля, трудились сразу два дизайнера марки: Антти Микаэль Савио, отвечавший за экстерьер, и Дэвид Стингл, разработавший интерьер шоу-кара.

Переосмысленная модель Skoda 1000 MBX

В компании рассказали о том, что специалисты потратили на разработку нового концепта Skoda 1000 MBX около трёх-четырёх недель: проект стартовал с черновых набросков на листках бумаги, а его финалом стала полная цифровая 3D-модель. Как и в случае с остальными переосмысленными моделями марки, физического воплощения у этого шоу-кара нет.

В современной интерпретации модели сохранили линии кузова, но добавили пару задних боковых дверей, при этом сделали их раздвижными. Это делает удобной посадку в салон, рассчитанный на четырёх седоков – второй ряд представляет собой пару отдельных трансформируемых кресел (их можно сложить для получения увеличенного грузового пространства и размещения, к примеру, велосипеда или другого спортивного инвентаря).

Дизайн переосмысленного Skoda 1000 MBX не стали стилизовать под ретро. Ему достались необычные выштамповки на капоте, светодиодная головная оптика узкой формы с фирменными штрихами и длинными тонкими «клыками» по бокам. В нижнюю часть переднего бампера встроены прямоугольный воздухозаборник, а также чёрный сплиттер.

Концепт снабдили оригинальными двухцветными колёсными дисками, а также боковыми камерами вместо наружных зеркал заднего вида. Ещё в профиль можно увидеть чёрные глянцевые боковые юбки и отсутствие привычных дверных ручек. Корма выделяется за счёт отсутствия заднего стекла, но в верхней части расположен необычный элемент с интегрированной камерой заднего вида. Монофонарь выполнен в виде неполного прямоугольника со скруглёнными углами.

В салоне привычную переднюю панель заменил прозрачный овальный блок с парой проецируемых экранов и физической панелью управления по центру. Перед водителем располагается сплюснутое с обеих сторон рулевое колесо с дисплеем, играющим роль виртуальной приборки, внутри. Центральная консоль не предусмотрена, что является отсылкой к классическим интерьерам.

Известно, что концепт, по задумке разработчиков, должен оснащаться пневмоподвеской, однако полноценной информации о «начинке» переосмысленного Skoda 1000 MBX нет. Известно лишь, что техника у него полностью электрическая. До серии этот концепт, очевидно, не доберётся.