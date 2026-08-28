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  • Сообразили на двоих: Callaway и Waldoch сделали уличный масл-трак на базе Chevy Silverado

Сообразили на двоих: Callaway и Waldoch сделали уличный масл-трак на базе Chevy Silverado

28.08.2026 102 0 0
Сообразили на двоих: Callaway и Waldoch сделали уличный масл-трак на базе Chevy Silverado

Два американских тюнинг-ателье с богатой историей — Callaway и Waldoch — объединили усилия, чтобы создать эффектный и быстрый уличный масл-трак Chevrolet Silverado Waldoch/Callaway Launch Edition. Он будет выпущен тиражом 100 экземпляров.

В США вернулась мода на уличные спортивные пикапы с заниженной подвеской. Такие пикапы уже предлагают Ram и Ford, а также различные тюнинг-ателье, в том числе именитые Shelby, Roush Performance и Specialty Vehicle Engineering. Корпорация General Motors по загадочным причинам избегает темы масл-траков, поэтому получить мощный пикап от GM можно только при посредничестве тюнеров.

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Компания Callaway Cars должна быть хорошо знакома нашим читателям, а если вдруг кто-то с ней не знаком, то у нас на этот случай есть большой исторический материал о Ривзе Каллауэйе. Компания Waldoch Crafts не так знаменита, как Callaway Cars, но и у неё богатая история, начавшаяся в 1974 году. Waldoch изготавливает специализированные пикапы и фургоны на базе моделей Ford, Ram и General Motors, у неё накоплен большой опыт в области модификации кузова и подвески, но мало компетенций по части тюнинга двигателей — тут-то и пригодился опыт Callaway.

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Chevrolet Silverado Waldoch/Callaway Launch Edition — первый совместный опыт работы двух тюнинг-ателье, на что, собственно, и указывают слова Launch Edition в названии. Масл-трак сделан на базе Chevrolet Silverado уходящего четвёртого поколения с двухрядной кабиной и 6,2-литровым бензиновым V8 c заводским индексом L87. Silverado пятого поколения был представлен в июне этого года, его продажи пока не начались и соответственно тюнеры до него не успели добраться.

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﻿Waldoch и Callaway снабдили джи-эмовский пикап эффектным аэродинамическим обвесом с расширенными порогами и окрашенной в цвет кузова новой радиаторной решёткой. Зеркала накрыты красными шапочками, а передняя эмблема Chevrolet получила контурную подсветку. В салоне — новая отделка чёрной кожей с красными вставками, новые декоративные панели с топографическим рисунком, новый педальный узел, накладки на порогах с надписью Callaway и табличка на подлокотнике между передними креслами с серийным номером автомобиля.

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Подвеска пикапа занижена с помощью компонентов Waldoch и получила регулируемые спортивные амортизаторы Waldoch/QA1, а Callaway одарила пикап мощными дисковыми тормозами с 6-поршневыми суппортами красного цвета. Новые 22-дюймовые колёса обуты в спортивные всесезонные шины Toyo Proxes ST III.

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Двигатель L87 в стоке выдаёт 426 л.с. и 624 Нм. Специалисты Callaway прикрутили к нему 2,7-литровый приводной нагнетатель, установили интеркулер, новый водяной насос и новую систему подачи воздуха, залили новую программу управления. В итоге отдача выросла до 610 л.с. и 759 Нм. Сочный звук на выходе обеспечивает новая выхлопная система из нержавеющей стали с четырьмя хромированными насадками на патрубках. Коробка передач стандартная — 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Chevrolet Silverado Waldoch/Callaway Launch Edition разгоняется за 4,3 с, четверть мили (402,3 м) проезжает за 12,5 с.


Цена Chevrolet Silverado Waldoch/Callaway Launch Edition не объявлена. Скорее всего, вслед за лимитированной версией Launch Edition появятся регулярные версии того же пикапа либо какие-нибудь новые совместные проекты от Waldoch и Callaway.

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