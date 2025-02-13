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  • Smart #6 с 647-сильной установкой поборется за покупателей с Tesla Model 3

Smart #6 с 647-сильной установкой поборется за покупателей с Tesla Model 3

13.02.2025 40 0 0

Находящаяся в разработке новинка «умного» бренда займёт место флагмана линейки. Ожидается, что эта модель дебютирует во второй половине текущего года.

Марка smart изначально была создана немецким концерном Daimler, который позже сменил название на Mercedes-Benz Group. Сейчас развитием модельного ряда smart занимается китайский холдинг Geely, тогда как немцы отвечают за дизайн машин. Ранее планировалось сделать бренд полностью «зелёным», однако нынешняя ситуация на рынке вынудила многих производителей внести изменения в свои стратегии, так что для smart уже анонсировали plug-in гибридные версии.

На фото: актуальный модельный ряд smart

Актуальный модельный ряд «умной» марки включает в себя только электромобили: речь идёт о кроссоверах smart #1, smart #3 и smart #5, в основе которых лежит разработанная Geely платформа SEA (Sustainable Experience Architecture). Все перечисленные «электрички» выпускаются в Китае. Первой гибридную версию получит кроссовер smart #5, дебютировавший в конце лета прошлого года. Отметим, в Китае цены на «зелёный» паркетник уже появились (от 239 900 до 368 000 юаней, что эквивалентно примерно 2,94 – 4,51 млн рублей по текущему курсу), а продажи гибридного варианта стартуют ориентировочно в 2026-м.

На фото: smart #3 Brabus

Линейку бренда готовится пополнить флагманский седан, который выйдет на рынок под названием smart #6 (ранее предполагалось, что это будет кросс-лифтбек). Ожидается, что его премьера пройдёт во второй половине текущего года. В основу новинки тоже ляжет платформа SEA (модификация PMA2+), а «начинка», скорее всего, аналогично «пятёрке» будет как полностью электрической, так и plug-in гибридной.

Предполагается, что у smart #6 будет самый обтекаемый кузов и наименьший коэффициент аэродинамического сопротивления из всех актуальных моделей бренда. Отметим, у купеообразного кроссовера smart #3 этот показатель равен 0,27. Ожидается, что у новинки будет покатая крыша, выдвижные дверные ручки, а также колёсные диски диаметром от 19 до 21 дюйма.

Как сообщает Autocar﻿, запас хода на одной зарядке у «шестёрки» превысит 800 км, правда, такой результат получается при расчёте по используемому в Китае циклу CLTC. Предполагается, что модели будут доступны две тяговые батареи на выбор – ёмкостью 75 и 100 кВт*ч (в зависимости от модификации).

На фото: smart #5

Ожидается, что при расчёте по циклу WLTP дальнобойность без подзарядки окажется ощутимо меньше – около 700 км, что приближено к показателю заднеприводного варианта Tesla Model 3 Long Range. Кстати, именно эту модель прочат в конкуренты будущему седану smart #6. Стоит отметить, что показатели продаж у Tesla Model 3 на европейском рынке весьма солидные. Так, по данным JATO Dynamics, за прошлый год старосветские дилеры реализовали 112 789 экземпляров, что на 12% превышает результат 2023-го. При этом суммарные продажи smart #1 и #3 за тот же период составили всего 19 036 шт.

Согласно информации британского издания, у smart #6 будут версии с задним приводом (отдача, вероятно, составит 340 л.с.) и полным приводом (605 л.с.), а у топовой версии с прибавкой Brabus к названию двухмоторная установка будет выдавать 647 л.с. мощности. Ожидается, что спортивный седан сможет разогнаться с места до «сотни» менее чем за 3,5 секунды, а максимальная скорость будет равна 200 км/ч.

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