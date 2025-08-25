Новинки ×
  • Skoda приоткрыла салон предвестника будущего универсала Octavia

25.08.2025 91 0 0

Глобальная премьера концепта чешской марки, которому дали название Vision O, пройдёт в сентябре 2025 года в рамках автосалона в Мюнхене.

Skoda Octavia на сегодняшний день остаётся бестселлером бренда в Европе, несмотря на заметный спад. Согласно статистике Jato Dynamics, за первую половину текущего года старосветские дилеры чешской марки реализовали 81 260 экземпляров (на 21% меньше, чем в январе-июне 2024-го). Актуальная модель четвёртого поколения выпускается с 2019 года, обновление она пережила в феврале 2024-го. Не исключено, что сейчас марка работает над проектом полностью электрической версии универсала модели (любопытно, что о «зелёном» лифтбеке не сообщается).

Тизер концепта Skoda Vision O

Дело в том, что на автосалоне в Мюнхене, который откроет свои двери в начале следующего месяца, пройдёт мировая премьера анонсированного концептуального универсала Skoda Vision O. Зарубежные СМИ предполагают, что литера O в названии намекает на то, что шоу-кар окажется предвестником полностью электрической альтернативы Octavia следующего поколения.

Напомним, марка Skoda ещё в 2023 году сообщала о том, что линейка пополнится за счёт электрического универсала. Причём тогда же были опубликованы и первые рендеры модели, которой в компании присвоили рабочее название Skoda Combi. Как Kolesa.ru сообщал ранее, вероятно, готовящийся к скорому дебюту концепт Skoda Vision O является эволюцией того проекта.

Тизер салона концепта Skoda Vision O

Согласно актуальным предположениям зарубежных медиа, серийная модель, в основу которой ляжет шоу-кар Skoda Vision O, может появиться в продаже в 2029 году. Напомним, ранее пресс-служба Шкоды опубликовала тизеры, частично демонстрирующие внешность концепта Vision O, а теперь были обнародованы изображения, приоткрывающие интерьер шоу-кара.

В компании пояснили, что концепт получил уникальные подголовники для водителя и переднего пассажира. Они получили «воздушный дизайн» и были напечатаны на 3D-принтере с помощью перерабатываемых материалов растительного происхождения. Таким образом компания хочет подчеркнуть свою «экологическую ответственность». Судя по тизерам, на 3D-принтере напечатаны и другие элементы салона, а ещё у модели панорамная крыша.

Стоит напомнить, что внешность концептуального универсала выполнена в актуальном фирменном стиле, который получил название Modern Solid. Судя по тизерам, шоу-кар получил «острый» нос, капот с рельефными выштамповками, головную оптику с тонкими светодиодными полосами, спойлер на верхней части багажной двери, а также T-образные фонари, составленные из штрихов. Ожидается, что длина электрического универсала составит около 4,7 метра.

Эскиз Skoda Combi (из плана 2023 года)
Эскиз Skoda Combi (из плана 2023 года)
Эскиз Skoda Combi (из плана 2023 года)
По предварительным данным, в основу серийной модели, созданной по мотивам концепта Skoda Vision O, может лечь фольксвагеновская платформа SSP, 800-вольтовая архитектура. Официальные подробности о технике будущей новинки появятся позже.

Отметим, совсем недавно дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, каким окажется будущий полностью «зелёный» универсал Skoda Octavia.

Новые комментарии
