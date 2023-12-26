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  • Смех и слёзы: Honda выдаёт дилерам деревянные подпорки для обслуживания электромобилей

Смех и слёзы: Honda выдаёт дилерам деревянные подпорки для обслуживания электромобилей

26.12.2023 297 0 0

Североамериканское подразделение компании Honda готовится к старту продаж электрических кроссоверов Acura ZDX и Honda Prologue, разработанных в партнёрстве с корпорацией General Motors. Для обслуживания этих моделей дилеры вынуждены закупать специфическое оборудование общей стоимостью около 30 000 долларов, причём среди «инструментов», как выяснилось, честь типовые детали из строительного супермаркета, за которые Honda берёт крутую наценку.

В основе Acura ZDX и Honda Prologue лежит модульная джи-эмовская платформа Ultium. Ещё полтора года назад Honda и GM строили грандиозные планы по совместному освоению массового сегмента рынка электромобилей, но минувшей осенью многообещающий альянс развалился, так что ZDX и Prologue, видимо, будут его единственными плодами. Новые модели «электричек» Honda будет разрабатывать уже самостоятельно либо в партнёрстве с какой-нибудь другой компанией. Почему не заладилось дело с GM, доподлинно неизвестно, тем не менее шлейф сотрудничества с GM будет тянуться ещё долго.

Acura ZDX

На днях в соцсетях появились сообщения от американских дилеров Honda, в которых показан специальный инструмент для обслуживания новых электромобилей в виде двух деревянных брусов с артикулом 07AAK-KHZA100 — компания говорит, что их нужно подкладывать между литий-ионной батареей и другими инструментами, используемыми для демонтажа и перемещения батареи. Проще говоря, дерево нужно, чтобы не повредить батарею металлическим инструментом и вилами автопогрузчика. Деревянные подпорки стоят 180 долларов, тогда как аналогичный брус из супермаркета стоит 10 долларов — в общем, понятно, почему дилеры негодуют и делятся своим недовольством в соцсетях.

К слову, Honda далеко не первая использует дешёвые детали из супермаркета в своих технологических операциях — пару лет назад в этом уличили компанию Tesla.

Chevrolet Blazer EV

Между тем ожидание старта продаж Acura ZDX и Honda Prologue в 2024 году омрачают и другие тревожные новости. Корпорация GM только что остановила продажи вышедшего минувшей осенью на рынок электрического кроссовера Chevrolet Blazer EV из-за массовых сбоев в электронике и в зарядке аккумулятора, а Chevrolet Blazer EV — это прямой родственник Acura ZDX и Honda Prologue. Похожие проблемы наблюдаются и у других, более крупных моделей GM на платформе Ultium, что свидетельствует о её, так сказать, сырости. Сейчас GM в авральном режиме пытается решить проблему и пока непонятно, сколько времени это займёт — как бы теперь не пришлось откладывать запуск Acura ZDX и Honda Prologue.

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