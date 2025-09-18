Заводы ×
  • Собранные в Санкт-Петербурге седаны и универсалы Lada Iskra отправили дилерам

Собранные в Санкт-Петербурге седаны и универсалы Lada Iskra отправили дилерам

18.09.2025 23 0 0

Выпуск модели российской марки налажен на мощностях расположенного в Северной столице завода, который ранее принадлежал японской компании Nissan.

Продажи седана Lada Iskra, а также универсалов Iskra SW и Iskra SW Cross стартовали в нескольких городах России 20 июля 2025 года, событие приурочили к 59-летию АО «АВТОВАЗ». Тогда до дилеров добрались машины, сходящие с конвейера предприятия, расположенного в Тольятти. Однако в июне этого года стало известно о том, что Искры будут собирать ещё на одной российской площадке.

На фото: Lada Iskra и Iskra SW Cross

АВТОВАЗ заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «Автозавод Санкт-Петербург» в ходе 28-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошёл минувшим летом. Напомним, ранее эта производственная площадка, открывшая свои двери в 2009 году, принадлежала японской компании Nissan, здесь был налажен выпуск кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano.

Теперь с конвейера завода в Санкт-Петербурге сошли первые серийные седаны и универсалы Lada Iskra. Как рассказали в пресс-службе компании, нынешний этап проекта предполагает поставку сборочных комплектов, которые включают в себя окрашенный кузов, а также отдельно силовой агрегат, элементы салона, шасси и ряд других компонентов – в общей сложности около 1000 сборочных единиц.

На петербургской площадке производится установка шумоизоляции, инструментальной панели, ремней безопасности, ESP, внутренних обивок салона и багажника, выполняется подсборка двигателя и передней подвески, монтируются бамперы, колёса, молдинги. Затем полностью собранные, заправленные всеми технологическими жидкостями автомобили сходят с конвейера на линию инспекции качества. Сейчас первые Lada Iskra, собранные в Северной столице, уже отправили дилерам.

Lada Iskra относится к автомобилям B-сегмента и в иерархии бренда занимает рыночную нишу между Granta и Vesta. В моторную гаму Искры входят бензиновые четырёхцилиндровые двигатели объёмом 1,6 литра, максимальная мощность которых составляет 90 л.с. (крутящий момент – 143 Нм) и 106 л.с. (148 Нм). В пару «младшему» мотору положена только пятиступенчатая механическая коробка передач, «старший» идёт в комплекте либо с 6МКП, либо с вариатором.

Рекомендованная розничная стоимость седана Iskra варьируется в диапазоне от 1 249 000 до 1 669 000 рублей. За «обычный» универсал просят от 1 499 000 до 1 649 000 рублей. Покупка Lada Iskra SW Cross обойдётся в 1 629 000 – 1 799 000 рублей. Подробнее о прайс-листе модели мы рассказывали в преддверии старта продаж.

Напомним, в рамках ПМЭФ-2025 АВТОВАЗ также представил первый кроссовер российской марки, получивший название Lada Azimut, и показал обновлённый внедорожник Lada Niva Travel: подробностями об этом автомобиле ранее поделился корреспондент Kolesa.ru Михаил Калинин.

универсал седан Россия АВТОВАЗ авторынок производство заводы Lada Lada Iskra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тест-драйв Отнюдь не элементарно: опыт владения Honda Element Эта немного чудная машинка встречается на российских дорогах нечасто, однако до сих пор удерживает вокруг себя дружное сообщество поклонников. Многие уважают её за выдающуюся рационализацию... 685 1 0 18.09.2025
Статьи / Авто с пробегом Volvo ХС90 с пробегом: подарок от GM и ремень, который отправляет мотор в капитальный ремонт Многие считают, что Volvo ХС90 – отличный автомобиль, которые не ржавеет и не ломается, а лучший мотор у него – атмосферный. В первой части нашего обзора мы уже часть мифов развенчали: гниё... 3741 3 1 17.09.2025
Статьи / Выбор авто Покупаем Hongqi HS7: что это за автомобиль и почему именно он Совсем недавно мы размышляли о том, почему Hongqi HS3 остается интересным автомобилем для покупки даже спустя год после премьеры. Однако Hongqi не отстает от других по оперативности доставк... 550 0 0 17.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9305 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 7988 8 3 04.05.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Немцы бросили, китайцы подхватили: тест-драйв Haval F7x Как известно, во втором поколении кроссовера F7 версия с буквой «икс» вообще не предполагалась – дизайнеры Haval и так сделали базовую модель достаточно купеобразной. Тем не менее она всё-та... 6628 7 3 12.08.2025
Обсуждаемое
17 Диагноз твоей жизни – никому не нужен: когда наиграются с электричеств...
7 5 причин покупать и не покупать Opel Meriva B
7 Packard Excellence: помпезный седан на базе старого Bentley Flying Spu...
Новые комментарии
Change privacy settings