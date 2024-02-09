Skoda готовит новый дешёвый кроссовер

Новый паркетник окажется меньше и доступнее модели Kushaq. Главным рынком будет Индия, там же наладят производство. При этом, как ожидается, кросс отправят и в другие страны.

Несколько лет назад концерн Volkswagen сделал компанию Skoda ответственной за индийский рынок: была подготовлена программа India 2.0, предусматривающая выпуск моделей, адаптированных под местные условия. В результате, в 2021-2022 гг. в Индии запустили производство родственных кроссоверов Skoda Kushaq/VW Taigun и седанов Skoda Slavia/VW Virtus, в основе которых лежит платформа MQB-A0-IN, то есть упрощенная версия глобальной MQB.

Skoda Kushaq и Slavia для Индии 1 / 2 Volkswagen Virtus и Taigun для Индии 2 / 2

Новинки позволили улучшить позиции Volkswagen и Skoda, но конкуренты все равно далеко впереди: в прошлом году совокупный объем продаж Шкоды на индийском рынке составил 48 755 шт., Фольксвагена – 43 481 шт., тогда как Тойота продала более 221 000 машин, результат Kia – 255 000 шт., Hyundai – более 602 000 единиц. И вот на этом фоне Skoda работает над обновленной версией плана для Индии, ее обозначили как India 2.5, а первенцем станет маленький кроссовер.



Как сообщает издание Autocar India, паркетник будет относиться к популярному в этой стране субкомпактному сегменту: длина модели не превысит четырех метров (таким машинам в Индии положены налоговые льготы). То есть если Skoda Kushaq (4225 мм) конкурирует с Hyundai Creta и Kia Seltos, то грядущий кросс попробует переманить покупателей у Hyundai Venue и Kia Sonet.

Skoda Kushaq. В Индии кроссовер стоит от 1 189 000 рупий (1,3 млн рублей), более компактный паркетник будет дешевле 1 / 2 Skoda Kushaq. В Индии кроссовер стоит от 1 189 000 рупий (1,3 млн рублей), более компактный паркетник будет дешевле 2 / 2

Ожидается, что маленький кроссовер также построят на «тележке» MQB-A0-IN, при этом локализацию производства в Индии планируют довести до 90%, хотя при запуске Kushaq были заявлены 95%. Новой модели прочат литровую турботройку 1.0 TSI, привод же наверняка будет только передний.



По информации Autocar, на конвейер индийского завода кроссовер встанет к январю 2025-го, то есть компакт могут представить уже в этом году – ну или его предвестника. Паркетник также планируют поставлять в Мексику, страны Африки и Юго-Восточной Азии. Вероятно, следом аналогичный кроссовер появится и в гамме марки Volkswagen.