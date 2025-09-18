Собранные в Санкт-Петербурге седаны и универсалы Lada Iskra отправили дилерам

Продажи седана Lada Iskra, а также универсалов Iskra SW и Iskra SW Cross стартовали в нескольких городах России 20 июля 2025 года, событие приурочили к 59-летию АО «АВТОВАЗ». Тогда до дилеров добрались машины, сходящие с конвейера предприятия, расположенного в Тольятти. Однако в июне этого года стало известно о том, что Искры будут собирать ещё на одной российской площадке.

На фото: Lada Iskra и Iskra SW Cross

АВТОВАЗ заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «Автозавод Санкт-Петербург» в ходе 28-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошёл минувшим летом. Напомним, ранее эта производственная площадка, открывшая свои двери в 2009 году, принадлежала японской компании Nissan, здесь был налажен выпуск кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano.

Теперь с конвейера завода в Санкт-Петербурге сошли первые серийные седаны и универсалы Lada Iskra. Как рассказали в пресс-службе компании, нынешний этап проекта предполагает поставку сборочных комплектов, которые включают в себя окрашенный кузов, а также отдельно силовой агрегат, элементы салона, шасси и ряд других компонентов – в общей сложности около 1000 сборочных единиц.

На петербургской площадке производится установка шумоизоляции, инструментальной панели, ремней безопасности, ESP, внутренних обивок салона и багажника, выполняется подсборка двигателя и передней подвески, монтируются бамперы, колёса, молдинги. Затем полностью собранные, заправленные всеми технологическими жидкостями автомобили сходят с конвейера на линию инспекции качества. Сейчас первые Lada Iskra, собранные в Северной столице, уже отправили дилерам.

Lada Iskra относится к автомобилям B-сегмента и в иерархии бренда занимает рыночную нишу между Granta и Vesta. В моторную гаму Искры входят бензиновые четырёхцилиндровые двигатели объёмом 1,6 литра, максимальная мощность которых составляет 90 л.с. (крутящий момент – 143 Нм) и 106 л.с. (148 Нм). В пару «младшему» мотору положена только пятиступенчатая механическая коробка передач, «старший» идёт в комплекте либо с 6МКП, либо с вариатором.

Рекомендованная розничная стоимость седана Iskra варьируется в диапазоне от 1 249 000 до 1 669 000 рублей. За «обычный» универсал просят от 1 499 000 до 1 649 000 рублей. Покупка Lada Iskra SW Cross обойдётся в 1 629 000 – 1 799 000 рублей. Подробнее о прайс-листе модели мы рассказывали в преддверии старта продаж.

Напомним, в рамках ПМЭФ-2025 АВТОВАЗ также представил первый кроссовер российской марки, получивший название Lada Azimut, и показал обновлённый внедорожник Lada Niva Travel: подробностями об этом автомобиле ранее поделился корреспондент Kolesa.ru Михаил Калинин.