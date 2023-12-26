Смех и слёзы: Honda выдаёт дилерам деревянные подпорки для обслуживания электромобилей

В основе Acura ZDX и Honda Prologue лежит модульная джи-эмовская платформа Ultium. Ещё полтора года назад Honda и GM строили грандиозные планы по совместному освоению массового сегмента рынка электромобилей, но минувшей осенью многообещающий альянс развалился, так что ZDX и Prologue, видимо, будут его единственными плодами. Новые модели «электричек» Honda будет разрабатывать уже самостоятельно либо в партнёрстве с какой-нибудь другой компанией. Почему не заладилось дело с GM, доподлинно неизвестно, тем не менее шлейф сотрудничества с GM будет тянуться ещё долго.
На днях в соцсетях появились сообщения от американских дилеров Honda, в которых показан специальный инструмент для обслуживания новых электромобилей в виде двух деревянных брусов с артикулом 07AAK-KHZA100 — компания говорит, что их нужно подкладывать между литий-ионной батареей и другими инструментами, используемыми для демонтажа и перемещения батареи. Проще говоря, дерево нужно, чтобы не повредить батарею металлическим инструментом и вилами автопогрузчика. Деревянные подпорки стоят 180 долларов, тогда как аналогичный брус из супермаркета стоит 10 долларов — в общем, понятно, почему дилеры негодуют и делятся своим недовольством в соцсетях.
К слову, Honda далеко не первая использует дешёвые детали из супермаркета в своих технологических операциях — пару лет назад в этом уличили компанию Tesla.
Между тем ожидание старта продаж Acura ZDX и Honda Prologue в 2024 году омрачают и другие тревожные новости. Корпорация GM только что остановила продажи вышедшего минувшей осенью на рынок электрического кроссовера Chevrolet Blazer EV из-за массовых сбоев в электронике и в зарядке аккумулятора, а Chevrolet Blazer EV — это прямой родственник Acura ZDX и Honda Prologue. Похожие проблемы наблюдаются и у других, более крупных моделей GM на платформе Ultium, что свидетельствует о её, так сказать, сырости. Сейчас GM в авральном режиме пытается решить проблему и пока непонятно, сколько времени это займёт — как бы теперь не пришлось откладывать запуск Acura ZDX и Honda Prologue.
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